Prisega na sandale, ki že leta ne gredo iz mode

Victoria Beckham je znova dokazala, da za dovršen poletni stajling ne potrebuje vpadljivih kosov. Nekdanja članica skupine Spice Girls in uspešna modna oblikovalka je med dopustom na italijanskem Capriju navdušila z videzom, ki združuje eleganco, preprostost in brezčasne modne klasike, piše Tportal.

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Stajling, ki ne potrebuje pretiravanja

Victoria in David Beckham te dni uživata na italijanski obali, kjer poletje preživljata na prestižni jahti. Fotografi so ju ujeli tudi med sproščenim večernim obiskom priljubljene picerije na Capriju, kjer pa je Victoria ponovno dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic. Za večerni izhod je izbrala zapeljivo slip obleko v čokoladno rjavi barvi iz lastne modne kolekcije. Minimalističen kroj je poudaril njeno vitko postavo, celoten videz pa je dopolnila s sandalami, ki jih modne navdušenke obožujejo že vrsto let.

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Sandale, ki jih modne poznavalke obožujejo že leta

Posebno pozornost so pritegnile znamenite sandale Oran francoske modne hiše Hermès. Gre za enega najbolj prepoznavnih modelov luksuzne znamke, ki je že dolgo stalnica v garderobah številnih zvezdnic in modnih vplivnic.

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Prepoznamo jih po širokem usnjenem paščku v obliki črke H, zaradi svoje preprostosti pa veljajo za kos, ki ne sledi trendom, temveč jih preživi. Prav zato ostajajo med najbolj zaželenimi poletnimi sandalami iz sezone v sezono.

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Cena, ki ni za vsak žep

Čeprav delujejo presenetljivo preprosto, so sandale Oran vse prej kot poceni. Za en par je treba odšteti približno 750 evrov, poroča tportal.hr.

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Victoria sicer že vrsto let velja za veliko ljubiteljico znamke Hermès. Mediji so v preteklosti večkrat poročali o njeni zavidanja vredni zbirki torbic Birkin, ki velja za eno najdragocenejših med zvezdnicami. Tudi tokrat je dokazala, da dobro ve, kako ustvariti eleganten poletni videz brez odvečnih dodatkov.

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Njen zadnji stajling je še en dokaz, da so včasih najboljši prav najpreprostejši modni recepti. Slip obleka, kakovostni modni dodatki in brezčasne sandale so kombinacija, ki deluje letos, delovala pa bo tudi čez nekaj sezon. Prav zato ne preseneča, da so Hermèsove sandale tudi po vseh teh letih še vedno na seznamu najbolj zaželenih poletnih kosov.

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