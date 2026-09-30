Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Tanja Ribič - fb
Trači

Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj

N. Č.
30. 09. 2026 11.08
0

Tanja Ribič je ob pomembnem jubileju svoje hčerke Zale Djurić na družbenih omrežjih objavila niz družinskih fotografij in ji namenila ganljivo voščilo. Njene besede so se dotaknile številnih sledilcev.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Slovenska igralka Tanja Ribič je na Facebooku delila kolaž fotografij, ki prikazuje različna obdobja družinskega življenja. Ob njih je zapisala iskreno voščilo svoji hčerki Zali Djurić, ki je praznovala 30. rojstni dan.

Tako je videti Zala Djuric po porodu
Preberi še
Tako je videti Zala Djuric po porodu

V zapisu jo je ljubkovalno nagovorila z imenom Zalika

"Ljuba Zalika! Rodila si se iz največje možne ljubezni, zato pravzaprav ni čudno, da si takšen čudež. Hvala nebu, hvala tebi, ljubljena naša! Da imaš takšno dušico in da si nam dala še eno!!! Srce je raztegnjeno čez obzorje. Pravzaprav že 30 let ..." je zapisala.

Objava je hitro pritegnila veliko pozornosti in številna voščila sledilcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družinski utrinki skozi leta

Na fotografijah so zbrani prizori iz različnih življenjskih obdobij družine. Nekatere prikazujejo Zalo v otroških letih, druge pa bolj nedavne skupne trenutke z družino.

Prav takšni osebni vpogledi v zasebno življenje so med sledilci pogosto deležni velikega zanimanja, zato ne preseneča, da je objava naletela na številne odzive.

Zala Djurić se poslavlja od vloge Mie Šarić
Preberi še
Zala Djurić se poslavlja od vloge Mie Šarić

Kdo je Zala Djurić?

Zala Djurić je hči igralcev in umetnikov Tanje Ribič ter Branka Djurića - Đura. V zadnjih letih si je ustvarila lastno ustvarjalno pot in ni znana zgolj zaradi svojih slavnih staršev.

Ukvarja se z igranjem, pisanjem in ustvarjanjem ter je večkrat opozorila nase s svojimi umetniškimi projekti. Občasno se pojavlja tudi v medijih, kjer odkrito govori o ustvarjanju, družini in svojih pogledih na življenje.

Čeprav prihaja iz ene najbolj prepoznavnih slovenskih igralskih družin, gradi kariero po svojih zamislih in na področjih, ki jo osebno zanimajo.

Zala Djurić
Zala DjurićFOTO: POP TV

Ponosna mama ob pomembnem jubileju

Objava Tanje Ribič razkriva predvsem močno vez med mamo in hčerko. Ob okroglem jubileju je Zali namenila besede, polne ponosa, hvaležnosti in ljubezni, ki so se dotaknile številnih sledilcev.

Tanja Ribič žaluje za mamo
Preberi še
Tanja Ribič žaluje za mamo

Njen zapis je še enkrat pokazal, kako pomembno mesto ima družina v življenju priljubljene slovenske igralke.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Facebook profil Tanje Ribič

Tanja Ribič Zala Djurić družina rojstni dan slovenski estradniki 30 let
Oddaje

Swiftiji težko čakali nove pesmi, nato pa je sledilo razočaranje

Oddaje

Med Anjo in Stefanom je končno padel prvi poljub

Moskisvet.com Kozarec z vinom namesto modrčka: Zvezdnica s še enim drznim in provokativnim posnetkom
24ur.com Zmagovalka Vanja ostro o Šimetu: Prosim, ne povezujte me več z njim
24ur.com Skrivnostni oboževalec Jadranke Kosor pravi hit na Twitterju
Zadovoljna.si Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
24ur.com Ivana Knoll odgovorila na očitke: Vaše travme se začnejo v otroštvu
Bibaleze.si Slovenska igralka ganila s fotografijo: Danes je ena mojih najljubših
Bibaleze.si Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972