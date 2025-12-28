Zadovoljna.si
Tylor Chase - ig
Trači

Danes je neprepoznaven

N. Č.
28. 12. 2025 04.00
0

Tylor Chase, nekdanji otroški igralec iz serije Ned's Declassified School Survival Guide, danes živi na ulicah Los Angelesa. Marsikdo ga sploh ne bi več prepoznal.

Tylor Chase, ki je zaslovel kot Martin Qwerly v televizijski seriji Ned's Declassified School Survival Guide na Nickelodeonu med letoma 2004 in 2007, danes živi na ulicah Los Angelesa. Pred kratkim je po spletu namreč zaokrožil posnetek vplivnice, ki je na ulici opazila omenjenega zvezdnika, ki pa je danes videti povsem drugače ...

Kako se je začela njegova kariera?

Njegova prebojna vloga je bil lik Martina Qwerlyja v priljubljeni seriji Ned's Declassified School Survival Guide, ki se je predvajala tri sezone, med letoma 2004 in 2007, piše The Tab.

Po glavni vlogi na Nickelodeonu je Tylor Chase nastopil v nekaj manjših vlogah. Med snemanjem serije Ned's Declassified School Survival Guide je imel majhno vlogo v eni epizodi Everybody Hates Chris. Njegova kariera se je nadaljevala leta 2007 z akcijskim filmom Good Time Max, ki ga je režiral James Franco, kjer je igral mlajšo različico glavnega lika Adama, še poročajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kje je Tylor Chase danes?

Tylor Chase danes živi na ulicah Los Angelesa. Po viralni objavi vplivnice, ki ga je opazila, je ta poskusila z zbiranjem sredstev prek platforme GoFundMe, vendar je bila ta akcija ustavljena. Njegova mama je pojasnila, da Tylor težko upravlja denar in zdravila samostojno, poroča The Tab in dodaja, da mu skušajo pomagati tako družina kot nekdanji soigralci. Jim bo uspelo?

Vir: thetab.com

Tylor Chase Ned's Declassified otroški igralec brezdomstvo duševno zdravje Nickelodeon neprepoznaven na ulici
