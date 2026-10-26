Poljubiti je želela le njega: zaradi nje so spremenili načrt snemanja

Film Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev tudi več kot dve desetletji po premieri velja za enega največjih fantazijskih spektaklov vseh časov. Osvojil je enajst oskarjev in zaključil epsko trilogijo režiserja Petra Jacksona, ki je zaznamovala celotno generacijo gledalcev.
Med najbolj nepozabnimi prizori filma je tudi ponovno snidenje Aragorna in Arwen po kraljevem kronanju. A za kulisami se je odvijala zanimiva zgodba, za katero vedo predvsem največji oboževalci franšize.
Liv Tyler ni želela poljubiti dvojnika
Po besedah Liv Tyler naj bi produkcija enega od zaključnih prizorov sprva želela posneti z dvojniki, saj je Viggo Mortensen snemanje že zaključil in ni bil več na prizorišču. Ko je izvedela, da bi morala v ključnem trenutku poljubiti njegovega dvojnika, se s tem ni strinjala. Igralka je vztrajala, da tako pomemben prizor potrebuje pravo kemijo med igralcema, zato so Mortensena poklicali nazaj na snemanje.
"V tistem trenutku, ko se z Viggom prvič zagledava in se poljubiva, so najprej posneli njegove bližnje kadre, nato pa so ga nenadoma odpeljali. Imeli smo kratek premor, da so kamere obrnili proti meni. Viggo je bil že na pol poti nazaj do studia, ker so želeli, da svoj del poljuba posnamem z njegovim kaskaderskim dvojnikom. Skoraj me je zadela kap. Nisem mogla. Rekla sem: 'Kako to mislite? To je moj zadnji trenutek v filmu. Tako zelo je pomemben. Ne morem poljubiti njegovega dvojnika!'," je povedala, nato pa dodala: "Tako so Vigga pripeljali nazaj, hvala bogu, in poljubila sem Vigga"
Prav zaradi te odločitve je eden najbolj romantičnih trenutkov trilogije ostal takšen, kot ga poznamo danes.
Viggo Mortensen je postal popolni Aragorn
Ko danes pomislimo na Aragorna, si ga je skoraj nemogoče predstavljati brez Vigga Mortensena. Zanimivo pa je, da prvotno sploh ni bil predviden za vlogo. Aragorna bi moral igrati irski igralec Stuart Townsend, ki se je na vlogo pripravljal več mesecev, vendar so ga tik pred začetkom snemanja zamenjali z Mortensenom, saj je ekipa iskala nekoliko starejšo in bolj izkušeno podobo bodočega kralja Gondorja. V projekt je torej vstopil tik pred začetkom snemanja in nato ustvaril enega najbolj priljubljenih filmskih junakov zadnjih desetletij.
Mortensen je slovel po izjemni predanosti vlogi. Veliko prizorov je odigral sam, brez posebnih zahtev, med snemanjem pa se je tako navezal na konje, da je po koncu produkcije celo kupil dva konja iz filmov. Enega je podaril tudi kaskaderki, s katero se je med snemanjem spoprijateljil. Več si lahko preberete na Dom in vrt.
Liv Tyler je Arwen naredila nepozabno
Čeprav Arwen v Tolkienovih knjigah nima tako velike vloge kot v filmih, je Liv Tyler liku dala posebno toplino in eleganco. Njena zgodba z Aragornom je predstavljala čustveno protiutež velikim bitkam in epskim prizorom, zato so jo številni gledalci vzeli za svojo.
Arwen in Aragorn namreč nista tipičen filmski par. Njun odnos temelji na zvestobi, potrpežljivosti in pripravljenosti na žrtvovanje. Arwen se zaradi ljubezni do smrtnika odpove nesmrtnosti, Aragorn pa dolga leta nosi breme odgovornosti in negotovosti, preden končno sprejme svojo usodo bodočega kralja Gondorja.
Prav odnos med Aragornom in Arwen še danes velja za eno najbolj priljubljenih ljubezenskih zgodb v fantazijskem žanru.
Film, ki je pisal zgodovino
Kraljeva vrnitev je leta 2004 osvojila vseh enajst oskarjev, za katere je bila nominirana, med drugim tudi za najboljši film in najboljšo režijo. S tem se je zapisala v zgodovino kot ena najuspešnejših filmskih stvaritev vseh časov.
Vir: cbr.com
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