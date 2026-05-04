Tori Spelling
Trači

Zvezdnica pokazala dekolte v drzni obleki

N. Č.
04. 05. 2026 09.59
1

Tori Spelling je znova v središču pozornosti. Tokrat ne zaradi drame v zasebnem življenju, temveč zaradi drznega modnega trenutka na rdeči preprogi.

Tori Spelling je nedavno na rdeči preprogi izstopala v obleki, ki je delovala kot kombinacija povojev in minimalističnega kroja. Oprijeta silhueta je poudarila njeno postavo, trakovi tkanine pa so ustvarili vtis, kot da je obleka ovita okoli telesa v plasteh.

Ukradla pozornost v drzni obleki

Njen stajling je bil usklajen do zadnje podrobnosti. Ličila so bila poudarjena, a ne pretirana, pričeska pa je delovala sproščeno, kot da želi ohraniti ravnotežje med glamurjem in naravnostjo. Daily Mail je njen videz opisal kot samozavesten, drzen in presenetljivo mladosten.

Tori Spelling
Tori Spelling FOTO: Profimedia

Posebno pozornost pa je pritegnil tudi njen dekolte, ki je bil zaradi kroja obleke še izraziteje izpostavljen. Zgornji del je bil zasnovan tako, da je ustvaril drzen, a hkrati eleganten poudarek, ki je dopolnil njen videz. Prav ta detajl je poskrbel, da so se številni pogledi ustavili prav na njej.

Ikona devetdesetih in hči hollywoodske legende

Tori Spelling je ena tistih osebnosti, ki jih je skoraj nemogoče ločiti od pop kulture devetdesetih. Rodila se je leta 1973 v Los Angelesu kot hči Aarona Spellinga, enega najuspešnejših televizijskih producentov vseh časov.

Njena kariera se je začela zgodaj, a svet jo je zares spoznal kot Donno Martin v kultni seriji Beverly Hills, 90210. Serija je postala globalni fenomen, Tori pa ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije.

Pozneje je nastopala v številnih TV-filmih, komedijah in resničnostnih šovih, kjer je pogosto razkrivala tudi svojo zasebnost, kar jo je še dodatno približalo občinstvu.

Ljubezensko življenje: od prvega zakona do burne zveze z Deanom McDermottom

Njeno ljubezensko življenje je pogosto polnilo naslovnice. Njen prvi zakon je bil s scenaristom Charliejem Shanianom, s katerim se je poročila leta 2004, a se je zakon kmalu končal. Leta 2006 se je poročila z igralcem Deanom McDermottom, s katerim je imela dolgo, pogosto burno zvezo, polno vzponov, padcev in javnih razkritij. Več o njunem razmerju si lahko preberete TUKAJ!

Tori Spelling in Dean McDermott
Tori Spelling in Dean McDermottFOTO: Profimedia

Pet otrok in življenje v središču pozornosti

Z Deanom McDermottom imata pet otrok, kar je pogosto del njene javne podobe. V intervjujih je večkrat poudarila, da je materinstvo zanjo najpomembnejša vloga. Njeno družinsko življenje je bilo prikazano tudi v resničnostnih oddajah, kjer je javnost dobila vpogled v izzive, ki jih prinaša vzgajanje velike družine v Hollywoodu.

Tori Spelling
Tori SpellingFOTO: Profimedia
Vir: dailymail.com

tori spelling drzna obleka dekolte rdeča preproga dogodek
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

0523 04. 05. 2026 10.10
3 0
Beda
