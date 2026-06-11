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Urška Gros - ig
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Z novo frizuro neprepoznavna, delila tudi globok zapis

N. Č.
11. 06. 2026 11.07
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Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Kmetija Urška Gros je na Instagramu ponovno pritegnila pozornost. Tokrat ne le z osveženo podobo, temveč tudi z zelo osebno izpovedjo, v kateri razkriva, da za njo ni najlažje obdobje.

Urška Gros, nekdanja udeleženka Kmetije, je v svoji Instagram zgodbi delila ganljiv zapis, ki je med njenimi oboževalci sprožil ugibanja, presenetila pa je tudi z novo pričesko.

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Nova pričeska kot simbol novega poglavja

Na fotografiji, ki jo je delila s sledilci, Urška v ospredje postavi svojo novo pričesko. Svojo črno barvo las je zamenjala za živahen bakren odtenek, ki ga ne gre spregledati. Ob tem je zapisala tudi pomenljiv stavek: "New hair new era.", s katerim je jasno nakazala, da se v njenem življenju začenja novo poglavje.

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Urška Gros - Instagram zgodba
Urška Gros - Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

Ganljiv zapis, ki ga je delila v Instagram zgodbi

Veliko več kot videz pa razkrije zapis, ki ga je dodala k fotografiji. Brez olepševanja je opisala čustveno obdobje, skozi katerega je šla.

"Zadnji mesec je bilo težko, težke odločitve so za mano. Zato sem tudi precej odsotna, saj se moram trenutno posvetiti sebi, puncama in nosečnosti," je zapisala in dodala: "Biti samohranilka ni nekaj, kar sem imela vedno na svojem seznamu, a očitno je nekaj, kar mi je usojeno. In čeprav je bilo videti, kot da je vse lepo in prav, žal ni in ne bom o tem lagala in ne bom še ena vplivnica, ki bo kazala samo lepo stran življenja."

"Tukaj pokažem 'raw' življenje z lepimi in tudi manj lepimi trenutki. Nisem želela biti spet javno linčana, ker je to nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi v življenju, ampak vem pa, da me moja skupnost sprejema ravno zaradi iskrenosti, trde kože, pozitivnega razmišljanja in ljubezni do življenja," še dodaja.

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Z besedami: "Z nami bo vse ok, ni konec sveta, le prišlo je novo obdobje, na katero se pač moramo spet navaditi," pa je zaključila svoj zapis, ki je sprožil veliko ugibanj.

Urška Gros sicer trenutno pričakuje svojega tretjega otroka. Novica o nosečnosti je prišla kmalu po tem, ko se je razvedelo, da je pred tem splavila. Spomnimo, gledalci so jo spoznali v letošnji sezoni Kmetije, kjer je šokirala z razkritjem, da je noseča, potem ko je med oddajo naredila pozitiven nosečniški test. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!

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KOMENTARJI (6)

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medusa 11. 06. 2026 17.35
2 0
Važno ,da je za botox žnabl in umetne trepalnice ,ter nohte ... vprašane ,če ne še za čike...težko je ja -za otroke ...
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YouRangMyLord 11. 06. 2026 17.21
2 0
Kaj, a še enega ima spet v pečici ?
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zurc 11. 06. 2026 17.07
3 0
vsak pameten moški se je izogne
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mijam75 11. 06. 2026 16.31
2 0
aha, torej je spet sama... s tretjim otrokom na poti. Ženska, to ti ni usojeno, samo dokler boš na tak način izbirala partnerje, drugače ne more biti....
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Miran1960 11. 06. 2026 15.14
2 0
Se strinjam z Marjanom, ne vem kako je zgledala v kmetiji ampak na teh slikah je bolj kot ne umetna
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Marjan Moskov 11. 06. 2026 13.49
4 0
cestitke za nosecnost, ostalo ni vredno omembe, grdo in neprivlacno
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