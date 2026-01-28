Zadovoljna.si
Teyana Taylor
Trači

V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost

N. Č.
28. 01. 2026 04.00
0

Teyana Taylor je zaznamovala pariški teden mode z opazno Schiaparelli kreacijo. Pozornost je pritegnila v drzni prosojni obleki in navdušila s krono na glavi.

Teyana Taylor
Teyana Taylor FOTO: Profimedia

Teyana Taylor je v zadnjem času doživela izjemen vzpon v karieri. Prejela je zlati globus za najboljšo stransko igralko v filmu Ena bitka za drugo (One Battle After Another), nominacijo v isti kategoriji za Critics Choice Awards in pa nominacijo za oskarja za vlogo v omenjenem filmu Paula Thomasa Andersona.

Teyana Taylor navdušila na tednu mode

26. januarja je Teyana Taylor navdušila na tednu mode v Parizu, kjer je nosila obleko, ki je le malo prepustila domišljiji. Osrednji del outfita je bila prosojna, črna čipkasta obleka dolžine do kolen. Kombinirala jo je z dolgim črnim plaščem, visokimi petami s platformo in pa ekstravagantnim srebrnim nakitom. Posebnost je bila tudi velika diamantna in biserna krona.

Navdušila tudi na podelitvah nagrad in drugih dogodkih

Zlati globusi

Teyana Taylor redno impresionira z modnimi izbirami na rdečih preprogah. Navdušila je tudi na zlatih globusih, ko je na podelitvi poskrbela za enega najbolj osupljivih trenutkov večera. Na podelitev je prišla v obleki modne hiše Schiaparelli Haute Couture, poroča Page Six.

Ta obleka je izstopala predvsem zato, ker je razkrivala diamantne tangice z veliko pentljo, ki so bile del njene oprave. V intervjuju za E! News je povedala, da je "'razpoka' prekrita z diamanti" in da gre za "drag videz". Razkrila pa je tudi, da sta njeni hčerki njena največja modna kritika, a da sta obe odobrili ta videz, poroča E! News.

Teyana Taylor
Teyana TaylorFOTO: AP
Teyana Taylor
Teyana TaylorFOTO: AP

Pariška premiera serije Vse je pošteno

Na pariški premieri televizijske serije z naslovom Vse je pošteno, je nosila sijočo zlato metalizirano mrežasto obleko, ki je poudarila njene obline. Gre za obleko, ki je bila prav tako nekaj zares posebnega in ni bilo osebe, ki je ne bi opazila.

Teyana Taylor
Teyana TaylorFOTO: Profimedia
Vir: eonline.com, pagesix.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Teyana Taylor Pariški teden mode rdeča preproga prosojna obleka
