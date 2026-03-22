Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet

Jennifer Lopez je s svojimi najnovejšimi objavami na Instagramu spet dvignila prah in poskrbela za burne odzive oboževalcev. Latino zvezdnica je delila serijo fotografij v drzni mini obleki, ki je v celoti izpostavila njeno izklesano postavo in dolge noge. Fotografije so takoj po objavi zbrale na tisoče všečkov in pohval.
Jennifer Lopez pridno promovira novo pesem
J.Lo, ki je vsem poznana po svoji predanosti fitnesu, je ponovno dokazala, da so leta zanjo zgolj številka. Kot je sama pripisala v prvi objavi: 'Ko se predstava konča, ampak glasba se še nadaljuje ...', kar namiguje na njen neprekinjen delovni zagon in energijo, ki se nikoli ne ustavi. Poleg tega je dodala ključnik #SaveMeTonight, ki je tudi naslov njene nove pesmi, pri kateri sodeluje z DJ-jem Davidom Guettom.
Pod njeno objavo so se zvrstili številni pozitivni komentarji, številni oboževalci pa so jo označili za 'boginjo' in 'kraljico'. Najbolj zvesti oboževalci pa so opazili tudi, da 56-letna zvezdnica kar žari od sreče. "Čudovita boginja v svojem srečnem obdobju," je zapisala ena izmed sledilk, njenemu mnenju pa so se pridružile še številne druge.
Suknjič združila z dolgo črno obleko
Pevka pa je veliko pozornosti pritegnila tudi nedavno, ko je na dobrodelni gala prireditvi podelila nagrado za pogum Kerry Washington, ki je po diagnozi raka dojke pri njeni materi Valerie leta 2004 postala močna zagovornica ozaveščanja o raku in raziskovanja. Lopezova je svojo prijateljico počastila z ganljivim govorom, v katerem je proslavila njeno 'sočutje', poroča Harper's Bazaar.
Za pomenljiv večer je Lopezova je izgledala elegantno in prisotno v enobarvnem črnem videzu. Kot osnovo je nosila svilnato obleko z globokim čipkastim izrezom, čez pa je Lopezova oblekla eleganten maksi blazer, ki ga je spodaj prav tako dopolnjevala črna čipka.
Vir: harpersbazaar.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV