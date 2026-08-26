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Elizabeth Marie Chevalier
Trači

Trdi, da je prelepa za zmenke

N.R.A.
26. 08. 2026 03.33
5

Ameriška manekenka in nekdanja zvezdnica naslovnic revije Playboy, Elizabeth Marie Chevalier, je na nedavnem družabnem dogodku v luksuznem Beverly Hillsu znova razburkala javnost ter dokazala, da ji noben izziv na modnem področju ni pretežek.

Na ekskluzivni zabavi je vse navdušila v drzni, kratki in svetleči srebrni obleki, ki je razkrivala več, kot je skrivala. Manekenka Elizabeth, sicer diplomirana biologinja, je postala znana predvsem zaradi svojih številnih lepotnih operacij. Danes je najbolj prepoznavna po svojem bujnem oprsju velikosti E, ki ga pogosto poudarja z drznimi oblačili, o njej pa se v medijih poroča zaradi njene nenehne osredotočenosti na umetno izboljšan zunanji videz.

Elizabeth Marie Chevalier
Elizabeth Marie ChevalierFOTO: Profimedia

Svoj status zvezdnice je okrepila z iskrenim pripovedovanjem o težavah v zasebnem življenju. Poudarila je, da ji videz, izklesana postava in visoka rast pogosto preprečujejo srečo v ljubezni, saj meni, da se je moški preprosto bojijo.

Elizabeth Marie Chevalier
Elizabeth Marie ChevalierFOTO: Profimedia

Strokovnjaki menijo, da pretirani lepotni popravki moške odbijajo, saj se ob umetnem videzu ne počutijo sproščeno. Takšna podoba kaže na veliko potrebo po pozornosti, zaradi česar njena osebnost pogosto ostane skrita za zunanjostjo.

Elizabeth Marie Chevalier
Elizabeth Marie ChevalierFOTO: Profimedia

V prihodnosti bo zvezdnica zagotovo nadaljevala s svojimi drznimi videzi. Takšna podoba je postala njen življenjski slog, zato se lahko oboževalci pripravijo na nove, še bolj nenavadne estetske spremembe, ki mejo med naravnim in domišljijskim še bolj brišejo.

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Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Elizabeth Marie Chevalier estetski popravki zmenki lepotni trendi slavne osebnosti
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KOMENTARJI (5)

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ibasumik 26. 08. 2026 09.57
5 0
da se pojavi na polju, bi vrabci še lansko pšenico nazaj nosili od straha
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Jimi1 26. 08. 2026 09.15
4 0
Da je edina na svetu se je ne bi niti z palico dotaknil... Čudež je to kar prodaja naokoli . Za spanje pri takšnemu "bitju" preprosto nimam ...jajc!
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JacquesThered1 26. 08. 2026 08.41
6 0
Ne da se je moški bojijo, ampak se je ustrašijo! Gravž plastični
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SpamEx 26. 08. 2026 08.40
8 0
se bojiš zaspat ponoč
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to je kr neki 26. 08. 2026 08.39
8 0
k sm prvo sliko vidu sem se kr ustrasu
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