Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"

Halle Berry je bila pred razmerjem z Vanom Huntom poročena trikrat. Njen prvi mož je bil nekdanji bejzbolski igralec David Justice, s katerim se je poročila leta 1993, ločila pa sta se leta 1997.

Leta 2001 je dahnila usodni da glasbeniku Ericu Benétu, vendar se je tudi ta zakon končal z ločitvijo. Tretjič se je poročila s francoskim igralcem Olivierjem Martinezom, s katerim ima sina Macea. Par se je razšel leta 2015, ločitev pa je bila dokončana leta 2016.

Po treh neuspelih zakonih je igralka očitno spremenila pogled na partnerske odnose. Ko sta se z Vanom Huntom junija 2025 skupaj pojavila v oddaji Today, je glasbenik razkril, da jo je že zaprosil za roko, vendar še čaka na njen odgovor.

"No, poročena sem bila že trikrat," je pojasnila Berry. Dodala je, da se ne počutita, kot da bi morala svojo ljubezen potrditi s poroko. "Tega ne potrebujeva."

Toda nato je povedala nekaj, kar je razkrilo, kako pomemben je zanjo Hunt. "Mislim, da se bova poročila, ker je med vsemi ljudmi, s katerimi sem bila poročena, on tisti, s katerim bi se morala poročiti," je priznala. Pojasnila je, da si poroke ne želita zato, ker bi jo potrebovala za potrditev svojega odnosa, temveč zato, ker si želita tudi takšne oblike zaveze.