Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Timothée Chalamet se je na premierah svojega novega filma ' Marty Supreme ' osredotočil na eno barvo: oranžno. Že pretekli teden se je v Los Angelesu pojavil s partnerko Kylie Jenner v ujemajočih se oranžnih oblekah. Tokrat je modno potezo ponovil na premieri v New Yorku, kjer pa ga je namesto Kylie spremljala njegova mama, Nicole Flender .

Za newyorško premiero 'Marty Supreme' je Timothée Chalamet oblekel suknjič neonsko oranžne barve, delo Haiderja Ackermanna za Tom Ford. Komplet je vključeval tudi svileno srajco in šal z resami v enakem tonu. Videz so dopolnjevali očala Chrome Hearts, ogrlica Cartier in ročna ura Urban Jurgensen, ki je bila narejena po meri, poroča Page Six.

Njegova mama, Nicole Flender, je nosila ujemajočo se oranžno Cult Gaia obleko z visokim ovratnikom (model 'Phoebe Halter-Neck'), ki jo je kombinirala z usklajenimi čevlji in bleščečo zlato torbico Frances Valentine, še dodajajo pri Page Six.