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Brad in Angelina
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Vivienne razkrila svojo odločitev: zakaj se želi odreči priimku slavnega očeta?

M. A.
26. 07. 2026 03.13
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Hči hollywoodskih zvezdnikov Brada Pitta in Angeline Jolie, 18-letna Vivienne, je vložila zahtevo za uradno spremembo svojega imena. Če bo sodišče njeni prošnji ugodilo, bo odslej nosila ime Vivienne Marcheline Jolie, brez očetovega priimka Pitt.

Kot razlog za spremembo je v sodnih dokumentih navedla zgolj, da gre za osebno odločitev. Srednje ime Marcheline je poklon Angelinini pokojni materi Marcheline Bertrand, ki je leta 2007 umrla po dolgotrajni bitki z rakom.

Angelina Jolie v družbi svoje hčerke Vivienne
Angelina Jolie v družbi svoje hčerke VivienneFOTO: Profimedia

Ni prva med sorojenci

Vivienne ni edina izmed otrok nekdanjega hollywoodskega para, ki se je odločila opustiti očetov priimek. Njena starejša sestra Shiloh je že leta 2024 po dopolnjenem 18. letu uspešno zaprosila za enako spremembo.

Podobno pot je izbral tudi Maddox, ki je letos vložil zahtevo za spremembo priimka in se že nekaj časa tudi poklicno predstavlja kot Maddox Jolie. Tudi Zahara je letos vložila uradno prošnjo za spremembo svojega imena, medtem ko je Knox na srednješolski diplomi že uporabil priimek Jolie, čeprav formalnega postopka še ni sprožil.

Vivienne je sicer očetov priimek opustila že lani v javnosti, ko je bila pri broadwayski predstavi The Outsiders, pri kateri je sodelovala z mamo, navedena kot Vivienne Jolie.

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Dolgotrajen spor med nekdanjima zakoncema

Odločitev prihaja po več let trajajočem družinskem razkolu med Bradom Pittom in Angelino Jolie. Zvezdnika sta se razšla leta 2016, njuna ločitev pa je bila po več kot osmih letih pravnih postopkov dokončno zaključena decembra 2024.

Brad Pitt Angelina Jolie
Brad Pitt Angelina JolieFOTO: Profimedia

Skupaj imata šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh ter dvojčka Knoxa in Vivienne. V zadnjih letih je več otrok sprejelo odločitve, ki kažejo na distanciranje od očetovega priimka.

Različni pogledi na družinske odnose

Po poročanju ameriških medijev imajo viri blizu obeh strani različno razlago dogajanja. Eden od virov meni, da gre za posledico odtujenosti med očetom in otroki, drugi pa poudarjajo, da so otroci danes odrasli in svoje odločitve sprejemajo samostojno, zato jih je treba spoštovati.

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Medtem naj bi Pax kljub napetemu odnosu z očetom še vedno ohranjal stike z nekaterimi člani Pittove širše družine. Če bo sodišče Viviennini prošnji ugodilo, bo postala že četrti otrok nekdanjega slavnega para, ki bo tudi uradno opustil priimek Pitt.

Vir: pagesix.com

Brad Pitt Angelina Jolie Vivienne Jolie-Pitt sprememba priimka družinska drama
Bibaleze.si Po Shiloh in Zahari zdaj še Vivienne: Brad Pitt doživel nov družinski udarec
24ur.com Eden za drugim: Še najmlajša hči Brada Pitta opustila očetov priimek
24ur.com 18-letna Shiloh želi opustiti očetov priimek Pitt
Bibaleze.si Turbulentno razmerje med znanim igralcem in njegovo hčerko
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24ur.com Hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta opustila igralčev priimek
24ur.com Brad Pitt v tožbi zoper Angelino Jolie: Njena dejanja so maščevalna
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