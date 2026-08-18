Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"

Vladimir Kličko je na svojem profilu na Instagramu objavil družinsko fotografijo in se s čustvenimi besedami poslovil od matere svoje hčerke Kaye. Kot je zapisal, njegova družina preživlja obdobje globokega šoka in žalosti po tragični smrti igralke.
"Novica o Haydenini tragični smrti me je globoko pretresla. Ta svet je zapustila mnogo prezgodaj. Čeprav že dolgo nisva bila partnerja, je bila Hayden pomemben del mojega življenja in mati najine hčerke," je med drugim v objavi na družbenih omrežjih zapisal Kličko.
Obljuba, ki jo je dal njuni hčerki
Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji je v zapisu poudaril tudi igralkin izjemen talent in dejal, da bo poskrbel, da bo njuna hčerka vedno ohranila lep spomin na svojo mamo.
"Najini hčerki Kayi bom o njeni materi vedno govoril s spoštovanjem in poskrbel, da se je bo spominjala takšne, kakršna je bila," je zapisal v eni najbolj ganljivih vrstic svojega poslovilnega sporočila.
Veljala sta za enega najbolj prepoznavnih parov
Panettierejeva in Kličko sta bila več let eden najbolj prepoznavnih parov v svetu zabave in športa. Leta 2014 sta se razveselila rojstva hčerke Kaye, štiri leta pozneje pa sta se razšla, piše Net.hr. Kljub koncu zveze naj bi ostala v prijateljskih odnosih. Njuna hčerka danes živi z očetom v Evropi.
Prosil je za zasebnost
Objava Vladimirja Klička je sprožila številne odzive prijateljev, znanih osebnosti in oboževalcev, ki družini izrekajo sožalje. Kličko je ob koncu sporočila prosil tudi za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih in se od nekdanje partnerice poslovil z besedami: "Počivaj v miru, Hayden."
Po smrti igralke svet še vedno v šoku
Kot poroča Net.hr, je Hayden Panettiere umrla 16. avgusta 2026 v starosti 36 let. Igralka je zaslovela predvsem z vlogama v priljubljenih serijah Heroji in Nashville. Uradni vzrok smrti za zdaj še ni potrjen, prvi podatki pa naj ne bi kazali na sumljive okoliščine. Šlo naj bi za prevelik odmerek mamil, več pa si lahko preberete TUKAJ!
Vir: net.hr
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