Trdi, da je prelepa za zmenke

Ali bi se prenehale barvati in pustile svoje naravne sive lase?

Da, sive lase že nosim z veseljem in se ne barvam več.

Resno razmišljam o tem, vendar se za zdaj še barvam.

Morda v prihodnosti, ko bo sivih las več.

Ne, še naprej si bom barvala lase.

Nimam sivih las oziroma jih je za zdaj zelo malo.