Švicarska igralka Ursula Andress je 19. marca 2026 praznovala svoj 90. rojstni dan. V zgodovino filma se je zapisala leta 1962, ko je pri svojih 26 letih zaigrala v prvem filmu o tajnem agentu Jamesu Bondu z naslovom Dr. No.

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Zadnja živeča igralka originalne zasedbe

Njena vloga Honey Ryder ji je prinesla svetovno slavo in nagrado zlati globus za najboljšo novo zvezdo leta. Danes je Andressova zadnja živeča glavna igralka iz te originalne zasedbe, saj je soigralec Joseph Wiseman umrl leta 2009, glavni igralec Sean Connery pa leta 2020.

Ustvarjalci franšize so razkrili, kdo bo naslednji igralec, ki bo prevzel eno najbolj prestižnih filmskih vlog na svetu. Ko je postalo jasno, da bo novi James Bond postal Robert Pattinson, so se med oboževalci znova razplamtele razprave o najboljših filmih, Bondovih dekletih in seveda o tem, kateri igralec je najbolj zaznamoval slavnega tajnega agenta 007. Svoje mnenje lahko izrazite tudi vi in v spodnji anketi glasujete za svojega najljubšega Jamesa Bonda vseh časov.

Anketa Arhiv Kateri igralec je vaš najljubši James Bond? Sean Connery Barry Nelson David Niven George Lazenby Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan Daniel Craig Moški Ženska Sean Connery 81 Barry Nelson 1 David Niven 1 George Lazenby 1 Roger Moore 31 Timothy Dalton 3 Pierce Brosnan 66 Daniel Craig 40 Sean Connery 45 Barry Nelson 1 David Niven 0 George Lazenby 0 Roger Moore 16 Timothy Dalton 3 Pierce Brosnan 20 Daniel Craig 19 Sean Connery 36 Barry Nelson 0 David Niven 1 George Lazenby 1 Roger Moore 15 Timothy Dalton 0 Pierce Brosnan 46 Daniel Craig 21 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Kdo vse je upodobil Jamesa Bonda in kateri je bil gledalcem najbolj všeč?

Bel bikini, ki ji je spremenil življenje

Nobena modna analiza šestdesetih let dvajsetega stoletja ni popolna brez omembe legendarnega dvodelnega kopalnega kostima v barvi slonovine. Ta unikatni kreacijski kos, ki ga je odlikoval drzen zgornji del na zavezovanje in strukturiran pas z vpadljivo zaponko okoli bokov, je Ursulo Andress nemudoma ustoličil med najbolje oblečene zvezdnice tistega obdobja.

icon-expand Ursula Andress je ena najbolj slavnih Bondovih deklet. FOTO: Profimedia

Sama igralka je priznavala izjemno moč tega oblačila, ki je preseglo zgolj estetsko funkcijo in postalo simbol njene emancipacije ter finančne avtonomije. Kot je poudarila za avkcijsko hišo Christie's: "Ta bikini me je naredil uspešno. Moj prihod v filmu, ko nosim ta bikini na tisti čudoviti plaži, danes velja za klasični trenutek v kinematografiji in me je naredil svetovno znano kot Bondovo dekle." V enem od redkih intervjujev leta 2001 je še dodala: "Dal mi je svobodo, denar, moč." Dodala je še: "Zaradi glavne vloge v filmu Dr. No kot prvo Bondovo dekle sem dobila svobodo, da sem si sama izbirala prihodnje vloge in postala finančno neodvisna," je o vlogi povedala Ursula.

icon-expand Bond 01 - Ursula Andress - Honey Ryder FOTO: Profimedia

Slava je imela tudi svojo temno plat

Kljub finančnemu uspehu in prepoznavnosti pa je vloga seks simbola prinesla tudi negativne plati v njeni igralski karieri. Andressova je v redkem intervjuju leta 2001 pojasnila, da so jo v filmski industriji pogosto obravnavali zgolj kot vizualni objekt, ne pa kot resno igralko. O svojih izkušnjah na filmskih prizoriščih je takrat povedala: "Nikoli nisem bila zares opažena. Videli so samo telo. Včasih sem prišla na snemanje in vedela – tu ni šlo za ustvarjanje filma. Šlo je za to, da slečem svoja oblačila." Čeprav je imela možnost izbire vlog in je nastopila v številnih velikih produkcijah, jo je podoba dekleta v belem bikiniju spremljala skozi celotno profesionalno pot v Hollywoodu, kar je pozneje vplivalo tudi na njeno odločitev za umik iz javnosti.

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Pestro ljubezensko življenje, poroka in ločitev

Še preden je osvojila svet, se je v zgodnjih petdesetih letih kot najstnica preselila iz rodne Švice v Rim, da bi sledila manekenskim sanjam.

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Njen seznam romantičnih sopotnikov bere kot leksikon filmskih legend: ljubimkala je z uporniškima ikonama Dennisom Hopperjem in Jamesom Deanom, preden se je zapletla v strastno afero z igralcem in režiserjem Johnom Derekom. Z njim se je leta 1957 poročila, a se je zakon po ločitvi leta 1964 uradno končal dve leti pozneje. Sledile so romance s šarmantnim Johnom Richardsonom in italijanskim velikanom Marcellom Mastroiannijem, z zvezdnikom Harryjem Hamlinom – današnjim soprogom Lise Rinna – pa je povila svojega edinega sina Dimitrija Hamlina. Zadnja tri desetletja pa je hollywoodske griče zamenjala za diskretno intimo med rimskim stanovanjem in mondenim Gstaadom, kjer biva blizu svojih sester.

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Znašla se je v hudih finančnih težavah

Andressova se je pred kratkim vrnila v javnost, da bi razkrila podrobnosti o hudi finančni izgubi, ki jo je utrpela zaradi svojega nekdanjega menedžerja, pokojnega Erica Freymonda. Januarja je vložila kazensko ovadbo, ki vključuje obtožbe o poneverbi. Njen bivši upravitelj naj bi izgubil 16 milijonov funtov njenega premoženja, ki je bilo sicer ocenjeno na 18 milijonov funtov.

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Denar je brez njenega pravega vedenja porabil za nakupe umetniških del v njenem imenu in za tvegane naložbe v delnice. Igralka je za švicarsko-nemški časopis Blick opisala potek dogodkov: "Osem let so mi dvorili in me snubili. Brezobzirno so mi lagali ter na perfiden, celo kriminalen način izkoristili mojo dobro voljo in zaupanje, da bi mi vzeli vse. Pri tem pa so računali na mojo starost. Tako sem obupana."

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Finančna izguba je vplivala na njeno zdravstveno stanje

Finančna izguba močno vpliva tudi na njeno zdravstveno stanje, saj je Andressova razkrila, da se zaradi tega bori s hudo tesnobo in motnjami spanja. O svojem trenutnem stanju je dejala: "Ta občutek nemoči je neznosen – ubija me."

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