Končno sta razkrila skrivnost: priljubljena Slovenca potrdila, da sta par

Tamara Talundžić in Žan Zore sta na Instagramu delila romantično fotografijo, na kateri pozirata med dopustom v italijanskem letovišču Lignano Sabbiadoro. Ob objavi je Žan zapisal, da sta svojo zvezo nekaj časa skrivala pred javnostjo, zdaj pa je napočil trenutek, da jo razkrijeta.
"To sva midva. Od male skrivnosti do najlepše stvari. In ja, nič več skrivanja," je med drugim zapisal ob fotografiji. Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev, ki so novopečeni par zasuli s čestitkami in emotikoni srčkov.
Sledilci navdušeni nad razkritjem
Pod objavo se je zvrstilo veliko pozitivnih komentarjev in čestitk. Mnogi so zapisali, da sta videti čudovit par, drugi pa so priznali, da so na takšno potrditev čakali že nekaj časa.
Skupna fotografija je v le nekaj urah zbrala več tisoč všečkov, med komentarji pa so se oglasili tudi številni znanci in prijatelji para.
Romantičen trenutek, ki je požel veliko pozornosti
Na fotografiji, ki sta jo delila s sledilci, si par izmenjuje poljub sredi ulice, prizor pa deluje kot trenutek iz romantičnega filma. Prav zaradi iskrenosti in spontanosti je objava hitro zaokrožila med njunimi sledilci.
Čeprav sta bila o svojem zasebnem življenju doslej precej zadržana, sta s to objavo jasno pokazala, da svoje sreče ne želita več skrivati. Razkritje je navdušilo številne oboževalce, ki so novico sprejeli z odprtimi rokami in paru zaželeli veliko sreče na skupni poti.
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