Po mesecih ugibanj končno potrdil govorice

Tom Holland je uradno potrdil, da sta se z dolgoletno izbranko Zendayo poročila. Špekulacije o njunem zakonskem stanu so se pojavile že pred meseci, ko so na spletu zaokrožile slike, za katere se je pozneje izkazalo, da so bile ustvarjene z umetno inteligenco.
Kljub temu so govorice vztrajale, dokler se Holland ni odločil prekiniti molka v intervjuju za Esquire. Poroka je potekala v tajnosti, Holland pa je svojo odločitev za to dejanje utemeljil z močno povezanostjo in stabilnostjo, ki jo najde v svoji partnerki, ki jo opisuje kot svojo največjo oporo.
Potrdil govorice
Tom Holland je novico potrdil med razpravo o lažnih posnetkih umetne inteligence, ki so se razširili po internetu. Te fotografije so prikazovale njuno poroko v Italiji, kar je njegovo babico spodbudilo k vprašanju, zakaj ni bila povabljena. Ko je Holland na vprašanje novinarja odgovoril, da drugim družinskim članom ni bilo treba razlagati situacije, ker so bili vsi prisotni na pravi poroki, je bilo ugibanj konec.
Čeprav so mediji skušali izvedeti več podrobnosti o datumu in lokaciji, je Tom ostal kratek: "To je vse, kar boste izvedeli." Takšna zaščita zasebnosti je bila ključna za oba zvezdnika od samega začetka njune romance.
Tako dobro se ujameta Tom Holland in Zendaya
Zvezdnik poudarja, da je najti osebo, s katero se tako dobro ujameš, pravi blagoslov. Zendayo vidi kot svojo oporo v stresnem okolju filmske produkcije. "Zares lepo je imeti trdne temelje, ki bodo preživeli test časa," je dejal v intervjuju.
Oba se trenutno nahajata na pragu velikih poletnih uspešnic, s katerimi bosta zavzela kinematografe. To sta filmska epopeja Odyssey in novi Spider-Man: Brand New Day. Njuno razumevanje profesionalnih obveznosti drug drugega jima omogoča, da se podpirata na načine, ki jih ljudje zunaj njune industrije težko povsem dojamejo.
Kdo je prvi zanetil govorice o poroki?
Priznanje poroke sledi marčevskim namigom Zendayinega stilista Lawa Rocha, ki je že takrat zatrjeval, da se je poroka zgodila, piše People. Zdaj, ko sta Holland in Zendaya spet skupaj na rdečih preprogah ob promociji novega filma o Spider-Manu, postajata spet center pozornosti vseh ljubiteljev filma.
Vir: Esquire, People
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