Poljubiti je želela le njega: zaradi nje so spremenili načrt snemanja

Film Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev tudi več kot dve desetletji po premieri velja za enega največjih fantazijskih spektaklov vseh časov. Osvojil je enajst oskarjev in zaključil epsko trilogijo režiserja Petra Jacksona, ki je zaznamovala celotno generacijo gledalcev.

Preberi še Ob pogledu na plakat spoznala, kdo je njen oče, danes mu je vedno bolj podobna

Med najbolj nepozabnimi prizori filma je tudi ponovno snidenje Aragorna in Arwen po kraljevem kronanju. A za kulisami se je odvijala zanimiva zgodba, za katero vedo predvsem največji oboževalci franšize.

icon-expand Gospodar prstanov - Viggo Mortensen kot Aragorn. FOTO: Profimedia

Liv Tyler ni želela poljubiti dvojnika

Po besedah Liv Tyler naj bi produkcija enega od zaključnih prizorov sprva želela posneti z dvojniki, saj je Viggo Mortensen snemanje že zaključil in ni bil več na prizorišču. Ko je izvedela, da bi morala v ključnem trenutku poljubiti njegovega dvojnika, se s tem ni strinjala. Igralka je vztrajala, da tako pomemben prizor potrebuje pravo kemijo med igralcema, zato so Mortensena poklicali nazaj na snemanje. "V tistem trenutku, ko se z Viggom prvič zagledava in se poljubiva, so najprej posneli njegove bližnje kadre, nato pa so ga nenadoma odpeljali. Imeli smo kratek premor, da so kamere obrnili proti meni. Viggo je bil že na pol poti nazaj do studia, ker so želeli, da svoj del poljuba posnamem z njegovim kaskaderskim dvojnikom. Skoraj me je zadela kap. Nisem mogla. Rekla sem: 'Kako to mislite? To je moj zadnji trenutek v filmu. Tako zelo je pomemben. Ne morem poljubiti njegovega dvojnika!'," je povedala, nato pa dodala: "Tako so Vigga pripeljali nazaj, hvala bogu, in poljubila sem Vigga"

Preberi še Doletela ga je huda tragedija, se bo sploh še pobral?

Prav zaradi te odločitve je eden najbolj romantičnih trenutkov trilogije ostal takšen, kot ga poznamo danes.

icon-expand Gospodar prstanov - prizor bi lahko bil videti zelo drugače. FOTO: Profimedia

Viggo Mortensen je postal popolni Aragorn

Ko danes pomislimo na Aragorna, si ga je skoraj nemogoče predstavljati brez Vigga Mortensena. Zanimivo pa je, da prvotno sploh ni bil predviden za vlogo. Aragorna bi moral igrati irski igralec Stuart Townsend, ki se je na vlogo pripravljal več mesecev, vendar so ga tik pred začetkom snemanja zamenjali z Mortensenom, saj je ekipa iskala nekoliko starejšo in bolj izkušeno podobo bodočega kralja Gondorja. V projekt je torej vstopil tik pred začetkom snemanja in nato ustvaril enega najbolj priljubljenih filmskih junakov zadnjih desetletij.

Preberi še Srce se mu trga, ko pomisli na svojo pokojno ženo

Mortensen je slovel po izjemni predanosti vlogi. Veliko prizorov je odigral sam, brez posebnih zahtev, med snemanjem pa se je tako navezal na konje, da je po koncu produkcije celo kupil dva konja iz filmov. Enega je podaril tudi kaskaderki, s katero se je med snemanjem spoprijateljil. Več si lahko preberete na Dom in vrt.

Preberi še Ali imajo konji res dober spomin? Tako trdijo zvezdniki

Liv Tyler je Arwen naredila nepozabno

Čeprav Arwen v Tolkienovih knjigah nima tako velike vloge kot v filmih, je Liv Tyler liku dala posebno toplino in eleganco. Njena zgodba z Aragornom je predstavljala čustveno protiutež velikim bitkam in epskim prizorom, zato so jo številni gledalci vzeli za svojo.

Preberi še Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje

Arwen in Aragorn namreč nista tipičen filmski par. Njun odnos temelji na zvestobi, potrpežljivosti in pripravljenosti na žrtvovanje. Arwen se zaradi ljubezni do smrtnika odpove nesmrtnosti, Aragorn pa dolga leta nosi breme odgovornosti in negotovosti, preden končno sprejme svojo usodo bodočega kralja Gondorja. Prav odnos med Aragornom in Arwen še danes velja za eno najbolj priljubljenih ljubezenskih zgodb v fantazijskem žanru.

icon-expand Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev FOTO: 24ur.com

Film, ki je pisal zgodovino

Kraljeva vrnitev je leta 2004 osvojila vseh enajst oskarjev, za katere je bila nominirana, med drugim tudi za najboljši film in najboljšo režijo. S tem se je zapisala v zgodovino kot ena najuspešnejših filmskih stvaritev vseh časov.

Preberi še Pred letom dni ga je skoraj pokončal plug, sedaj pa blesti na odru

Ko boste danes zvečer spremljali zadnje poglavje trilogije, boste morda na zaključni prizor Aragorna in Arwen pogledali nekoliko drugače. Ta poljub namreč skoraj ni pripadel Viggu Mortensenu, a je Liv Tyler poskrbela, da je filmska zgodba dobila konec, kakršnega si je zaslužila.

Preberi še Poljub, ki ga ni pričakoval nihče

Film Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev si lahko ogledate nocoj ob 20:00 na KINO!

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.