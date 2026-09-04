Zaljubila sta se na križarki, zdaj je to njun dom

Za nekatere so križarke le priložnost za oddih, za Jeffa Knappa in njegovo ženo Debb pa so postale dom. Ameriški par že več kot 900 noči zapored živi na ladjah za križarjenje, njuni načrti pa segajo vse do leta 2028, piše Profimedia.

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Živita na 28 kvadratnih metrih

Čeprav živita v apartmaju, velikem le 28 kvadratnih metrov, pravita, da pomanjkanja prostora ne občutita. Kot poroča Profimedia, Jeff takšno življenje opisuje z besedami: "Najina dnevna soba se razteza na celotno ladjo, ocean in vsako jutro na novo destinacijo pred balkonom."

icon-expand Jeff in Debb FOTO: Profimedia

Spoznala sta se na križarki

Njuna ljubezenska zgodba se je začela februarja 2024 na krovu ladje Celebrity Ascent. Oba sta takrat potovala sama, po naključnem srečanju ob kavi pa sta ugotovila, da ju povezuje skupna strast do križarjenj. Jeff je imel takrat rezerviranih še 34 potovanj, Debb pa kar 56. Iskrica je hitro preskočila, leto dni pozneje je sledila zaroka, junija 2025 pa sta se poročila v Miamiju. Nekaj mesecev pozneje sta poročni obred ponovila še na ladji.

Zakaj se jima življenje na morju izplača?

Mnogi se ob takšni odločitvi najprej vprašajo, koliko stane življenje na križarki. Po podatkih, ki jih navaja Profimedia, par za življenje na morju porabi do približno 7.500 britanskih funtov na mesec (približno 8.700 evrov na mesec).

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Jeff je prepričan, da se jima takšen način življenja finančno splača. "Ko odšteješ hipoteko, najemnino, stroške komunalnih storitev, avtomobila, zavarovanj, davke, popravila in nakup hrane, se nama to preprosto bolj izide," pojasnjuje po poročanju Profimedie. Dodaja še, da na ladji nimata skrbi s čiščenjem, kuhanjem ali drugimi gospodinjskimi opravili, ki običajno vzamejo precej časa.

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Družino včasih vidita šele čez leto dni

Čeprav njuno življenje mnogim zveni kot neprekinjen dopust, priznavajo, da ima tudi posebnosti. Par ima skupaj šest odraslih otrok in pet vnukov, najbližjih sorodnikov pa včasih ne vidita skoraj celo leto. Kljub temu pravita, da družina lahko kadar koli obišče ladjo in se jima pridruži na delu poti.

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Vrnitev na kopno ni v načrtu

Po več kot 900 nočeh na morju jima življenja na križarkah očitno še ni dovolj. Jeff zagotavlja, da se še vedno nista naveličala. "Od dneva, ko sva se spoznala, nama ni bilo dolgčas niti en sam dan," pravi. Njun odgovor na vprašanje, kdaj se bosta vrnila domov, pa je zelo jasen: "Najin načrt je, da tako živiva za vedno."

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