Vivienne razkrila svojo odločitev: zakaj se želi odreči priimku slavnega očeta?

Kot razlog za spremembo je v sodnih dokumentih navedla zgolj, da gre za osebno odločitev. Srednje ime Marcheline je poklon Angelinini pokojni materi Marcheline Bertrand, ki je leta 2007 umrla po dolgotrajni bitki z rakom.

Vivienne ni edina izmed otrok nekdanjega hollywoodskega para, ki se je odločila opustiti očetov priimek. Njena starejša sestra Shiloh je že leta 2024 po dopolnjenem 18. letu uspešno zaprosila za enako spremembo.

Podobno pot je izbral tudi Maddox, ki je letos vložil zahtevo za spremembo priimka in se že nekaj časa tudi poklicno predstavlja kot Maddox Jolie. Tudi Zahara je letos vložila uradno prošnjo za spremembo svojega imena, medtem ko je Knox na srednješolski diplomi že uporabil priimek Jolie, čeprav formalnega postopka še ni sprožil.

Vivienne je sicer očetov priimek opustila že lani v javnosti, ko je bila pri broadwayski predstavi The Outsiders, pri kateri je sodelovala z mamo, navedena kot Vivienne Jolie.