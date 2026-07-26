Vivienne razkrila svojo odločitev: zakaj se želi odreči priimku slavnega očeta?

Kot razlog za spremembo je v sodnih dokumentih navedla zgolj, da gre za osebno odločitev. Srednje ime Marcheline je poklon Angelinini pokojni materi Marcheline Bertrand, ki je leta 2007 umrla po dolgotrajni bitki z rakom.
Ni prva med sorojenci
Vivienne ni edina izmed otrok nekdanjega hollywoodskega para, ki se je odločila opustiti očetov priimek. Njena starejša sestra Shiloh je že leta 2024 po dopolnjenem 18. letu uspešno zaprosila za enako spremembo.
Podobno pot je izbral tudi Maddox, ki je letos vložil zahtevo za spremembo priimka in se že nekaj časa tudi poklicno predstavlja kot Maddox Jolie. Tudi Zahara je letos vložila uradno prošnjo za spremembo svojega imena, medtem ko je Knox na srednješolski diplomi že uporabil priimek Jolie, čeprav formalnega postopka še ni sprožil.
Vivienne je sicer očetov priimek opustila že lani v javnosti, ko je bila pri broadwayski predstavi The Outsiders, pri kateri je sodelovala z mamo, navedena kot Vivienne Jolie.
Dolgotrajen spor med nekdanjima zakoncema
Odločitev prihaja po več let trajajočem družinskem razkolu med Bradom Pittom in Angelino Jolie. Zvezdnika sta se razšla leta 2016, njuna ločitev pa je bila po več kot osmih letih pravnih postopkov dokončno zaključena decembra 2024.
Skupaj imata šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh ter dvojčka Knoxa in Vivienne. V zadnjih letih je več otrok sprejelo odločitve, ki kažejo na distanciranje od očetovega priimka.
Različni pogledi na družinske odnose
Po poročanju ameriških medijev imajo viri blizu obeh strani različno razlago dogajanja. Eden od virov meni, da gre za posledico odtujenosti med očetom in otroki, drugi pa poudarjajo, da so otroci danes odrasli in svoje odločitve sprejemajo samostojno, zato jih je treba spoštovati.
Medtem naj bi Pax kljub napetemu odnosu z očetom še vedno ohranjal stike z nekaterimi člani Pittove širše družine. Če bo sodišče Viviennini prošnji ugodilo, bo postala že četrti otrok nekdanjega slavnega para, ki bo tudi uradno opustil priimek Pitt.
Vir: pagesix.com
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