Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Timothée Chalamet se je na premierah svojega novega filma 'Marty Supreme' osredotočil na eno barvo: oranžno. Že pretekli teden se je v Los Angelesu pojavil s partnerko Kylie Jenner v ujemajočih se oranžnih oblekah. Tokrat je modno potezo ponovil na premieri v New Yorku, kjer pa ga je namesto Kylie spremljala njegova mama, Nicole Flender.
Timothée Chalamet navdušuje v usklajenih stajlingih
Za newyorško premiero 'Marty Supreme' je Timothée Chalamet oblekel suknjič neonsko oranžne barve, delo Haiderja Ackermanna za Tom Ford. Komplet je vključeval tudi svileno srajco in šal z resami v enakem tonu. Videz so dopolnjevali očala Chrome Hearts, ogrlica Cartier in ročna ura Urban Jurgensen, ki je bila narejena po meri, poroča Page Six.
Njegova mama, Nicole Flender, je nosila ujemajočo se oranžno Cult Gaia obleko z visokim ovratnikom (model 'Phoebe Halter-Neck'), ki jo je kombinirala z usklajenimi čevlji in bleščečo zlato torbico Frances Valentine, še dodajajo pri Page Six.
Oranžna ni naključna izbira
Oranžna barva ni zgolj naključna estetska izbira, temveč skrbno premišljen element celovite marketinške kampanje za film 'Marty Supreme'. Po spletu je namreč zaokrožil satiričen videoposnetek marketinškega sestanka za omenjeni film, v katerem Chalamet zaposlenim v A24 predstavlja različne načine promocije filma, poroča Aol. Zabaven videoposnetek promocije omenjenega filma si lahko ogledate spodaj.
Pred tem mu je družbo na rdeči preprogi delala Kylie Jenner
Pred newyorško premiero je Los Angeles gostil glamurozen dogodek, kjer sta Timothée Chalamet in Kylie Jenner prav tako spektakularno uskladila svoje stajlinge v živo oranžni barvi.
Kylie Jenner, ikona stila in ustanoviteljica Kylie Cosmetics, je izbrala osupljivo dolgo oranžno obleko, ki jo je odlikovala modna hiša Chrome Hearts. Kreacijo so zaznamovali geometrični izrezi pod prsmi in ob pasu, ki so dodali prefinjen pridih dramatičnosti. Pozornost je pritegnil tudi globok V-izrez, več o njenem videzu pa si lahko preberete TUKAJ!
