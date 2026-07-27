Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke

Le nekaj dni po tem, ko sta se Tjaša Kramarič, po novem Šinkovec, in glasbenik Jaka Šinkovec poročila, sta na ogled postavila nove fotografije svojega poročnega dne. Poroka je potekala na dveh lokacijah na Dolenjskem: civilni obred so priredili v ambientu Žagarjevega mlina, cerkveni pa v Škocjanu.
Poročna obleka Tjaše Kramarič
Vse oči so bile seveda uprte v Tjašino poročno obleko, ki je bila dolga, snežno bela in razkošna. Namesto prevelike nakrancljanosti se je nevesta odločila za ozko ukrojen životec in bogat spodnji del z vlečko, ki je ustvaril pravo poročno klasiko.
Fotografije poročne fotografinje Jane Šnuderl so ta videz ujele sredi narave, kar je dodatno poudarilo preprostost, a hkrati prestižnost same obleke. Vsi detajli poroke so bili usklajeni v nežnih tonih, kar je celotnemu praznovanju dalo homogeno in prefinjeno noto, ne da bi ob tem žrtvovali sproščenost dogodka.
Pred kratkim naznanila nosečnost
Poroka na Dolenjskem predstavlja le eno izmed številnih prelomnic, ki sta jih zakonca Šinkovec doživela v tem letu. Že junija sta z veseljem naznanila, da bosta svojo družino kmalu razširila, še pred uradnim usodnim 'da' pa sta z javnostjo delila tudi podatek, da pričakujeta fantka, kar je celotnemu poročenemu slavju dodalo dodatno plast čustvene globine. Več o samem razkritju spola otroka pa si lahko preberete na Bibaleze.si.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV