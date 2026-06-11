Z novo frizuro neprepoznavna, delila tudi globok zapis

Urška Gros , nekdanja udeleženka Kmetije , je v svoji Instagram zgodbi delila ganljiv zapis, ki je med njenimi oboževalci sprožil ugibanja, presenetila pa je tudi z novo pričesko.

Na fotografiji, ki jo je delila s sledilci, Urška v ospredje postavi svojo novo pričesko . Svojo črno barvo las je zamenjala za živahen bakren odtenek, ki ga ne gre spregledati. Ob tem je zapisala tudi pomenljiv stavek : "New hair new era.", s katerim je jasno nakazala, da se v njenem življenju začenja novo poglavje.

Veliko več kot videz pa razkrije zapis, ki ga je dodala k fotografiji. Brez olepševanja je opisala čustveno obdobje, skozi katerega je šla.

"Zadnji mesec je bilo težko, težke odločitve so za mano. Zato sem tudi precej odsotna, saj se moram trenutno posvetiti sebi, puncama in nosečnosti," je zapisala in dodala: "Biti samohranilka ni nekaj, kar sem imela vedno na svojem seznamu, a očitno je nekaj, kar mi je usojeno. In čeprav je bilo videti, kot da je vse lepo in prav, žal ni in ne bom o tem lagala in ne bom še ena vplivnica, ki bo kazala samo lepo stran življenja."

"Tukaj pokažem 'raw' življenje z lepimi in tudi manj lepimi trenutki. Nisem želela biti spet javno linčana, ker je to nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi v življenju, ampak vem pa, da me moja skupnost sprejema ravno zaradi iskrenosti, trde kože, pozitivnega razmišljanja in ljubezni do življenja," še dodaja.