Timothée Chalamet in mama Nicole Flender
Trači

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

N. Č.
19. 12. 2025 04.00
0

Timothée Chalamet je navdušil na rdeči preprogi v New Yorku, po kateri se je sprehodil skupaj s svojo mamo Nicole Flender.

Timothée Chalamet se je na premierah svojega novega filma 'Marty Supreme' osredotočil na eno barvo: oranžno. Že pretekli teden se je v Los Angelesu pojavil s partnerko Kylie Jenner v ujemajočih se oranžnih oblekah. Tokrat je modno potezo ponovil na premieri v New Yorku, kjer pa ga je namesto Kylie spremljala njegova mama, Nicole Flender.

Timothée Chalamet in mama Nicole Flender
Timothée Chalamet in mama Nicole Flender FOTO: Profimedia

Timothée Chalamet navdušuje v usklajenih stajlingih

Za newyorško premiero 'Marty Supreme' je Timothée Chalamet oblekel suknjič neonsko oranžne barve, delo Haiderja Ackermanna za Tom Ford. Komplet je vključeval tudi svileno srajco in šal z resami v enakem tonu. Videz so dopolnjevali očala Chrome Hearts, ogrlica Cartier in ročna ura Urban Jurgensen, ki je bila narejena po meri, poroča Page Six.

Njegova mama, Nicole Flender, je nosila ujemajočo se oranžno Cult Gaia obleko z visokim ovratnikom (model 'Phoebe Halter-Neck'), ki jo je kombinirala z usklajenimi čevlji in bleščečo zlato torbico Frances Valentine, še dodajajo pri Page Six.

Oranžna ni naključna izbira

Oranžna barva ni zgolj naključna estetska izbira, temveč skrbno premišljen element celovite marketinške kampanje za film 'Marty Supreme'. Po spletu je namreč zaokrožil satiričen videoposnetek marketinškega sestanka za omenjeni film, v katerem Chalamet zaposlenim v A24 predstavlja različne načine promocije filma, poroča Aol. Zabaven videoposnetek promocije omenjenega filma si lahko ogledate spodaj.

Pred tem mu je družbo na rdeči preprogi delala Kylie Jenner

Pred newyorško premiero je Los Angeles gostil glamurozen dogodek, kjer sta Timothée Chalamet in Kylie Jenner prav tako spektakularno uskladila svoje stajlinge v živo oranžni barvi.

V drznem oranžnem stajlingu sta ukradla vse poglede
Kylie Jenner in Timothée Chalamet
Kylie Jenner in Timothée ChalametFOTO: Profimedia
Vir: pagesix.com, aol.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Timothée Chalamet Marty Supreme Nicole Flender Kylie Jenner rdeča preproga oranžna usklajene obleke mama
