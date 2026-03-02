Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Teyana Taylor
Trači

Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost

N. Č.
02. 03. 2026 12.26
0

Teyana Taylor se je s 5-letno hčerko Rue Rose udeležila podelitve nagrad igralskega ceha. Teyana je ponovno navdušila z drznim videzom, a vso pozornost je ukradla njena prikupna hčerka.

Teyana Taylor se je udeležila podelitve nagrad igralskega ceha v Los Angelesu. Družbo na rdeči preprogi ji je delala njena 5-letna hči Rue Rose, Taylorjeva pa ima sicer tudi desetletno hčerko Junie, poroča USA Today in dodaja, da je bila drzna 35-letnica nominirana za najboljšo stransko igralko za film "One Battle After Another".

V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Preberi še
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost

Prisotnost hčerke Rue je poskrbela za dodaten vir zanimanja, saj se je deklica, kljub mladosti, aktivno vključila v dogajanje na rdeči preprogi. Njeno obnašanje je pritegnilo objektive fotografov, ki so ujeli številne prisrčne trenutke.

Teyana Taylor
Teyana Taylor FOTO: Profimedia

Teyana Taylor navdušila v drzni obleki

Teyana Taylor se je na rdeči preprogi pojavila v osupljivi obleki, pri kateri je zgornji del deloval kot odlitek njenega golega telesa. To je bil brezrokaven model v srebrnih in sivih odtenkih z mini svetlečo vlečko. Obleka je vključevala tudi detajle korzeta z lažnimi prsnimi bradavicami.

Za dodatno eleganco je Taylorjeva dodala debelo diamantno verižico podjetja Tiffany & Co. Njen lepotni videz so dopolnjevale poudarjene "smokey eye" oči in nevtralna šminka. Takšna izbira oblačil in modnih dodatkov ponazarja Taylorjino nagnjenost k izvirnosti in umetniškemu izražanju skozi modo, kar so opazili tudi številni modni kritiki.

Take obleke zagotovo še niste videli
Preberi še
Take obleke zagotovo še niste videli

Kljub temu, da je bil njen videz drzen, pa ni tako kontroverzen, kot ga je nosila Chappell Roan na Grammyjih. Več o njenem nenavadnem videzu si lahko preberete TUKAJ!

Na rdeči preprogi se ji je pridružila hčerka Rue

Ko je Teyana pozirala fotografom na preprogi, je njena hčerka Rue skrbela, da je mama bila videti brezhibno, tako da ji je urejala vlečko obleke. Pozneje se je Rue pridružila svoji mami pri poziranju, pri čemer je izkazala svojevrstno samozavest in prisrčnost. Izmenjali sta si celo objeme in poljube, kar so posnele tudi številne kamere, piše USA Today.

Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Preberi še
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih

Rue je za priložnost oblekla svetlo modro-belo progasto jopico z volančkastim robom, v kombinaciji s potiskanim krilom in črnimi škornji.

Teyana Taylor in Rue Rose
Teyana Taylor in Rue RoseFOTO: Profimedia
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Preberi še
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Kopirala je kontroverzni videz Biance Censori
Preberi še
Kopirala je kontroverzni videz Biance Censori

Spodaj si lahko ogledate še nekatere druge videze s podelitve nagrad igralskega ceha.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: eu.usatoday.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Teyana Taylor rdeča preproga rue rose podelitev nagrad hčerka
Oddaje

Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...

Oddaje

Brata Prevc razkrila svojo najbolj zabavno plat

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517