Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico

Žan Zore in Tamara Talundžić sta v središču pozornosti zaradi fotografije, ki sta jo delila na družbenih omrežjih. Na črno-belem posnetku je mogoče videti Žana, ki poljublja Tamarin trebuh, fotografija pa je pri številnih sledilcih sprožila ugibanja o morebitni nosečnosti .

Čeprav par novice ni uradno potrdil , so številni sledilci prepričani, da ne gre za naključje. Podobne fotografije namreč številni znani pari pogosto delijo prav ob razkritju vesele novice.

Oboževalci pa niso spregledali niti Instagram zgodbe, ki jo je na svojih družbenih omrežjih objavila Tamara. Na fotografiji je pokazala topel napitek z rezinami limone in pripisom: "Sezona je uradno odprta."

Medtem ko so nekateri sledilci prepričani, da gre za navaden jesenski napitek, drugi menijo, da je na fotografiji videti kuhano vino, ki ga običajno pijemo, ko zunaj zavladajo zimske temperature. Prav zato se je na družbenih omrežjih pojavilo tudi precej dvomov o tem, ali govorice o nosečnosti sploh držijo.