Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj

Slovenska igralka Tanja Ribič je na Facebooku delila kolaž fotografij, ki prikazuje različna obdobja družinskega življenja. Ob njih je zapisala iskreno voščilo svoji hčerki Zali Djurić, ki je praznovala 30. rojstni dan.
V zapisu jo je ljubkovalno nagovorila z imenom Zalika
"Ljuba Zalika! Rodila si se iz največje možne ljubezni, zato pravzaprav ni čudno, da si takšen čudež. Hvala nebu, hvala tebi, ljubljena naša! Da imaš takšno dušico in da si nam dala še eno!!! Srce je raztegnjeno čez obzorje. Pravzaprav že 30 let ..." je zapisala.
Objava je hitro pritegnila veliko pozornosti in številna voščila sledilcev.
Družinski utrinki skozi leta
Na fotografijah so zbrani prizori iz različnih življenjskih obdobij družine. Nekatere prikazujejo Zalo v otroških letih, druge pa bolj nedavne skupne trenutke z družino.
Prav takšni osebni vpogledi v zasebno življenje so med sledilci pogosto deležni velikega zanimanja, zato ne preseneča, da je objava naletela na številne odzive.
Kdo je Zala Djurić?
Zala Djurić je hči igralcev in umetnikov Tanje Ribič ter Branka Djurića - Đura. V zadnjih letih si je ustvarila lastno ustvarjalno pot in ni znana zgolj zaradi svojih slavnih staršev.
Ukvarja se z igranjem, pisanjem in ustvarjanjem ter je večkrat opozorila nase s svojimi umetniškimi projekti. Občasno se pojavlja tudi v medijih, kjer odkrito govori o ustvarjanju, družini in svojih pogledih na življenje.
Čeprav prihaja iz ene najbolj prepoznavnih slovenskih igralskih družin, gradi kariero po svojih zamislih in na področjih, ki jo osebno zanimajo.
Ponosna mama ob pomembnem jubileju
Objava Tanje Ribič razkriva predvsem močno vez med mamo in hčerko. Ob okroglem jubileju je Zali namenila besede, polne ponosa, hvaležnosti in ljubezni, ki so se dotaknile številnih sledilcev.
Vir: Facebook profil Tanje Ribič
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