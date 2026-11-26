Spoznala sta se na fakulteti in se poročila leta 1951

William Daniels, ki ga številni gledalci poznajo kot priljubljenega profesorja Georgea Feenyja iz serije Boy Meets World, in igralka Bonnie Bartlett sta se spoznala na univerzi Northwestern v Illinoisu. Prvič sta se srečala leta 1948, ko sta oba študirala igro.

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Poročila sta se 30. junija 1951. V naslednjih desetletjih sta oba zgradila uspešni igralski karieri. William je med drugim zaslovel z vlogami v filmih Diplomiranec in Modra laguna ter televizijski seriji Boy Meets World, Bonnie pa je nastopila v serijah St. Elsewhere, Mala hiša v preriji in Home Improvement. Leta 1986 sta doživela prav poseben poklicni uspeh: za vlogi zakoncev v seriji St. Elsewhere sta oba prejela nagrado emmy.

icon-expand William Daniels in Bonnie Bartlett sta poročena že 75 let. FOTO: Profimedia

V njunem zakonu ni manjkalo nezvestobe

Eden najbolj presenetljivih delov njune zgodbe je razkritje, da njun zakon v zgodnjih letih ni temeljil na običajnem razumevanju partnerske zvestobe. Bonnie je o tem spregovorila v svojih spominih Middle of the Rainbow, ki jih je izdala leta 2023. Priznala je, da sta imela v prvih letih zakona oba tudi razmerja z drugimi ljudmi. Sama je imela nekajmesečno razmerje z drugim igralcem, William pa je imel pozneje, v sedemdesetih letih, afero s televizijsko producentko iz New Yorka. To jo je močno prizadelo. Bonnie je opisala, da je bilo v njunem odnosu veliko bolečine, povezane z zunajzakonskimi razmerji. Čeprav sta bila sprva precej svobodna glede partnerskih meja, je sčasoma spoznala, da takšen način življenja zanjo ni več sprejemljiv.

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V intervjuju za Entertainment Tonight je pojasnila, da je bilo to obdobje povezano z drugačno družbeno klimo in da se je takrat veliko ljudi odločalo za podobne odnose. A priznala je tudi, da je bilo vse skupaj boleče in da takšna ureditev ni najbolje delovala. Zakonca sta se o tej temi znova razgovorila, ko sta se pripravljala na 75. obletnico poroke. Bonnie je takrat pojasnila, da njunega odnosa nikoli nista formalno določila kot odprt zakon. "Nikoli se nisva usedla in določila pravil. Preprosto živiva svoje življenje," je povedala.

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William pa je ob tem jasno izrazil, da si ne predstavlja življenja z drugo žensko. "V življenju ne bi bil z nikomer drugim kot s to žensko, ki sedi poleg mene," je dejal.

icon-expand Danes je William star 99 let, Bonnie pa 97. FOTO: Profimedia

Po izgubi otroka sta družino ustvarila s posvojitvijo

Njuna skupna pot je bila zaznamovana tudi z eno najtežjih izkušenj, ki jih lahko doživijo starši. Leta 1961 se jima je rodil sin William mlajši, vendar je deček umrl le 24 ur po rojstvu. Po tej boleči izgubi sta se odločila za posvojitev. Leta 1964 sta posvojila sina Michaela, dve leti pozneje pa še Roberta. Oba sta postala pomemben del njune družine. Bonnie je v preteklosti spregovorila tudi o tem, koliko veselja sta jima prinesla sinova. V intervjuju za revijo People je dejala, da sta po izgubi otroka v njuno življenje prišla dva čudovita dečka in da si življenja brez njiju ne zna predstavljati.

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Po 75 letih še vedno izbirata drug drugega

30. junija 2026 sta William in Bonnie praznovala diamantno, 75. obletnico poroke. William je ob tej priložnosti na Facebooku objavil skupno fotografijo in zapisal: "Srečno 75. obletnico poroke moji Bonnie. Sploh se ne zdi, da je minilo toliko časa. Zdi se samo, da je to moje življenje. In to življenje je z njo. Kako srečen sem!" Bonnie je ob obletnici priznala, da si nikoli ni predstavljala, da bosta skupaj preživela toliko desetletij. Poudarila je, da takšne dolgotrajne zveze ne moreš načrtovati, temveč se preprosto razvija iz dneva v dan. Danes je William star 99 let, Bonnie pa 97. Njuna izpoved o skupnem življenju pa ne pripoveduje o popolni ljubezni, v kateri nikoli ni bilo napak, temveč o dveh ljudeh, ki sta skupaj doživela najlepše in najtežje trenutke življenja. In po 75 letih še vedno z veseljem praznujeta, da imata drug drugega.

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