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Virginia Fonseca - ig
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Po spravi nov šok: skupaj nista ni zdržala niti štiri mesece

N. Č.
13. 10. 2026 10.37
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Brazilski nogometni zvezdnik Vinicius Junior in ena najbolj prepoznavnih brazilskih vplivnic Virginia Fonseca sta se ponovno razšla. Novica prihaja le nekaj mesecev po tem, ko sta zvezi dala novo priložnost, številni oboževalci pa so bili prepričani, da je njun odnos resnejši kot kadar koli prej.

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Ko sta Vinicius Junior in Virginia Fonseca oktobra 2025 prvič javno potrdila svoje razmerje, sta hitro postala eden najbolj spremljanih brazilskih parov. Ona je uspešna podjetnica, vplivnica in televizijska osebnost, on pa eden največjih nogometnih zvezdnikov svoje generacije.

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Ljubezenska zgodba, ki je pritegnila veliko pozornosti

Njuna zveza je ves čas privlačila pozornost medijev in oboževalcev, predvsem zaradi njune izjemne prepoznavnosti na družbenih omrežjih. Skupne fotografije in redki vpogledi v zasebno življenje so vedno sprožili val odzivov.

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Prvi razhod in nato sprava

Čeprav je sprva kazalo, da med njima vlada popolna harmonija, sta maja letos prvič prekinila razmerje. Razhod takrat ni trajal dolgo, saj sta se po poročanju brazilskih medijev julija ponovno zbližala in svoji ljubezni dala novo priložnost.

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Septembra sta dodatno spodbudila ugibanja o resnosti zveze, ko sta na družbenih omrežjih objavila fotografije z enakimi prstani. Mnogi so bili prepričani, da razmišljata o skupni prihodnosti in da je zveza po turbulentnem obdobju spet na trdnih temeljih.

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Zdaj je dokončno konec

Toda romantike je očitno znova konec. Razhod je potrdila ekipa za odnose z javnostjo vplivnice Virginie Fonseca, ki je poudarila, da je bila odločitev sprejeta sporazumno, piše Net.hr. Po njihovih besedah med partnerjema ni prišlo do prepira ali večjega konflikta, še dodajajo.

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"Preprosto sta ugotovila, da ne potrebujeta več biti par," so sporočili predstavniki vplivnice.

vinicius junior in virginia fonseca
vinicius junior in virginia fonsecaFOTO: Profimedia
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Govorice sprožilo potovanje v Miami

Ugibanja o težavah v zvezi so se pojavila konec tedna, ko je Virginia Fonseca skupaj z otroki odpotovala iz Madrida v Miami. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavila namigovanja o krizi v razmerju, vendar je njen predstavnik pojasnil, da je bilo potovanje načrtovano že vnaprej, saj naj bi otroci čas preživeli z očetom, brazilskim pevcem Zéjem Felipejem.

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Razlog ostaja skrivnost

Zakaj sta se zvezdnika odločila za konec zveze, za zdaj ni znano. Njuni predstavniki podrobnosti niso razkrili, poudarili pa so, da je do odločitve prišlo mirno in brez drame. Kljub temu številni oboževalci upajo, da zgodba še ni povsem zaključena. Glede na to, da sta se po prvem razhodu že enkrat pobotala, nekateri verjamejo, da bi se lahko njune poti v prihodnosti znova srečale.

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Vir: Net.hr

Vinicius Junior Virginia Fonseca razhod nogomet
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