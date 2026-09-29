Najlepši trenutki iz poročnega slavja znane Slovenke

Nekdanja tekmovalka šova Kmetija Tjaša Vrečič je pred dnevi stopila pred oltar in svoje oboževalce navdušila s prvimi poročnimi fotografijami. Zdaj pa je na družbenih omrežjih objavila še nove utrinke, ki ponujajo še bolj oseben vpogled v njun veliki dan.
Dan, ki ga ne bo nikoli pozabila
Tjaša je ob objavi zapisala, da je na svoj 28. rojstni dan doživela tudi začetek najlepšega poglavja v življenju. Na čustvenem videoposnetku se vrstijo prizori mladoporočencev, med katerimi izstopajo njuni romantični trenutki v parku, prvi ples in številni spontani poročni utrinki.
"28 let življenja in nekako se je prav na moj rojstni dan začelo najlepše poglavje," je zapisala ob videoposnetku in dodala: "Še eno leto življenja sem proslavila s poroko s svojim najboljšim prijateljem, obkrožena z ljudmi, ki jih imava najraje. Rojstni dan, poroka in obljuba za vedno – za vse to bom vedno hvaležna."
"Najbolj čaroben način za vstop v 28. leto," pa je zapisala za konec.
Romantične fotografije navdušile sledilce
Na svojem profilu je Tjaša objavila tudi več fotografij, na katerih pozira z možem, družicami in svati. Med sledilci so se hitro zvrstile čestitke in lepe želje, mnogi pa niso skrivali navdušenja nad zaljubljenima mladoporočencema in elegantnim poročnim vzdušjem.
Posebno pozornost so pritegnili tudi detajli njene poročne obleke, ki je že ob prvih objavah požela številne pohvale. Več o njeni poročni obleki si lahko preberete TUKAJ!
Novo življenjsko poglavje
Poročni dan je bil za Tjašo še toliko bolj poseben, saj ga je praznovala tudi kot svoj rojstni dan. Kot je zapisala v objavi, si boljšega praznovanja ne bi mogla predstavljati, saj je usodni "da" izrekla svojemu najboljšemu prijatelju v krogu najbližjih.
Vir: Instagram profil Tjaše Vrečić.
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