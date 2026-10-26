Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Gospodar prstanov - prizor bi lahko bil videti zelo drugače.
Trači

Poljubiti je želela le njega: zaradi nje so spremenili načrt snemanja

N. Č.
26. 10. 2026 12.52
0

Ko danes zvečer na POP TV predvajajo film Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev, se številni gledalci zagotovo veselijo tudi srečnega konca ljubezenske zgodbe Aragorna in Arwen. Le malokdo pa ve, da slavnega poljuba med likoma skoraj ne bi posnela igralca Viggo Mortensen in Liv Tyler.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Film Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev tudi več kot dve desetletji po premieri velja za enega največjih fantazijskih spektaklov vseh časov. Osvojil je enajst oskarjev in zaključil epsko trilogijo režiserja Petra Jacksona, ki je zaznamovala celotno generacijo gledalcev.

Ob pogledu na plakat spoznala, kdo je njen oče, danes mu je vedno bolj podobna
Preberi še
Ob pogledu na plakat spoznala, kdo je njen oče, danes mu je vedno bolj podobna

Med najbolj nepozabnimi prizori filma je tudi ponovno snidenje Aragorna in Arwen po kraljevem kronanju. A za kulisami se je odvijala zanimiva zgodba, za katero vedo predvsem največji oboževalci franšize.

Gospodar prstanov - Viggo Mortensen kot Aragorn.
Gospodar prstanov - Viggo Mortensen kot Aragorn.FOTO: Profimedia

Liv Tyler ni želela poljubiti dvojnika

Po besedah Liv Tyler naj bi produkcija enega od zaključnih prizorov sprva želela posneti z dvojniki, saj je Viggo Mortensen snemanje že zaključil in ni bil več na prizorišču. Ko je izvedela, da bi morala v ključnem trenutku poljubiti njegovega dvojnika, se s tem ni strinjala. Igralka je vztrajala, da tako pomemben prizor potrebuje pravo kemijo med igralcema, zato so Mortensena poklicali nazaj na snemanje.

"V tistem trenutku, ko se z Viggom prvič zagledava in se poljubiva, so najprej posneli njegove bližnje kadre, nato pa so ga nenadoma odpeljali. Imeli smo kratek premor, da so kamere obrnili proti meni. Viggo je bil že na pol poti nazaj do studia, ker so želeli, da svoj del poljuba posnamem z njegovim kaskaderskim dvojnikom. Skoraj me je zadela kap. Nisem mogla. Rekla sem: 'Kako to mislite? To je moj zadnji trenutek v filmu. Tako zelo je pomemben. Ne morem poljubiti njegovega dvojnika!'," je povedala, nato pa dodala: "Tako so Vigga pripeljali nazaj, hvala bogu, in poljubila sem Vigga"

Doletela ga je huda tragedija, se bo sploh še pobral?
Preberi še
Doletela ga je huda tragedija, se bo sploh še pobral?

Prav zaradi te odločitve je eden najbolj romantičnih trenutkov trilogije ostal takšen, kot ga poznamo danes.

Gospodar prstanov - prizor bi lahko bil videti zelo drugače.
Gospodar prstanov - prizor bi lahko bil videti zelo drugače.FOTO: Profimedia

Viggo Mortensen je postal popolni Aragorn

Ko danes pomislimo na Aragorna, si ga je skoraj nemogoče predstavljati brez Vigga Mortensena. Zanimivo pa je, da prvotno sploh ni bil predviden za vlogo. Aragorna bi moral igrati irski igralec Stuart Townsend, ki se je na vlogo pripravljal več mesecev, vendar so ga tik pred začetkom snemanja zamenjali z Mortensenom, saj je ekipa iskala nekoliko starejšo in bolj izkušeno podobo bodočega kralja Gondorja. V projekt je torej vstopil tik pred začetkom snemanja in nato ustvaril enega najbolj priljubljenih filmskih junakov zadnjih desetletij.

Srce se mu trga, ko pomisli na svojo pokojno ženo
Preberi še
Srce se mu trga, ko pomisli na svojo pokojno ženo

Mortensen je slovel po izjemni predanosti vlogi. Veliko prizorov je odigral sam, brez posebnih zahtev, med snemanjem pa se je tako navezal na konje, da je po koncu produkcije celo kupil dva konja iz filmov. Enega je podaril tudi kaskaderki, s katero se je med snemanjem spoprijateljil. Več si lahko preberete na Dom in vrt.

Ali imajo konji res dober spomin? Tako trdijo zvezdniki
Preberi še
Ali imajo konji res dober spomin? Tako trdijo zvezdniki

Liv Tyler je Arwen naredila nepozabno

Čeprav Arwen v Tolkienovih knjigah nima tako velike vloge kot v filmih, je Liv Tyler liku dala posebno toplino in eleganco. Njena zgodba z Aragornom je predstavljala čustveno protiutež velikim bitkam in epskim prizorom, zato so jo številni gledalci vzeli za svojo.

Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Preberi še
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje

Arwen in Aragorn namreč nista tipičen filmski par. Njun odnos temelji na zvestobi, potrpežljivosti in pripravljenosti na žrtvovanje. Arwen se zaradi ljubezni do smrtnika odpove nesmrtnosti, Aragorn pa dolga leta nosi breme odgovornosti in negotovosti, preden končno sprejme svojo usodo bodočega kralja Gondorja.

Prav odnos med Aragornom in Arwen še danes velja za eno najbolj priljubljenih ljubezenskih zgodb v fantazijskem žanru.

Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev
Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitevFOTO: 24ur.com

Film, ki je pisal zgodovino

Kraljeva vrnitev je leta 2004 osvojila vseh enajst oskarjev, za katere je bila nominirana, med drugim tudi za najboljši film in najboljšo režijo. S tem se je zapisala v zgodovino kot ena najuspešnejših filmskih stvaritev vseh časov.

Pred letom dni ga je skoraj pokončal plug, sedaj pa blesti na odru
Preberi še
Pred letom dni ga je skoraj pokončal plug, sedaj pa blesti na odru

Ko boste danes zvečer spremljali zadnje poglavje trilogije, boste morda na zaključni prizor Aragorna in Arwen pogledali nekoliko drugače. Ta poljub namreč skoraj ni pripadel Viggu Mortensenu, a je Liv Tyler poskrbela, da je filmska zgodba dobila konec, kakršnega si je zaslužila.

Poljub, ki ga ni pričakoval nihče
Preberi še
Poljub, ki ga ni pričakoval nihče

Film Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev si lahko ogledate nocoj ob 20:00 na KINO!

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: cbr.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Viggo Mortensen Liv Tyler gospodar prstanov poljub aragorn arwen
Trači

V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost

24ur.com Emily Ratajkowski pred poljubom s Harryjem namignila, da je v zvezi
24ur.com Velikonočni poljub potrdil zvezo med zvezdnikoma?
24ur.com Vroča Slovenka s poljubi ni nehala, brez besed pustila tudi voditeljico
24ur.com Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen noč preživela skupaj
24ur.com Nekdanja zaljubljenca Molly-Mae Hague in Tommy Fury skupaj za silvestrovo
24ur.com 'Odkritje, da se Harry Styles slabo poljublja, me je uničilo'
24ur.com Dua Lipa s poljubom potrdila govorice: spet je zaljubljena
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008