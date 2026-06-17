Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Tom Holland in Zendaya
Trači

Po mesecih ugibanj končno potrdil govorice

N. Č.
17. 06. 2026 13.09
0

Britanski zvezdnik Tom Holland je po mesecih ugibanj razkril, da sta z Zendayo že skočila v zakonski jarem v krogu svojih najbližjih.

Tom Holland je uradno potrdil, da sta se z dolgoletno izbranko Zendayo poročila. Špekulacije o njunem zakonskem stanu so se pojavile že pred meseci, ko so na spletu zaokrožile slike, za katere se je pozneje izkazalo, da so bile ustvarjene z umetno inteligenco.

V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
Preberi še
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni

Kljub temu so govorice vztrajale, dokler se Holland ni odločil prekiniti molka v intervjuju za Esquire. Poroka je potekala v tajnosti, Holland pa je svojo odločitev za to dejanje utemeljil z močno povezanostjo in stabilnostjo, ki jo najde v svoji partnerki, ki jo opisuje kot svojo največjo oporo.

Zendaya in Tom Holland
Zendaya in Tom Holland FOTO: Profimedia

Potrdil govorice

Tom Holland je novico potrdil med razpravo o lažnih posnetkih umetne inteligence, ki so se razširili po internetu. Te fotografije so prikazovale njuno poroko v Italiji, kar je njegovo babico spodbudilo k vprašanju, zakaj ni bila povabljena. Ko je Holland na vprašanje novinarja odgovoril, da drugim družinskim članom ni bilo treba razlagati situacije, ker so bili vsi prisotni na pravi poroki, je bilo ugibanj konec.

Čeprav so mediji skušali izvedeti več podrobnosti o datumu in lokaciji, je Tom ostal kratek: "To je vse, kar boste izvedeli." Takšna zaščita zasebnosti je bila ključna za oba zvezdnika od samega začetka njune romance.

Tako dobro se ujameta Tom Holland in Zendaya

Zvezdnik poudarja, da je najti osebo, s katero se tako dobro ujameš, pravi blagoslov. Zendayo vidi kot svojo oporo v stresnem okolju filmske produkcije. "Zares lepo je imeti trdne temelje, ki bodo preživeli test časa," je dejal v intervjuju.

Igralec navdušil v babičinih mrežastih hlačnih nogavicah
Preberi še
Igralec navdušil v babičinih mrežastih hlačnih nogavicah

Oba se trenutno nahajata na pragu velikih poletnih uspešnic, s katerimi bosta zavzela kinematografe. To sta filmska epopeja Odyssey in novi Spider-Man: Brand New Day. Njuno razumevanje profesionalnih obveznosti drug drugega jima omogoča, da se podpirata na načine, ki jih ljudje zunaj njune industrije težko povsem dojamejo.

Zakonca sta se po dolgem času skupaj pojavila na rdeči preprogi.
Zakonca sta se po dolgem času skupaj pojavila na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Kdo je prvi zanetil govorice o poroki?

Priznanje poroke sledi marčevskim namigom Zendayinega stilista Lawa Rocha, ki je že takrat zatrjeval, da se je poroka zgodila, piše People. Zdaj, ko sta Holland in Zendaya spet skupaj na rdečih preprogah ob promociji novega filma o Spider-Manu, postajata spet center pozornosti vseh ljubiteljev filma.

Tom Holland je potrdil, da sta z Zendayo poročena.
Tom Holland je potrdil, da sta z Zendayo poročena.FOTO: Profimedia
Na rdeči preprogi sta nosili isto obleko
Preberi še
Na rdeči preprogi sta nosili isto obleko
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Esquire, People

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Tom Holland Zendaya skrivna poroka zvezdniške novice Hollywood Spider-Man Law Roach
24ur.com Sta Zendaya in Tom Holland poročena?
24ur.com Zendaya obudila ikonično obleko: je potrdila poroko?
24ur.com Tom Holland potrdil, da sta z Zendayo poročena
Zadovoljna.si Leta sta zanikala razmerje, šele po petih letih pa priznala, da sta par
24ur.com Zendaya in Tom Holland prvič po novici o zaroki skupaj ujeta v objektive
24ur.com Tom Holland je 'srečen in zaljubljen' v Zendayo
24ur.com Tom Holland na božični dan pokleknil pred svojo drago Zendayo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797