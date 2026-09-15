Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje

Victoria Silvstedt je krasila naslovnice revij, navduševala v modnem svetu in postala ena najslavnejših Playboyevih zvezdnic. V devetdesetih letih je veljala za eno najbolj prepoznavnih blondink na svetu. Danes, pri 51 letih, še vedno privablja poglede in ostaja zvesta glamuroznemu življenjskemu slogu.

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Ena najbolj prepoznavnih blondink svoje generacije

Švedinja Victoria Silvstedt je zaslovela kot model in televizijska osebnost, svetovno prepoznavnost pa ji je prineslo sodelovanje z revijo Playboy, kjer je postala ena najbolj znanih obrazov svojega časa. Med ljubitelji zabavne industrije je veljala za pravo ikono devetdesetih let, njena prepoznavna svetla pričeska pa je postala njen zaščitni znak.

icon-expand Victoria Silvstedt nekoč FOTO: Profimedia

Svoje dni si je dom delila z Melanio Trump

Mnogi ne vedo, da je bila Victoria Silvstedt v mlajših letih tudi sostanovalka današnje ameriške prve dame Melanie Trump, takrat še Melanie Knavs, piše Net.hr. Prav ta zanimiva podrobnost je v zadnjih letih večkrat znova pritegnila zanimanje medijev. Obe sta se takrat prebijali v svetu mode in gradili mednarodni karieri, pozneje pa ju je življenje popeljalo v povsem različni smeri, še dodajajo.

Pri 51 letih še vedno navdušuje

Čeprav je od vrhunca njene manekenske kariere minilo že kar nekaj let, Victoria Silvstedt še vedno vzbuja pozornost javnosti. Nekdanja manekenka ostaja aktivna na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke iz svojega vsakdana, potovanj in družabnega življenja. Številni oboževalci se strinjajo, da je ohranila videz, po katerem je zaslovela, in da je še danes videti izjemno mladostno.

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Še vedno sinonim za glamur

Čeprav se je medijska scena v zadnjih desetletjih močno spremenila, ime Victoria Silvstedt pri mnogih še vedno vzbudi nostalgijo po obdobju supermodelov in Playboyevih lepotic. Prav zato vsaka njena nova fotografija znova pritegne veliko pozornosti.

icon-expand Victoria Silvstedt - danes FOTO: Profimedia

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