Zvezdnica pokazala dekolte v drzni obleki

Tori Spelling je nedavno na rdeči preprogi izstopala v obleki, ki je delovala kot kombinacija povojev in minimalističnega kroja. Oprijeta silhueta je poudarila njeno postavo, trakovi tkanine pa so ustvarili vtis, kot da je obleka ovita okoli telesa v plasteh.

Preberi še Živela je v avtodomu, zdaj pa doživela še streljanje na ulici

Ukradla pozornost v drzni obleki

Njen stajling je bil usklajen do zadnje podrobnosti. Ličila so bila poudarjena, a ne pretirana, pričeska pa je delovala sproščeno, kot da želi ohraniti ravnotežje med glamurjem in naravnostjo. Daily Mail je njen videz opisal kot samozavesten, drzen in presenetljivo mladosten.

icon-expand Tori Spelling FOTO: Profimedia

Posebno pozornost pa je pritegnil tudi njen dekolte, ki je bil zaradi kroja obleke še izraziteje izpostavljen. Zgornji del je bil zasnovan tako, da je ustvaril drzen, a hkrati eleganten poudarek, ki je dopolnil njen videz. Prav ta detajl je poskrbel, da so se številni pogledi ustavili prav na njej.

Ikona devetdesetih in hči hollywoodske legende

Tori Spelling je ena tistih osebnosti, ki jih je skoraj nemogoče ločiti od pop kulture devetdesetih. Rodila se je leta 1973 v Los Angelesu kot hči Aarona Spellinga, enega najuspešnejših televizijskih producentov vseh časov. Njena kariera se je začela zgodaj, a svet jo je zares spoznal kot Donno Martin v kultni seriji Beverly Hills, 90210. Serija je postala globalni fenomen, Tori pa ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije. Pozneje je nastopala v številnih TV-filmih, komedijah in resničnostnih šovih, kjer je pogosto razkrivala tudi svojo zasebnost, kar jo je še dodatno približalo občinstvu.

Preberi še Močno je shujšala, skrbi jih, da je bolna

Ljubezensko življenje: od prvega zakona do burne zveze z Deanom McDermottom

Njeno ljubezensko življenje je pogosto polnilo naslovnice. Njen prvi zakon je bil s scenaristom Charliejem Shanianom, s katerim se je poročila leta 2004, a se je zakon kmalu končal. Leta 2006 se je poročila z igralcem Deanom McDermottom, s katerim je imela dolgo, pogosto burno zvezo, polno vzponov, padcev in javnih razkritij. Več o njunem razmerju si lahko preberete TUKAJ!

Preberi še To je razlog, da sta tri leta spala v ločenih spalnicah

icon-expand Tori Spelling in Dean McDermott FOTO: Profimedia

Pet otrok in življenje v središču pozornosti

Z Deanom McDermottom imata pet otrok, kar je pogosto del njene javne podobe. V intervjujih je večkrat poudarila, da je materinstvo zanjo najpomembnejša vloga. Njeno družinsko življenje je bilo prikazano tudi v resničnostnih oddajah, kjer je javnost dobila vpogled v izzive, ki jih prinaša vzgajanje velike družine v Hollywoodu.

Preberi še Na računu je imela milijone, zdaj s petimi otroki živi v avtodomu

icon-expand Tori Spelling FOTO: Profimedia

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.