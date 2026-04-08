Victoria Beckham - ig
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad

N. Č.
08. 04. 2026 04.00
0

Victoria Beckham je v Miamiju razkrila osveženo pričesko, ki bo navdihovala to pomlad. Zlati prameni in daljši valovi so ključni elementi za dosego modernega, toniranega videza, ki se preprosto vključi v vsakodnevni stil.

Victoria Beckham je svojo novo pričesko pokazala med obiskom Miamija, kjer se je udeležila odprtja novega stadiona Freedom Park, povezanega z ekipo Inter Miami njenega moža Davida Beckhama. Kot poroča Daily Mail, je nekdanja članica skupine Spice Girls in modna oblikovalka že ob prihodu pritegnila veliko pozornosti, največ pogledov pa je bila deležna prav zaradi svoje osvežene pričeske.

Čeprav ne gre za drastično spremembo, je Victoria s subtilno preobrazbo znova dokazala, da zna napovedovati lepotne trende. Kot poroča revija Hello!, so njeni lasje videti nekoliko daljši, dodatno dimenzijo pa jim dajejo svetlejši blond prameni, ki delujejo zelo naravno in ustvarjajo videz, kot bi lase posvetlilo sonce.

Kako je osvežila svojo pričesko?

Victoria Beckham se ni odločila za popolno spremembo barve, ampak za diskretno osvežitev s svetlejšimi prameni. Ti so nežno prepleteni skozi njene temnejše lase in ustvarjajo večdimenzionalen videz, ki deluje mehko, moderno in zelo elegantno. Prav takšni topli blond poudarki postajajo eden največjih trendov letošnje pomladi.

Victoria je sicer že pred leti priznala, da sama ni najbolj spretna pri oblikovanju las. Leta 2019 je razkrila, da si lase največkrat le grobo posuši in spne v figo, piše revija Hello!. Za njen brezhiben videz že vrsto let skrbi njen dolgoletni prijatelj in frizer Ken Paves, ki velja za enega najbolj znanih frizerjev med slavnimi.

Šik videz, s katerim je ponovno navdušila

Nova pričeska je bila še posebej opazna zaradi skrbno izbranega stajlinga. Kot piše Daily Mail, je Victoria za dogodek izbrala elegantno belo kombinacijo iz svoje modne znamke Victoria Beckham. Nosila je široke bele hlače, ujemajoč suknjič in top z globokim izrezom, celoten videz pa dopolnila z visokimi petami, pasom in subtilnim nakitom.

Njen videz je ponovno dokazal, zakaj Victoria Beckham velja za eno največjih modnih ikon. Tudi pri tej preobrazbi je ostala zvesta svojemu minimalističnemu in elegantnemu slogu, hkrati pa pokazala, da so lahko že majhne spremembe dovolj, da pričeska deluje sveže, moderno in trendovsko.

Vir: dailymail.co.uk, hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
