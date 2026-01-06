Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen

Chalamet je prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu Marty Supreme. V zahvalnem govoru ob prevzemu nagrade je posebno pozornost namenil tudi svoji partnerki, Kylie Jenner. Zahvalil se ji je z besedami: 'Hvala moji partnerki zadnjih treh let. Hvala za najine temelje. Ljubim te. Tega ne bi mogel doseči brez tebe. Hvala ti iz vsega srca'.
Ko je kamera ujela Jenner v občinstvu, je znana podjetnica in zvezdnica Keeping Up with the Kardashians nagovor spremljala z nasmehom in nato z ustnicami izgovorila 'ljubim te' v odgovor na Chalametovo izpoved ljubezni.
Ta trenutek je hitro postal eden najbolj deljenih in komentiranih s celotne podelitve, saj gre za redko javno izpoved ljubezni med zvezdnikoma.
Večer poln stila in podpore
Kot poroča People, je par skupaj prišel na dogodek, kjer sta pozornost pritegnila tako s svojo prisotnostjo kot tudi s slogom. Jenner je nosila elegantno črno obleko z izrazitim izrezom, medtem ko je Chalamet nosil klasično obleko v črtastem vzorcu z živahno kravato.
Tri leta trajajoča zveza
Kylie in Timothée sta bila prvič opažena leta 2023, ko so ju paparaci ujeli skupaj na dogodku med pariškim tednom mode. Kmalu zatem, septembra 2023, sta bila opažena med objemom in poljubljanjem na koncertu Beyoncé, kar je sprožilo prve govorice o njuni romanci.
Kot navaja Independent, sta se kot par prvič uradno sprehodila po rdeči preprogi maja 2025 na podelitvi David di Donatello Awards v Rimu.
Čeprav sta oba v svetu, kjer je zasebnost redkost, sta v preteklosti pogosto zavračala razprave o svoji zvezi v medijih in večino skupnih trenutkov ohranjata zasebne.
