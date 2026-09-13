Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto

36-letna zvezdnica je v pogovoru za Vogue razkrila, da se spopada z melazmo, zaradi katere se je odločila, da bo prizadete dele obraza zaščitila tudi s tkanino. Melazmo ima predvsem na predelu lic in brade. "Nosim ruto čez mesta z melazmo, odkar uporabljam Tret," je povedala Lawrence in pojasnila, da so ljudje njene fotografije pogosto razumeli kot modno izjavo. V resnici je, kot pravi sama, šlo za precej manj glamurozen razlog: koža je bila zaradi tretinoina razdražena, luščeča in občutljiva. "Ni mi pomembno, če sem videti smešno," je v pogovoru slikovito opisala svoj odnos do zaščite kože.

Kaj sploh je melazma?

Melazma je pogosta pridobljena motnja pigmentacije kože, pri kateri se na obrazu pojavijo nepravilne rjave oziroma temnejše lise in zaplate. Najpogosteje se pojavlja na licih, čelu, nosu, nad zgornjo ustnico in bradi. Pogosto se pojavlja simetrično na obeh straneh obraza. Melazma je nenevarna, vendar je lahko zelo trdovratna in se po izboljšanju tudi ponovno pojavi. Pogosto jo imenujejo tudi "nosečniška maska", saj so hormonske spremembe eden od dejavnikov, ki lahko vplivajo na njen nastanek. Pomembno vlogo ima tudi izpostavljenost soncu. Prav UV-sevanje je eden ključnih razlogov, zakaj dermatologi pri melazmi tako zelo poudarjajo zaščito pred soncem. Pri številnih ljudeh so pigmentni madeži poleti bolj izraziti, pozimi pa nekoliko zbledijo.

icon-expand Gre za pigmentne madeže, ki se najpogosteje pojavijo na obrazu. FOTO: Shutterstock

Zakaj Jennifer nosi ruto?

Igralka je povedala, da ruto uporablja predvsem kot dodatno fizično zaščito pred soncem na mestih, kjer ima melazmo. To je še posebej pomembno, ker je zaradi uporabe tretinoina, retinoida, ki ga je vključila v svojo nego kože, doživela tudi luščenje in razdraženost kože. Tretinoin se sicer uporablja tudi pri zdravljenju motenj pigmentacije in je ena od možnosti pri melazmi, vendar lahko na začetku zdravljenja povzroči draženje, suhost, rdečico in luščenje kože. Zato je pri njegovi uporabi pomembna ustrezna nega kože in dosledna zaščita pred soncem. Jennifer je za Vogue opisala, da je prav zaradi melazme začela več pozornosti namenjati zaščiti pred soncem. Njena ruta tako ni le modni dodatek, ampak zanjo predstavlja nekakšen dodaten ščit.

icon-expand Jennifer Lawrence v obleki, ki jo je oblikoval Jonathan Anderson. FOTO: Profimedia

Kako lahko melazmo omilimo?

Melazmo je mogoče zdraviti, vendar dermatologi poudarjajo, da je pogosto potrebna kombinacija različnih ukrepov. Cilj je zmanjšati nastajanje pigmenta in preprečiti, da bi se lise ponovno potemnile. 1. Zaščita pred soncem je najpomembnejša Pri melazmi je vsakodnevna zaščita pred soncem ključnega pomena. Dermatologi priporočajo zaščito širokega spektra z zelo visokim zaščitnim faktorjem, pogosto SPF 50+, ter dodatno fizično zaščito, kot so klobuk, kapa ali ruta. Portal DermNet posebej priporoča tudi izdelke z železovimi oksidi, saj lahko pomagajo zaščititi kožo tudi pred vidno svetlobo, ki lahko pri nekaterih ljudeh poslabša melazmo. 2. Zdravljenje s kremami Dermatolog lahko glede na stanje kože predpiše različna zdravila za zmanjševanje pigmentacije. Med možnostmi so hidrokinon, tretinoin in kombinacija različnih učinkovin. Ameriška akademija za dermatologijo med možnostmi zdravljenja navaja tudi azelainsko kislino in druge pripravke, izbira pa je odvisna od posamezne kože in obsega melazme. Azelainska kislina je ena od učinkovin, ki lahko pomaga zmanjšati pigmentacijo in je uporabna tudi pri melazmi. 3. Dermatološki postopki Če kreme niso dovolj učinkovite, lahko dermatolog v določenih primerih predlaga tudi kemične pilinge ali druge postopke, vendar je pri melazmi potrebna previdnost. Neustrezen ali preagresiven poseg lahko kožo dodatno razdraži in pigmentacijo celo poslabša. Zato dermatologi odsvetujejo eksperimentiranje z močnimi kislinami, pilingi ali drugimi agresivnimi postopki brez strokovnega nadzora.

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Melazma zahteva potrpežljivost

Čeprav gre za nenevarno stanje, je melazma lahko zelo trdovratna. Pogosto ni dovolj, da se pigmentne lise enkrat posvetlijo, pomembno je tudi dolgoročno preprečevanje njihovega ponovnega nastanka. DermNet zato poudarja celoletno in dolgoročno zaščito pred soncem.

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