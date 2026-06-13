Zaradi vročine se je zgrudila na tla, rešil jo je bivši mož

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N. Č.
13. 06. 2026 10.42
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Nove fotografije, na katerih Tori Spelling obnemogla sedi naslonjena na steno po hčerkinem maturantskem slavju, so znova vzbudile skrb med njenimi oboževalci.

Tori Spelling, znana ameriška igralka in televizijska osebnost, je bila ujeta v neprijetnem položaju po maturantski slovesnosti svoje hčerke Stelle v Agoura Hillsu, piše AOL. Kljub začetnemu dobremu razpoloženju, ko se je zvezdnica z veseljem nastavljala objektivom, se je njeno stanje po dveh urah na soncu drastično poslabšalo.

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Kaj se je zgodilo?

Fotografije, ki jih je objavil Backgrid, prikazujejo Tori, kako izčrpana sedi na tleh in se naslanja na steno prizorišča. Bila je oblečena v maksi obleko boemskega sloga in nosila rumeno zatemnjena očala, medtem ko je čakala, da njen nekdanji soprog Dean McDermott pripelje avtomobil iz bližnje ulice. Vročina je očitno terjala svoj davek na 53-letni materi petih otrok.

Tori Spelling
Tori SpellingFOTO: Profimedia

Kljub ločitvi sta bila na slovesnosti usklajena

Kljub temu da sta Tori Spelling in Dean McDermott leta 2024 uradno vložila zahtevek za ločitev, sta na hčerini maturi delovala kot usklajena starševska ekipa, še dodaja AOL. Igralka, ki je po ločitvi preživljala težka obdobja, vključno z bivanjem v poceni motelih in prikolicah, se zdi trdno odločena, da otroci ne bodo čutili posledic njune razveze.

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Hčerka Stella je pred kratkim dopolnila 18 let

Prav Stella je pred kratkim dopolnila 18 let. Tori je ob tej priložnosti na družbenih omrežjih delila prikupno objavo, ki jo je pospremila s čustvenim zapisom: "V veliko čast mi je bilo do zdaj opazovati, kako rasteš, se razvijaš in navdihuješ vse okoli sebe. Prijazna in pogumna si. Močna in nežna si. Tako sem ponosna, da sem tvoja mama, in sva pravi dokaz, da so lahko mame in hčere najboljše prijateljice."

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"Ljubim te z vsem srcem in dušo in komaj čakam, da vidim neverjetno prihodnost, ki jo imaš. Ničesar ni, česar ne bi mogla storiti. To gledam vsak dan," je še dodala.

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Vir: AOL, Backgrid

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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