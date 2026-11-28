Argentinska pevka Tini Stoessel (29) in nogometaš Rodrigo De Paul (32) se bosta poročila 19. decembra v Buenos Airesu, poroča revija Hola!. Pred pomembnim dogodkom sta pozirala za decembrsko naslovnico revije Vogue Latinoamérica in v prvem skupnem intervjuju razkrila podrobnosti o svojem razhodu, spravi ter načrtih za prihodnost.

Preberi še Bila je ena najbolj zaželenih manekenk, a ob tej zvezdnici je podvomila vase

Dve leti nista imela stikov, zdaj je na vidiku poroka

Par se je prvotno razšel avgusta 2023. Pevka je zdaj potrdila, da v času, ko sta bila narazen, nista imela nobenih stikov in skoraj dve leti nista spregovorila niti besede. Kljub dolgemu obdobju popolne ločenosti sta uspela obnoviti svojo zvezo in se odločila za poroko v domači Argentini, kar je presenetilo in razveselilo njune številne oboževalce po vsem svetu.

icon-expand Tini Stoessel FOTO: Profimedia

Razšla sta se leta 2023, zdaj sta spet skupaj

Ko sta avgusta 2023 javnosti sporočila, da se njuni poti razhajata, sta poudarila, da gre za sporazumno in zrelo odločitev, piše revija Hola!. Takrat je priznani argentinski televizijski voditelj Ángel de Brito po pogovoru z obema akterjema pojasnil, da je bila glavna ovira pri ohranjanju harmonije neusklajenost njunih zahtevnih kariernih urnikov, zlasti zaradi pevkine obsežne koncertne turneje po Evropi in Severni Ameriki. Tini je že takrat odločno zavrnila vsakršna namigovanja o nezvestobi, medtem ko je De Paul preroško pustil odprta vrata, ko je dejal, da ni prepričan, ali je njun konec dokončen, še dodajajo. Obdobje skoraj dveh let popolne odsotnosti komunikacije je obema služilo kot čas za osebnostno rast. Govorice o renesansi njune romance so prvič zaokrožile aprila 2025, ko so ju opazili na tribunah teniškega turnirja v Madridu, julija istega leta pa je Tini s svojo prisotnostjo počastila Rodrigovo predstavitev v klubu Inter Miami.

Spet skupaj in vse je tako, kot je bilo prej

Ponovno srečanje po tako dolgem obdobju odtujenosti bi lahko bilo polno negotovosti, toda za Tini in Rodriga je bilo kot vrnitev v varno zavetje, je Tini povedala za Vogue. Pevka je v intervjuju slikovito opisala, da kljub dejstvu, da sta se oba v času ločenosti precej spremenila, ob ponovnem snidenju ni imela občutka, da je vmes sploh minilo toliko časa. Naravna kemija in globoka povezanost sta se vrnili v trenutku, spremljalo pa ju je spoznanje, da delita povsem identično vizijo prihodnosti, še dodajajo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Klasične zaroke ni bilo, poročila se bosta decembra

Zanimiv odmik od tradicije predstavlja dejstvo, da klasične zaroke na kolenih sploh ni bilo. Odločitev o sklenitvi zakonske zveze se je rodila organsko, skozi poglobljene pogovore o skupnem življenju, Tini pa je ta pomemben življenjski mejnik avgusta letos potrdila z elegantnim videoposnetkom, v katerem se je zasvetil zaročni prstan.

Preberi še Poročila sta se na istem mestu, kjer jo je zaprosil za roko

Priprave na poročno slavje so že v polnem teku

Pevka se je organizaciji poroke posvetila zelo temeljito. Pripravila je dokument s približno 180 stranmi idej za slavje in narisala več skic prizorišča. De Paul je med intervjujem za Vogue na mobilnem telefonu pokazal eno izmed njenih risb, ki prikazuje nevesto in ženina pred oltarjem, obdanim z naravo ter barvitimi dekoracijami. Poleg samega prostora pa Tini veliko pozornosti namenja tudi oblačilom. Poudarila je, da ji je izjemno pomembno, da imata tako njena poročna obleka kot tudi Rodrigova obleka poseben simbolični pomen, ki je neposredno povezan z njuno ljubezensko zgodbo in vsem, kar sta skupaj preživela.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po poroki bosta skupaj zaživela v Miamiju

Par je pred kratkim kupil skupni dom v Miamiju, kjer Rodrigo trenutno igra nogomet, v prihodnosti pa načrtujeta tudi nakup nepremičnine v rodni Argentini. Pri urejanju novega doma v ZDA sta upoštevala tudi De Paulova otroka iz prejšnje zveze s Camilo Homs, Francesco in Bautisto.

Preberi še Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce

Tini je v intervjuju za Vogue povedala tudi, da je že med ogledovanjem hiše razmišljala o tem, kako bo opremila in prilagodila njuni sobi, kar kaže na njeno vključenost v družinsko življenje svojega bodočega moža in skrb za dobro počutje njegovih otrok v novem okolju.

Tini si želi tudi svojih otrok z nogometašem

Poleg sob za Francesco in Bautisto je Tini v novem domu že predvidela tudi prostor za otroka, ki si ga v prihodnosti želi imeti z Rodrigom. V intervjuju je odkrito spregovorila o svojih željah glede materinstva. "Sanjam o tem, da bi postala mama. Ne vem, kdaj se bo to zgodilo," je izjavila pevka.

Preberi še Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila: zdaj sta se razveselila deklice

Čeprav točnega časovnega okvira za naraščaj še nimata, je jasno, da sta po skoraj dveh letih ločenosti zdaj popolnoma usklajena glede ključnih življenjskih ciljev, ki se začnejo z decembrsko poroko v Buenos Airesu in nadaljujejo z gradnjo družinskega življenja.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.