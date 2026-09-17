Pri 64 letih razburja splet: vsi govorijo o njegovem obrazu

Tom Cruise še vedno ostaja ena največjih filmskih zvezd na svetu. Pri 64 letih še vedno snema zahtevne akcijske prizore, se loteva novih izzivov in dokazuje, da ga leta ne ustavljajo. Zadnje dni pa ni v ospredju le zaradi kariere, temveč tudi zaradi videza, ki je sprožil val komentarjev na družbenih omrežjih.
Po 20 letih spet na naslovnici GQ
Tom Cruise se je vrnil na naslovnico revije GQ, kjer je prvič po dveh desetletjih dal obsežen intervju. V njem je odkrito spregovoril o svoji karieri, perfekcionizmu in predanosti filmski umetnosti. Ob tem je priznal nekaj, kar njegovi sodelavci vedo že dolgo: da je izjemno zahteven in intenziven.
"Sem intenziven," je povedal v intervjuju in dodal, da ga je želja po učenju in premikanju lastnih meja spremljala že od otroštva. Prav ta nepopustljivost naj bi bila eden od razlogov, da tudi po več kot štirih desetletjih ostaja na vrhu Hollywooda.
Igralec je v intervjuju spregovoril tudi o svojem pogledu na življenje. Dejal je, da ga že vse življenje privlačijo tveganja in izzivi, tako dobesedno kot metaforično. Zaradi takšnega pristopa je postal sinonim za spektakularne filmske kaskaderske podvige, ki jih v številnih primerih izvaja kar sam.
Film, ki ga opisuje kot vrhunec svoje kariere
Veliko pozornosti je namenil tudi prihajajočemu filmu Digger, ki ga je posnel z oskarjevcem Alejandrom G. Iñárritujem. Cruise je projekt opisal kot 'enega najzahtevnejših v svoji karieri' in celo dejal, da predstavlja vrhunec vsega znanja in izkušenj, ki jih je nabiral zadnjih 40 let.
V filmu igra ekscentričnega milijarderja, ki se močno razlikuje od njegovih običajnih akcijskih junakov. Tudi zato številni kritiki že zdaj napovedujejo, da bi lahko šlo za eno njegovih najbolj zanimivih vlog v zadnjih letih.
Oboževalci ne morejo mimo njegovega videza
Čeprav je intervju požel veliko zanimanja, se je velik del razprav preselil na njegov videz. Fotografije za GQ in nedavni javni nastopi so sprožili številne komentarje o tem, kako mladostno je videti igralec pri 64 letih. Nekateri občudujejo njegovo telesno pripravljenost in disciplino, drugi pa se sprašujejo, kako mu uspe ohranjati tako svež videz.
Je Tom Cruise prestal nov lifting?
Novo ugibanje je sprožil tudi nedavni obisk filmskega festivala Tribeca Film Festival v New Yorku, kjer se je srečal z oboževalci in se udeležil zasebne projekcije. Fotografije s dogodka so hitro zaokrožile po spletu, saj so številni opazili, da je igralčev obraz videti izjemno gladek in svež.
Cruise se glede tovrstnih ugibanj ni odzval, prav tako ni nobenih potrjenih informacij, da bi opravil nov lepotni poseg. Komentarji na družbenih omrežjih zato za zdaj ostajajo zgolj špekulacije. Nekateri menijo, da gre za posledico vrhunske nege, osvetlitve in fotografskih kotov, drugi pa so prepričani, da bi lahko k mladostnemu videzu prispevali tudi estetski postopki.
Tom Cruise o estetskih posegih?
Cruise sam o estetskih posegih ne govori javno. Namesto tega v intervjujih vedno znova poudarja predanost delu, stalno aktivnost in neprestano željo po učenju novih veščin.
Viri: GQ, People, Variety
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