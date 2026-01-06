Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
timothee chalamet in kylie jenner
Trači

Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen

L.G.
06. 01. 2026 04.00
2

Na podelitvi nagrad za najboljše filme in serije po izboru kritikov (Critics Choice Awards), ki je potekala 4. januarja 2026 v Santa Monici, je hollywoodski zvezdnik Timothée Chalamet prvič javno izpovedal ljubezen svoji partnerki Kylie Jenner.

Chalamet je prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu Marty Supreme. V zahvalnem govoru ob prevzemu nagrade je posebno pozornost namenil tudi svoji partnerki, Kylie Jenner. Zahvalil se ji je z besedami: 'Hvala moji partnerki zadnjih treh let. Hvala za najine temelje. Ljubim te. Tega ne bi mogel doseči brez tebe. Hvala ti iz vsega srca'.

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Preberi še
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Ko je kamera ujela Jenner v občinstvu, je znana podjetnica in zvezdnica Keeping Up with the Kardashians nagovor spremljala z nasmehom in nato z ustnicami izgovorila 'ljubim te' v odgovor na Chalametovo izpoved ljubezni.

Je njuna ljubezen zgolj marketinški trik?
Preberi še
Je njuna ljubezen zgolj marketinški trik?

Ta trenutek je hitro postal eden najbolj deljenih in komentiranih s celotne podelitve, saj gre za redko javno izpoved ljubezni med zvezdnikoma.

Kylie je z nasmehom spremljala Chalametov nagovor.
Kylie je z nasmehom spremljala Chalametov nagovor.FOTO: Profimedia

Večer poln stila in podpore

Kot poroča People, je par skupaj prišel na dogodek, kjer sta pozornost pritegnila tako s svojo prisotnostjo kot tudi s slogom. Jenner je nosila elegantno črno obleko z izrazitim izrezom, medtem ko je Chalamet nosil klasično obleko v črtastem vzorcu z živahno kravato.

Slavni igralec znova dokazal, da predstavlja ideal moškosti
Preberi še
Slavni igralec znova dokazal, da predstavlja ideal moškosti

Tri leta trajajoča zveza

Kylie in Timothée sta bila prvič opažena leta 2023, ko so ju paparaci ujeli skupaj na dogodku med pariškim tednom mode. Kmalu zatem, septembra 2023, sta bila opažena med objemom in poljubljanjem na koncertu Beyoncé, kar je sprožilo prve govorice o njuni romanci.

Huda tragedija, ki je močno prizadela in šokirala slavno zvezdnico
Preberi še
Huda tragedija, ki je močno prizadela in šokirala slavno zvezdnico

Kot navaja Independent, sta se kot par prvič uradno sprehodila po rdeči preprogi maja 2025 na podelitvi David di Donatello Awards v Rimu.

Timothee in Kylie na koncertu Beyonce v Los Angelesu.
Timothee in Kylie na koncertu Beyonce v Los Angelesu.FOTO: Profimedia

Čeprav sta oba v svetu, kjer je zasebnost redkost, sta v preteklosti pogosto zavračala razprave o svoji zvezi v medijih in večino skupnih trenutkov ohranjata zasebne.

V drznem oranžnem stajlingu sta ukradla vse poglede
Preberi še
V drznem oranžnem stajlingu sta ukradla vse poglede
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, independent.com, vogue.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
timothee chalamet kylie jenner hollywoodski par hollywood ljubezen razmerje
Trači

Mini rdeča obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

Oddaje

Tik preden zbere pogum, je nosečnost že razkrita

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom 06. 01. 2026 19.42
0 1
men je nagrvžna.
ODGOVORI
petb 06. 01. 2026 16.06
0 0
Kakšen teden bo trajalo.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433