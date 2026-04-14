Drzna oprava, v kateri je ponovno presenetila oboževalce

Festival Coachella Valley Music and Arts Festival se je letos začel v petek, 10. aprila, in bo trajal do nedelje, 19. aprila 2026. Gre za enega najbolj znanih glasbenih in lifestyle dogodkov na svetu, ki poleg vrhunskih glasbenih nastopov slovi tudi po izstopajoči festivalski modi.

Vsako leto privabi številne znane osebnosti iz sveta zabave, mode in družbenih omrežij, med katerimi je bila letos tudi Teyana Taylor . Njena prisotnost na dogodku Revolve Fest, ki velja za eno najbolj ekskluzivnih spremljevalnih zabav festivala, ni ostala neopažena, kot poročata Daily Mail in InStyle.

Teyana Taylor je na Revolve Festu navdušila z izrazito futurističnim in avantgardnim videzom, ki je takoj pritegnil pozornost medijev. Nosila je mrežasto, asimetrično obleko z iluzijo kapljic vode, ki so jo ustvarjale skrbno nameščene srebrne kroglice. Pod prosojno plastjo je bil viden visokorezan body z enim ramenom, kar je celotnemu videzu dodalo drznost in hkrati eleganco. Kot poroča InStyle, je bil celoten outfit zasnovan v metalik estetiki, ki je poudarila njen edinstven modni izraz.

Posebno pozornost so pritegnili tudi njeni dodatki. Nosila je srebrn obrazni okras v kombinaciji z ekstravagantnimi sončnimi očali, ki so imela skoraj nezemeljsko obliko. Dodatno je videz nadgradila s srebrnimi detajli na ustnicah ter z ognjeno rdečo pixie pričesko, ki je predstavljala popolno spremembo njenega običajnega videza. Kot navaja Daily Mail, je prav ta kombinacija elementov poskrbela, da je bila na dogodku skoraj neprepoznavna in hkrati ena najbolj opaženih zvezd večera.