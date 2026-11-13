Konec zveze: razšla sta se zgolj po dobrem letu razmerja

V svetu zabavne industrije, kjer so romance pogosto izpostavljene neusmiljenim žarometom javnosti, sta šestintridesetletni raper Tyga in dvaintridesetletna zvezdnica serije Riverdale Madelaine Petsch več kot leto dni uspešno ohranjala svojo intimnost stran od radovednih pogledov. Kljub temu pa viri blizu para za revijo People zdaj potrjujejo, da se je njuna skupna pot zaključila.

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Njuna veza je delovala trdna in stabilna

Ta nepričakovani preobrat se je zgodil v času, ko se je zdelo, da je njuna vez trdna in stabilna, saj naj bi zvezdnika uspešno krmarila med svojima zahtevnima karierama in zasebnim življenjem, ki sta ga skrbno varovala pred medijskim senzacionalizmom.

icon-expand Madelaine Petsch FOTO: Profimedia

Njun razhod je bil nepričakovan

Razhod se je zgodil le dva meseca po tem, ko so par opazili na zmenku v zabaviščnem parku Knott's Berry Farm v Buena Parku v Kaliforniji, kjer sta se udeležila otvoritvene noči dogodka Scary Farm. Očividci so takrat poročali, da sta si bila zelo naklonjena. Septembra je vir blizu para za revijo People povedal: "Zelo sta srečna in ona preživlja čas tudi z njegovim sinom." S tem je vir mislil na Tygovega trinajstletnega sina Kinga Caira, ki ga ima glasbenik z nekdanjo partnerko Blac Chyno. Dejstvo, da je igralka preživljala čas z njegovim otrokom, je takrat kazalo na to, da je njuna zveza postala precej resna in stabilna.

Njuni predstavniki novice še niso komentirali

Predstavniki obeh zvezdnikov se na prošnje medijev za uradni komentar še niso odzvali, vendar je novico o razhodu za ameriško revijo People potrdilo več neodvisnih virov blizu para. Par je prve govorice o romanci sprožil februarja 2025, vendar svoje zveze v javnosti nikoli nista uradno potrdila ali komentirala. Kljub temu so ju fotografi v preteklem letu večkrat ujeli skupaj na različnih družabnih dogodkih in zmenkih v Los Angelesu ter okolici, kar je jasno nakazovalo na to, da sta par, še poročajo.

icon-expand Madelaine Petsch FOTO: AP

Kdaj se je začela njuna zveza?

Začetki njune subtilne romance segajo v februar 2025, ko sta prvič pritegnila pozornost javnosti ob robu košarkarskega igrišča na tekmi ekipe Los Angeles Lakers, piše People. Že teden dni pozneje sta svojo povezanost potrdila s skupnim prihodom na prestižno zabavo Vanity Fair in Instagram Vanities Party. Takrat sta dogodek zapustila z roko v roki in se odpeljala z istim avtomobilom, prisotni pa so opazili, da sta celoten večer preživela v tesni bližini, kar so ovekovečile tudi številne fotografije. Njuno druženje se je nadaljevalo na izbranih lokacijah, vključno z zabavo v znanem lokalu Bar Marmont, kjer sta večer preživela v družbi Lili Reinhart, igralkine nekdanje soigralke iz serije Riverdale, in njenega partnerja Jacka Martina. Takšna dvojna srečanja so še dodatno utrdila vtis, da je glasbenik z lahkoto postal del njenega najožjega družabnega kroga.

icon-expand Tyga in Madelaine Petsch FOTO: Profimedia

O svoji zvezi nikoli nista govorila v javnosti

Kljub nenehnemu zanimanju medijev nobeden od njiju razmerja nikoli ni javno komentiral. Madelaine Petsch je svojo odločitev za ohranjanje stroge ločnice med profesionalnim in intimnim življenjem elokventno pojasnila med gostovanjem v priljubljenem podkastu Call Her Daddy.

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Voditeljici Alex Cooper je zaupala, da so jo izkušnje v zabavni industriji naučile previdnosti. "Trenutno sem v življenjskem obdobju, ko sem javna osebnost že deset let, in že zelo dolgo poskušam krmariti med svojim zasebnim in javnim življenjem, a ne prav uspešno," je iskreno priznala igralka. Dodala je še: "Dejstvo je, da se zavedam, da sem v oddaji, kjer bi morala govoriti o svojih razmerjih, vendar tega preprosto ne bom počela." S tem je jasno postavila meje in pokazala zrelost pri zaščiti svojega čustvenega sveta.

To Madelaine Petsch išče v razmerju

Čeprav se je v omenjenem pogovoru spretno izognila neposrednim vprašanjem o glasbeniku, pa je vendarle ponudila redek vpogled v svoje vrednote in pričakovanja do življenjskega sopotnika. Poudarila je, da pri partnerju išče predvsem doslednost in čustveno zrelost.

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"Mislim, da je to ena stvar, za katero sem se naučila, da je resnično pomembna: doslednost pri partnerju. Prijaznost. Ljubezen. Mislim, da v resnici sploh ni tako težko biti v dobrem razmerju. Komunikacija. Podpora moji karieri," je povedala v zgoraj omenjenem podkastu in dodala: "Zaupanje je resnično pomembno."

Pretekla razmerja, o katerih se je prav tako poročalo

Oba zvezdnika imata za seboj kar nekaj medijsko odmevnih razmerij. Tyga je bil pred romanco z zvezdnico serije Riverdale v zvezi s kanadsko glasbenico Avril Lavigne. Njuna romanca se je začela v začetku leta 2023, a ni trajala dolgo. Junija istega leta sta se prvič razšla, nato pa za kratek čas obnovila zvezo. Oktobra 2023 je sledil dokončni konec razmerja, piše Us Weekly. Vir blizu para je takrat za medije potrdil, da med njima ni bilo zamere in da sta se razšla sporazumno.

icon-expand Avril Lavigne, Tyga FOTO: Profimedia

Pred razmerjem z Avril Lavigne je bil Tyga v zvezi z manekenko in raperko Blac Chyno. Par je začel hoditi konec leta 2011, oktobra 2012 pa sta se razveselila sina Kinga Caira. Dva meseca pozneje sta se zaročila, a njuna ljubezenska zgodba se je avgusta 2014 končala, piše Us Weekly.

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Tudi Madelaine Petsch je bila pred Tygo v razmerjih z ustvarjalci iz sveta zabave. Med letoma 2017 in 2020 je bil njen partner igralec in glasbenik Travis Mills, pozneje pa je bila v zvezi z glasbenim menedžerjem Anthonyjem Lijem.

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