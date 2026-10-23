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halle berry van hunt
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Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"

S.B.
23. 10. 2026 04.00
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Za hollywoodsko igralko Halle Berry ljubezen ni bila vedno preprosta. Za seboj ima tri zakone, ki so se končali z ločitvijo, zato ni presenetljivo, da se ji ob novi ljubezni ni mudilo znova stopiti pred oltar. Toda ob glasbeniku Vanu Huntu je očitno našla nekaj, kar je iskala vse življenje.

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Po treh zakonih ni več čutila potrebe po poroki

Halle Berry je bila pred razmerjem z Vanom Huntom poročena trikrat. Njen prvi mož je bil nekdanji bejzbolski igralec David Justice, s katerim se je poročila leta 1993, ločila pa sta se leta 1997. 

Leta 2001 je dahnila usodni da glasbeniku Ericu Benétu, vendar se je tudi ta zakon končal z ločitvijo. Tretjič se je poročila s francoskim igralcem Olivierjem Martinezom, s katerim ima sina Macea. Par se je razšel leta 2015, ločitev pa je bila dokončana leta 2016.

Po treh neuspelih zakonih je igralka očitno spremenila pogled na partnerske odnose. Ko sta se z Vanom Huntom junija 2025 skupaj pojavila v oddaji Today, je glasbenik razkril, da jo je že zaprosil za roko, vendar še čaka na njen odgovor.

"No, poročena sem bila že trikrat," je pojasnila Berry. Dodala je, da se ne počutita, kot da bi morala svojo ljubezen potrditi s poroko. "Tega ne potrebujeva."

Toda nato je povedala nekaj, kar je razkrilo, kako pomemben je zanjo Hunt. "Mislim, da se bova poročila, ker je med vsemi ljudmi, s katerimi sem bila poročena, on tisti, s katerim bi se morala poročiti," je priznala. Pojasnila je, da si poroke ne želita zato, ker bi jo potrebovala za potrditev svojega odnosa, temveč zato, ker si želita tudi takšne oblike zaveze.

Halle je v oddaji pokazala zaročni prstan.
Halle je v oddaji pokazala zaročni prstan.FOTO: Profimedia

Najprej sta se zaljubila prek sporočil

Njuna ljubezenska zgodba se je začela med pandemijo covida-19. Spoznala sta se prek Huntovega brata, ki je delal v podjetju, povezanem z igralko. Preden sta se sploh srečala v živo, sta si začela pošiljati sporočila in se pogovarjati.

Prav to je bilo za njo nekaj posebnega. Njuna povezanost se ni začela s fizično privlačnostjo, temveč z dolgimi pogovori, v katerih sta si razkrila tudi manj lepe plati svojega življenja.

Halle Berry in Van Hunt
Halle Berry in Van HuntFOTO: Profimedia

V intervjuju za Today je igralka povedala, da se je vanj zaljubila, še preden sta se osebno srečala. Pogovarjala sta se o vsem, o dobrem, slabem in tudi o najbolj intimnih stvareh. Zdi se ji, da je prav ta iskrenost postavila trdne temelje njunemu odnosu.

Berryjeva je priznala tudi, da je to njeno najdaljše razmerje doslej. Ko je našla Hunta, je bila prepričana, da je končno spoznala človeka, s katerim se resnično ujame.

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Februarja 2026 je potrdila zaroko

Čeprav je poleti 2025 še govorila, da glede poroke ne čutita pritiska, so se stvari pozneje razjasnile. Februarja 2026 je Berry v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pojasnila, da je prišlo do nesporazuma glede njenega odgovora na Huntovo snubitev.

"Nisem rekla ne. Samo datuma še nimava, ampak seveda sem rekla da, poročila se bom z njim!" je povedala in pokazala zaročni prstan.

S tem je potrdila, da se bo po treh zakonih poročila še četrtič. Kljub temu se ji očitno nikamor ne mudi. Zdi se, da sta s Huntom našla način, kako graditi odnos brez pritiska, da morata slediti pričakovanjem drugih.

Halle Berry in Van Hunt
Halle Berry in Van HuntFOTO: Profimedia

Ali po več razočaranjih ljubezen dobi drugačen pomen?

Zvezdnica je v preteklosti večkrat govorila o tem, kako so jo izkušnje iz prejšnjih odnosov spremenile. Po treh ločitvah je bila pripravljena tudi na možnost, da bo ostala sama, če ne bo spoznala pravega človeka. Ni želela več vztrajati v odnosih zgolj zato, da bi bila v zvezi.

Poudarila je tudi, da je morala najprej bolje spoznati samo sebe, premisliti o svojih preteklih odločitvah in ugotoviti, kaj si zares želi. Šele nato je bila pripravljena na odnos, v katerem se počuti sprejeto in varno.

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Vir: Us Weekly, Today

Halle Berry Van Hunt slavni pari ljubezenske zgodbe zaroka
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