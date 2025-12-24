Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba

icon-expand Victoria Federica de Marichalar FOTO: Profimedia

Victoria Federica de Marichalar, vnukinja nekdanjega španskega kralja in hči infante Elene, je vedno pritegovala medijsko pozornost. Pri svojih 25 letih ni le članica kraljeve družine, temveč tudi uveljavljena osebnost, ki jo pozna širša javnost. Njena prisotnost na modnih dogodkih, pojavljanje v TV-oddajah in odprtost na družbenih omrežjih so jo postavili med najbolj znane mlade Špance. Nedolgo po razhodu od podjetnika Borje Morena se je njeno ime spet znašlo v medijih, čeprav Victoria Federica svojega zasebnega življenja trenutno ne komentira. Španski mediji namreč poročajo o novi romantični zvezi in že nestrpno pričakujejo fotografije zaljubljenega para.

Victoria Federica naj bi bila spet zaljubljena

Kot so poročali španski mediji, Victoria Federica že dva meseca vzdržuje romantično razmerje z mladim, vplivnim podjetnikom, ki je lastnik znanega nočnega kluba Sale Riviera. Čeprav par skrbno ohranja svojo zasebnost, so ju že večkrat opazili skupaj v središču Madrida, poroča spletni portal Russpain.

Preberi še Princesa hrvaških korenin zablestela v glamurozni obleki

Viri blizu kraljeve vnučke potrjujejo, da pogosto preživlja čas v rezidenci svojega novega partnerja v prestižni soseski Pozuelo, kjer on aktivno razvija svoje poslovanje v industriji nočnega življenja. Zaenkrat novinarjem še ni uspelo pridobiti skupnih fotografij, vendar v krogu njunih prijateljev pričakujejo, da je to le vprašanje časa, še dodajajo pri Russpain.

Preberi še Pravijo ji 'princesa duhov', ker od leta 2017 nihče ne ve, kje je

Kdo je novi partner Victorie Federice?

O novem partnerju Victorie Federice, ki stoji za enim izmed najbolj uglednih nočnih klubov, je znanih presenetljivo malo podrobnosti glede na njegov pomemben položaj v madridski družabni in zabavni sceni. Bližnji ga opisujejo kot izjemno delovnega človeka, popolnoma predanega svojemu poslu, kar priča o njegovi ambicioznosti in poslovni žilici, piše Russpain.

Preberi še Z njo je bil obseden princ William v najstniških letih

Viri blizu para menijo, da so ravno te lastnosti, kot so neodvisnost, zanesljivost in predanost profesionalnemu razvoju, privabile Victorio Federico, ki pogosto poudarja pomembnost samostojnosti in profesionalne rasti.

icon-expand Victoria Federica de Marichalar FOTO: Profimedia

Preberi še Kraljica Rania osupnila z mladostnim videzom

Naslovnice je polnila že s preteklimi razmerji

Njeno osebno življenje je v zadnjih letih konstantno spremljala javnost, saj je bila povezana z različnimi znanimi imeni, tako iz šovbiznisa kot podjetniškega sveta. Med najbolj odmevnimi je bila njena romanca z DJ-jem Jorgejem Bárcenasom, s katerim je bila redno opažena na številnih zabavah. Prav tako so mediji pozorno spremljali njeno razmerje z bikoborcem Gonzalom Caballerom, širile pa so se tudi špekulacije o tesni povezavi s slavnim matadorjem Roco Reyem, čeprav teh govoric ni uradno potrdila, poroča Russpain.

icon-expand Victoria Federica de Marichalar FOTO: Profimedia

Lansko leto je Victoria Federica za kratek čas hodila tudi s tetovatorjem iz Malage, vendar se je to razmerje hitro končalo. Nato je v njeno življenje vstopil podjetnik Borja Moreno, njuno razmerje pa je trajalo približno eno leto, nato pa se je poleti, brez javnih pojasnil, zaključilo.

Več o nečakinji trenutnega španskega kralja si lahko preberete TUKAJ!

Preberi še Osramočeni tast pripravil maščevanje kraljici Letizii?

Preberi še Kraljica leta varala moža in svaku pošiljala fotografije

Kraljevo Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Vas zanima vse o Meghan Markle in princu Harry? Radi spremljate družino princa Williama in cambriške vojovodinje Kate Middleton? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o dogajanju na kraljevih dvorih! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.