Razšla sta se pred desetletjem, zdaj sta končno tik pred ločitvijo

Tobey Maguire in njegova nekdanja žena Jennifer Meyer sta po skoraj desetih letih od razhoda naredila pomemben korak v dolgotrajnem ločitvenem postopku. Po poročanju revije People sta dosegla dogovor o razvezi zakonskega stanu, s čimer sta se močno približala dokončnemu zaključku ločitve.

Preberi še Po devetih letih zakona se ločujeta: veljala sta za enega najbolj skladnih hollywoodskih parov

Igralec, ki ga gledalci najbolje poznajo po vlogi Spider-Mana, in priznana oblikovalka nakita sta bila poročena od leta 2007, javnost pa sta o razhodu obvestila že oktobra 2016. Čeprav sta živela ločeno skoraj desetletje, je Jennifer Meyer zahtevo za ločitev uradno vložila šele leta 2020.

Preberi še Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona

Dogovor, a ne še popoln konec

Kot poroča People, je Jennifer Meyer v sodnih dokumentih navedla, da sta z nekdanjim možem dosegla dogovor glede razveze zakonskega stanu. Za morebitna preostala odprta vprašanja pa sta se odločila najeti zasebnega sodnika, ki bo pomagal pri dokončnem oblikovanju širše poravnave. To pomeni, da ločitveni postopek še ni povsem zaključen, vendar je par naredil enega največjih korakov proti uradnemu koncu zakonske zveze.

icon-expand Tobey Maguire in Jennifer Meyer FOTO: AP

Kljub razhodu ostajata povezana

Nekdanja zakonca imata dva otroka, hčerko Ruby in sina Otisa, ki sta bila skozi celoten proces njuna glavna prioriteta. Ob oznanitvi razhoda leta 2016 sta poudarila, da želita otroke še naprej vzgajati v duhu ljubezni, spoštovanja in prijateljstva. Prav prijateljski odnos med nekdanjima partnerjema je v Hollywoodu pogosto izpostavljen kot eden redkih primerov tako imenovanega "zavestnega razhajanja". Jennifer Meyer je v več intervjujih priznala, da proces ni bil enostaven, a je bil vreden truda. Leta 2022 je dejala, da sta morala oba vložiti veliko dela, da sta uspela ohraniti družino tudi po koncu zakona.

"Je moj najboljši prijatelj"

Lani je oblikovalka nakita v podkastu The Inside Edit odkrito spregovorila o odnosu z nekdanjim možem. Dejala je, da je danes 'njun odnos boljši kot kadarkoli prej' in da bi 'drug za drugega naredila karkoli'. Jennifer Meyer je Tobeyja Maguira opisala kot najboljšega očeta, najboljšega nekdanjega moža in najboljšega prijatelja.

Preberi še Ločujeta se po 6 letih zakona

Po njenih besedah jima je pri preoblikovanju odnosa pomagala tudi filozofija "conscious uncoupling", ki jo je popularizirala Gwyneth Paltrow. Prav zaradi tega sta se odločila za terapijo in postopno gradnjo novega, prijateljskega odnosa.

icon-expand Tobey Maguire in Jennifer Meyer FOTO: Profimedia

Oba sta že začela novo poglavje

Medtem ko je ločitveni postopek tekel v ozadju, sta oba nadaljevala življenje. Jennifer Meyer se je leta 2024 zaročila z glasbenim menedžerjem Geoffreyjem Ogunlesijem, letos pa sta se razveselila tudi skupnega otroka.

Preberi še Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi

Kljub novim začetkom pa očitno ostaja med nekdanjima zakoncema veliko medsebojnega spoštovanja, zato tudi zadnji koraki v ločitvenem postopku potekajo brez javnih sporov in dram, ki pogosto spremljajo hollywoodske ločitve.

Preberi še Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.