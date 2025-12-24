Zadovoljna.si
Victoria Federica de Marichalar
Trači

Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba

N. Č.
24. 12. 2025 04.00
0

Victoria Federica de Marichalar, vnukinja nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa I. in nečakinja kralja Felipeja VI., naj bi bila že približno dva meseca v razmerju z mladim madridskim podjetnikom, lastnikom priljubljenega kluba Sala Riviera. Par želi ohraniti zasebnost, čeprav španski mediji že nestrpno čakajo na njune prve skupne fotografije.

Victoria Federica de Marichalar
Victoria Federica de Marichalar FOTO: Profimedia

Victoria Federica de Marichalar, vnukinja nekdanjega španskega kralja in hči infante Elene, je vedno pritegovala medijsko pozornost. Pri svojih 25 letih ni le članica kraljeve družine, temveč tudi uveljavljena osebnost, ki jo pozna širša javnost. Njena prisotnost na modnih dogodkih, pojavljanje v TV-oddajah in odprtost na družbenih omrežjih so jo postavili med najbolj znane mlade Špance.

Nedolgo po razhodu od podjetnika Borje Morena se je njeno ime spet znašlo v medijih, čeprav Victoria Federica svojega zasebnega življenja trenutno ne komentira. Španski mediji namreč poročajo o novi romantični zvezi in že nestrpno pričakujejo fotografije zaljubljenega para.

Victoria Federica naj bi bila spet zaljubljena

Kot so poročali španski mediji, Victoria Federica že dva meseca vzdržuje romantično razmerje z mladim, vplivnim podjetnikom, ki je lastnik znanega nočnega kluba Sale Riviera. Čeprav par skrbno ohranja svojo zasebnost, so ju že večkrat opazili skupaj v središču Madrida, poroča spletni portal Russpain.

Viri blizu kraljeve vnučke potrjujejo, da pogosto preživlja čas v rezidenci svojega novega partnerja v prestižni soseski Pozuelo, kjer on aktivno razvija svoje poslovanje v industriji nočnega življenja. Zaenkrat novinarjem še ni uspelo pridobiti skupnih fotografij, vendar v krogu njunih prijateljev pričakujejo, da je to le vprašanje časa, še dodajajo pri Russpain.

Kdo je novi partner Victorie Federice?

O novem partnerju Victorie Federice, ki stoji za enim izmed najbolj uglednih nočnih klubov, je znanih presenetljivo malo podrobnosti glede na njegov pomemben položaj v madridski družabni in zabavni sceni. Bližnji ga opisujejo kot izjemno delovnega človeka, popolnoma predanega svojemu poslu, kar priča o njegovi ambicioznosti in poslovni žilici, piše Russpain.

Viri blizu para menijo, da so ravno te lastnosti, kot so neodvisnost, zanesljivost in predanost profesionalnemu razvoju, privabile Victorio Federico, ki pogosto poudarja pomembnost samostojnosti in profesionalne rasti.

Victoria Federica de Marichalar
Victoria Federica de MarichalarFOTO: Profimedia
Naslovnice je polnila že s preteklimi razmerji

Njeno osebno življenje je v zadnjih letih konstantno spremljala javnost, saj je bila povezana z različnimi znanimi imeni, tako iz šovbiznisa kot podjetniškega sveta. Med najbolj odmevnimi je bila njena romanca z DJ-jem Jorgejem Bárcenasom, s katerim je bila redno opažena na številnih zabavah. Prav tako so mediji pozorno spremljali njeno razmerje z bikoborcem Gonzalom Caballerom, širile pa so se tudi špekulacije o tesni povezavi s slavnim matadorjem Roco Reyem, čeprav teh govoric ni uradno potrdila, poroča Russpain.

Victoria Federica de Marichalar
Victoria Federica de MarichalarFOTO: Profimedia

Lansko leto je Victoria Federica za kratek čas hodila tudi s tetovatorjem iz Malage, vendar se je to razmerje hitro končalo. Nato je v njeno življenje vstopil podjetnik Borja Moreno, njuno razmerje pa je trajalo približno eno leto, nato pa se je poleti, brez javnih pojasnil, zaključilo.

Več o nečakinji trenutnega španskega kralja si lahko preberete TUKAJ!

Vir: russpain.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Victoria Federica španska kraljeva družina romanca Madrid Sala Riviera družabna scena podjetnik kraljevo
