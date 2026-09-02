Po poroki s Taylor Swift ima le eno obžalovanje

Ameriški nogometaš Travis Kelce je prvič po poroki s Taylor Swift nekoliko bolj odkrito spregovoril o njunem velikem dnevu. Čeprav ga opisuje kot enega najlepših trenutkov svojega življenja, priznava, da obstaja ena stvar, za katero si še danes želi, da bi bila drugačna.

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V novi epizodi podkasta New Heights je zvezdnik lige NFL razkril nekaj podrobnosti o razkošni julijski poroki s svetovno glasbeno zvezdnico ter priznal, da je vse minilo veliko prehitro. Besede, ki jih je namenil svoji ženi in poročnemu slavju, so ganile številne oboževalce para.

icon-expand Taylor Swift in Travis Kelce FOTO: AP

Poroka, ki je ne bo nikoli pozabil

Travis Kelce je v novi epizodi podkasta New Heights, ki ga vodi skupaj z bratom Jasonom Kelcejem, obudil spomine na poroko s Taylor Swift, ki je julija potekala v znamenitem Madison Square Gardnu v New Yorku. Kot poroča revija People, je bil športnik ob pripovedovanju vidno ganjen in poln lepih vtisov. "To je bil večer, ki ga ne bova nikoli pozabila," je dejal Kelce. Dodal je, da sta s Taylor neizmerno hvaležna vsem gostom, ki so se udeležili slavja, od poročnega obreda do večernega praznovanja.

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Edina stvar, ki jo obžaluje

Čeprav je bil dan popoln, je Travis priznal, da ima eno samo obžalovanje. "Želim si, da bi trajalo dlje. Zdelo se je, kot da je minilo v trenutku," je povedal po poročanju revije People.

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Njegov brat Jason je v šali dodal, da so jih preprosto "vrgli ven", Travis pa se je pošalil, da se gostje začnejo razhajati takoj, ko prenehajo streči pijačo.

icon-expand Taylor Swift in Travis Kelce FOTO: Profimedia

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Zakaj sta izbrala Madison Square Garden?

Kot poročata People in Us Weekly, sta si Taylor in Travis želela čim bolj zasebno in intimno praznovanje, kljub temu da sta med najbolj prepoznavnimi pari na svetu. Prav zato sta izbrala Madison Square Garden, ki jima je omogočil več zasebnosti, kot bi jo lahko dobila na številnih drugih lokacijah. "Želela sva prostor, kjer bi se počutila pristno, brez veliko motenj in z občutkom zasebnosti," je pojasnil Kelce.

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Pravljična poroka z zvezdniškimi gosti

Poroka je potekala 3. julija, med povabljenci pa naj bi bilo skoraj tisoč gostov. Po poročanju revije People so se slavja udeležila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in športa. Med večernim programom naj bi nastopila tudi Paul McCartney in Stevie Nicks.

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Taylor Swift in Travis Kelce sta usodni da dahnila po skoraj treh letih zveze. Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2023, avgusta lani pa sta oznanila zaroko.

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