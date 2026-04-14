Drzna oprava, v kateri je ponovno presenetila oboževalce

Festival Coachella Valley Music and Arts Festival se je letos začel v petek, 10. aprila, in bo trajal do nedelje, 19. aprila 2026. Gre za enega najbolj znanih glasbenih in lifestyle dogodkov na svetu, ki poleg vrhunskih glasbenih nastopov slovi tudi po izstopajoči festivalski modi.
Vsako leto privabi številne znane osebnosti iz sveta zabave, mode in družbenih omrežij, med katerimi je bila letos tudi Teyana Taylor. Njena prisotnost na dogodku Revolve Fest, ki velja za eno najbolj ekskluzivnih spremljevalnih zabav festivala, ni ostala neopažena, kot poročata Daily Mail in InStyle.
S čim je navdušila Teyana Taylor?
Teyana Taylor je na Revolve Festu navdušila z izrazito futurističnim in avantgardnim videzom, ki je takoj pritegnil pozornost medijev. Nosila je mrežasto, asimetrično obleko z iluzijo kapljic vode, ki so jo ustvarjale skrbno nameščene srebrne kroglice. Pod prosojno plastjo je bil viden visokorezan body z enim ramenom, kar je celotnemu videzu dodalo drznost in hkrati eleganco. Kot poroča InStyle, je bil celoten outfit zasnovan v metalik estetiki, ki je poudarila njen edinstven modni izraz.
Posebno pozornost so pritegnili tudi njeni dodatki. Nosila je srebrn obrazni okras v kombinaciji z ekstravagantnimi sončnimi očali, ki so imela skoraj nezemeljsko obliko. Dodatno je videz nadgradila s srebrnimi detajli na ustnicah ter z ognjeno rdečo pixie pričesko, ki je predstavljala popolno spremembo njenega običajnega videza. Kot navaja Daily Mail, je prav ta kombinacija elementov poskrbela, da je bila na dogodku skoraj neprepoznavna in hkrati ena najbolj opaženih zvezd večera.
Drzni stajlingi ji niso tuji
Teyana Taylor že dlje časa velja za modno ikono, ki rada eksperimentira z različnimi slogi. Na enem izmed preteklih dogodkov je navdušila v dramatični kreaciji, na rdeči preprogi podelitve nagrad igralskega ceha pa se ji je pridružila tudi hčerka Rue Rose. Oprava je vključevala strukturirane elemente, izrazite linije in edinstveno silhueto, s čimer je znova dokazala, da prisega na nekonvencionalne modne izbire in umetniški pristop k oblačenju.
Pozornost je nedavno pritegnila tudi na pariškem tednu mode. Izbrala je izjemno drzen outfit, ki je združeval elemente glamurja in urbanega stila. Njena kombinacija oblačil je poudarila samozavest in individualnost, več o njenem stajlingu, ki je vključeval čipkast bodi.
Vir: dailymail.co.uk, instyle.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV