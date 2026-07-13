Kamere ujele vse, splet pa je ponorel

Beckhamova družina je tekmo spremljala s tribun

David in Victoria Beckham sta si skupaj z družino v Miamiju ogledala četrtfinalni obračun med Anglijo in Norveško. Fotografi so ujeli številne čustvene trenutke med tekmo, največ pozornosti pa je požela Victoria. Ko je angleški zvezdnik Jude Bellingham zatresel mrežo, so kamere ujele navdušenje preostalih družinskih članov. Victoria pa je ostala skoraj povsem resnega obraza, zaradi česar so se na družbenih omrežjih hitro usuli šaljivi komentarji. O prizoru so poročali pri The Sun in Daily Mail, kjer so zapisali, da so številni uporabniki njen odziv označili za nepričakovanega.

icon-expand David in Victoria Beckham sta si ogledala četrtfinalni obračun med Anglijo in Norveško FOTO: Profimedia

David Beckham je izkoristil priložnost za šalo

Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, David Beckham pa je dokazal, da zna tudi na račun svoje žene sprejeti šalo. "Verjemite, navdušena je bila, le njen odziv je prišel malo pozneje kot moj," je zapisal v nekem komentarju. Njegova objava je med oboževalci požela veliko odzivov. Mnogi so zapisali, da prav takšni sproščeni trenutki kažejo, zakaj sta Beckhamova še vedno eden najbolj spremljanih zvezdniških parov.

Zakaj je Victoriin izraz sprožil toliko odzivov?

Na družbenih omrežjih so nekateri menili, da je Victoria delovala popolnoma brez čustev, drugi pa so poudarili, da ena sama fotografija ali kratek posnetek pogosto ne pokažeta celotnega dogajanja. Prav zato so številni uporabniki stopili v njeno obrambo in opozorili, da je bila fotografija posneta v delčku sekunde, medtem ko so drugi člani občinstva ravno proslavljali zadetek. Kot poroča Daily Mail, so se pod objavami hitro razvile razprave, ali je bila kritika sploh upravičena.

Beckhamova ostajata v središču pozornosti

David in Victoria Beckham že več kot dve desetletji sodita med najbolj prepoznavne zvezdniške pare na svetu. Vsak njun javni nastop ali objava na družbenih omrežjih hitro pritegne pozornost, zato ni presenetljivo, da je tudi tokrat na videz nepomemben trenutek postal viralen. Čeprav je bila Victoria zaradi svojega resnega izraza deležna številnih komentarjev, je prav David s svojo hudomušno reakcijo poskrbel, da se je zgodba zaključila v sproščenem tonu. Namesto polemike je nastala še ena zabavna epizoda, ki je pokazala, da zakonca Beckham znata tudi sama sodelovati v šalah na svoj račun.

icon-expand David in Victoria Beckham FOTO: Profimedia

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