Spominjamo se je kot ene največjih lepotic televizijskih serij. Poglejte, kako je videti danes

Vloga, ki ji je prinesla slavo

Vanessa Marcil se je rodila 15. oktobra 1968 v kalifornijskem mestu Indio. Z igranjem se je začela ukvarjati že kot otrok, širšo prepoznavnost pa je dosegla v začetku devetdesetih let, ko je nastopila v ameriški televizijski seriji General Hospital. V njej je upodobila Brendo Barrett, lik, ki je gledalce pritegnil z burnimi ljubezenskimi zgodbami in zapletenimi odnosi.

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Za svojo igro je prejela več priznanj, med drugim nagrado Daytime Emmy za stransko igralko v dramski seriji leta 2003. Njena priljubljenost je segla tudi zunaj sveta televizijskih nadaljevank, saj je leta 1996 nastopila v akcijskem filmu The Rock, v katerem sta igrala tudi Nicolas Cage in Sean Connery.

icon-expand Vanessa Marcil nekoč. FOTO: Profimedia

V seriji Beverly Hills, 90210 je igrala Gino Kincaid

Številni gledalci se je najbolj spominjajo po vlogi Gine Kincaid v kultni mladinski seriji Beverly Hills, 90210. Igralski zasedbi se je pridružila leta 1998 in v njej ostala do konca serije leta 2000. Njen lik je v zgodbo prinesel nove zaplete, predvsem v odnosih med glavnimi junaki. Pozneje je zaigrala še v seriji Las Vegas, v kateri je upodobila Sam Marquez, gostiteljico v igralniškem okolju. S tem je nadaljevala kariero v televizijskih projektih, po katerih jo poznajo tudi gledalci zunaj ZDA.

icon-expand Številni gledalci se je najbolj spominjajo po vlogi Gine Kincaid v kultni mladinski seriji Beverly Hills, 90210. FOTO: Profimedia

Tudi njeno zasebno življenje je bilo v središču pozornosti

Igralka ima sina Kassius, ki se ji je rodil leta 2002 v razmerju z igralcem Brianom Austinom Greenom, znanim predvsem po vlogi Davida Silverja v seriji Beverly Hills, 90210. Njuno razmerje se je končalo leta 2003, pozneje pa sta se v javnosti večkrat pojavila tudi zaradi različnih pogledov na skupno starševstvo. Marcil je bila v preteklosti poročena tudi z igralcem Coreyjem Feldmanom in igralcem Carminejem Giovinazzom. V zadnjih letih se občasno vrača v javnost z novicami, povezanimi s svojo kariero in serijo General Hospital, ki je ostala pomemben del njene igralske poti. Čeprav je od njenih najbolj prepoznavnih televizijskih vlog minilo že več desetletij, se je številni gledalci še vedno spominjajo kot ene od obrazov, ki so zaznamovali priljubljene serije devetdesetih let.

icon-expand Vanessa Marcil. FOTO: Profimedia

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