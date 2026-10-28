Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico

Žan Zore in Tamara Talundžić sta v središču pozornosti zaradi fotografije, ki sta jo delila na družbenih omrežjih. Na črno-belem posnetku je mogoče videti Žana, ki poljublja Tamarin trebuh, fotografija pa je pri številnih sledilcih sprožila ugibanja o morebitni nosečnosti.
Par novice ni potrdil
Čeprav par novice ni uradno potrdil, so številni sledilci prepričani, da ne gre za naključje. Podobne fotografije namreč številni znani pari pogosto delijo prav ob razkritju vesele novice.
Mnogi dvomijo, da je Tamara res noseča
Oboževalci pa niso spregledali niti Instagram zgodbe, ki jo je na svojih družbenih omrežjih objavila Tamara. Na fotografiji je pokazala topel napitek z rezinami limone in pripisom: "Sezona je uradno odprta."
Medtem ko so nekateri sledilci prepričani, da gre za navaden jesenski napitek, drugi menijo, da je na fotografiji videti kuhano vino, ki ga običajno pijemo, ko zunaj zavladajo zimske temperature. Prav zato se je na družbenih omrežjih pojavilo tudi precej dvomov o tem, ali govorice o nosečnosti sploh držijo.
Ljubezenska zgodba, ki je pritegnila veliko pozornosti
Žan Zore in Tamara Talundžić sta zvezo pred meseci javno potrdila na družbenih omrežjih, od takrat naprej pa redno delita utrinke iz skupnega življenja. Več o njunem razmerju in ljubezenski zgodbi si lahko preberete TUKAJ! V avgustu sta nas namreč obiskala tudi v uredništvu in nam razkrila številne zanimivosti, vključno z željami za prihodnost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV