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Thylane Blondeau
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Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan

N. Č.
04. 08. 2026 04.00
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Thylane Blondeau, ki je kot otrok zaslovela pod nazivom 'najlepša deklica na svetu', je konec tedna doživela prav poseben trenutek. Po civilni poroki v Parizu sta z Benom Attalom svojo ljubezen proslavila še z veliko slovesnostjo na jugu Francije, fotografije z dogodka pa so navdušile številne oboževalce.

Manekenka Thylane Blondeau se je še drugič poročila z igralcem in DJ-em Benom Attalom, tokrat v Grasseju, na posestvu Château Diter. Po civilni poroki v Parizu sta zakonca za svojo družino in prijatelje organizirala še večjo proslavo na jugu države.

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Sanjska poroka na francoski rivieri

Poroka je potekala na razkošnem posestvu Château Diter v kraju Grasse, ki velja za eno najlepših lokacij na francoski rivieri. Obkrožena z oljčnimi nasadi, elegantnimi vrtovi in razgledom na provansalsko pokrajino sta mladoporočenca pripravila nepozabno praznovanje za družino in prijatelje.

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To je bilo nadaljevanje njune poročne zgodbe, saj sta se civilno poročila že pred tem v Parizu. Tokrat sta si želela večje slavje, ki bi združilo njune najbližje in uresničilo njuno vizijo romantičnega poročnega dne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Očarala v čipkasti obleki Miu Miu

Za glavni del poročnega obreda je Thylane izbrala elegantno poročno obleko modne hiše Miu Miu. Oprijeta čipkasta kreacija v kroju morske deklice je poudarila njeno postavo, pod koleni pa se je dramatično razširila v razkošno krilo.

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Videz sta dopolnila dolga tančica s prefinjeno obrobo in lasje, speti v nizko figo. Celoten stajling je deloval brezčasno in elegantno, kar je bilo tudi vodilo pri načrtovanju poroke, piše revija Hello!. Na družbenih omrežjih je nevesta poudarila, da sta si z ženinom želela predvsem preprost, nežen in klasičen poročni videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Večerna preobleka za sproščeno praznovanje

Po uradnem delu poroke se je manekenka za večerno zabavo preoblekla v povsem drugačno kreacijo. Namesto tradicionalne čipke je izbrala moderno oprijeto svileno obleko z ogrinjalom, ki ji je omogočila več udobja med druženjem z gosti.

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Čeprav sta bila videza zelo različna, sta oba sledila isti ideji. Tako poročna kot večerna obleka sta združevali sodobne modne smernice in brezčasno eleganco, po kateri je Thylane znana že vrsto let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zgodba, ki jo spremlja že vse življenje

Danes 25-letna Thylane Blondeau je svetovno prepoznavnost dosegla že kot otrok, ko so jo mediji razglasili za najlepšo deklico na svetu. Od takrat si je ustvarila uspešno kariero v modni industriji, sodelovala z uglednimi modnimi hišami in postala ena najbolj prepoznavnih francoskih manekenk svoje generacije.

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Tudi njen soprog Ben Attal prihaja iz znane francoske umetniške družine. Je sin igralke in pevke Charlotte Gainsbourg ter vnuk legendarnega glasbenika Sergea Gainsbourga, piše revija Hello!. Prav zaradi njunega zvezdniškega ozadja je bila poroka deležna velike medijske pozornosti, fotografije neveste v sanjski obleki pa so hitro zaokrožile po spletu.

Thylane Blondeau
Thylane BlondeauFOTO: Profimedia
Thylane Blondeau
Thylane BlondeauFOTO: Profimedia
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Vir: hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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