Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost

Teyana Taylor se je udeležila podelitve nagrad igralskega ceha v Los Angelesu. Družbo na rdeči preprogi ji je delala njena 5-letna hči Rue Rose, Taylorjeva pa ima sicer tudi desetletno hčerko Junie, poroča USA Today in dodaja, da je bila drzna 35-letnica nominirana za najboljšo stransko igralko za film "One Battle After Another".
Prisotnost hčerke Rue je poskrbela za dodaten vir zanimanja, saj se je deklica, kljub mladosti, aktivno vključila v dogajanje na rdeči preprogi. Njeno obnašanje je pritegnilo objektive fotografov, ki so ujeli številne prisrčne trenutke.
Teyana Taylor navdušila v drzni obleki
Teyana Taylor se je na rdeči preprogi pojavila v osupljivi obleki, pri kateri je zgornji del deloval kot odlitek njenega golega telesa. To je bil brezrokaven model v srebrnih in sivih odtenkih z mini svetlečo vlečko. Obleka je vključevala tudi detajle korzeta z lažnimi prsnimi bradavicami.
Za dodatno eleganco je Taylorjeva dodala debelo diamantno verižico podjetja Tiffany & Co. Njen lepotni videz so dopolnjevale poudarjene "smokey eye" oči in nevtralna šminka. Takšna izbira oblačil in modnih dodatkov ponazarja Taylorjino nagnjenost k izvirnosti in umetniškemu izražanju skozi modo, kar so opazili tudi številni modni kritiki.
Na rdeči preprogi se ji je pridružila hčerka Rue
Ko je Teyana pozirala fotografom na preprogi, je njena hčerka Rue skrbela, da je mama bila videti brezhibno, tako da ji je urejala vlečko obleke. Pozneje se je Rue pridružila svoji mami pri poziranju, pri čemer je izkazala svojevrstno samozavest in prisrčnost. Izmenjali sta si celo objeme in poljube, kar so posnele tudi številne kamere, piše USA Today.
Rue je za priložnost oblekla svetlo modro-belo progasto jopico z volančkastim robom, v kombinaciji s potiskanim krilom in črnimi škornji.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Vir: eu.usatoday.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV