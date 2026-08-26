Trdi, da je prelepa za zmenke

Na ekskluzivni zabavi je vse navdušila v drzni, kratki in svetleči srebrni obleki, ki je razkrivala več, kot je skrivala. Manekenka Elizabeth, sicer diplomirana biologinja, je postala znana predvsem zaradi svojih številnih lepotnih operacij. Danes je najbolj prepoznavna po svojem bujnem oprsju velikosti E, ki ga pogosto poudarja z drznimi oblačili, o njej pa se v medijih poroča zaradi njene nenehne osredotočenosti na umetno izboljšan zunanji videz.
Svoj status zvezdnice je okrepila z iskrenim pripovedovanjem o težavah v zasebnem življenju. Poudarila je, da ji videz, izklesana postava in visoka rast pogosto preprečujejo srečo v ljubezni, saj meni, da se je moški preprosto bojijo.
Strokovnjaki menijo, da pretirani lepotni popravki moške odbijajo, saj se ob umetnem videzu ne počutijo sproščeno. Takšna podoba kaže na veliko potrebo po pozornosti, zaradi česar njena osebnost pogosto ostane skrita za zunanjostjo.
V prihodnosti bo zvezdnica zagotovo nadaljevala s svojimi drznimi videzi. Takšna podoba je postala njen življenjski slog, zato se lahko oboževalci pripravijo na nove, še bolj nenavadne estetske spremembe, ki mejo med naravnim in domišljijskim še bolj brišejo.
Vir: Profimedia
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