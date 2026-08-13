Končno sta razkrila skrivnost: priljubljena Slovenca potrdila, da sta par

Tamara Talundžić in Žan Zore sta na Instagramu delila romantično fotografijo , na kateri pozirata med dopustom v italijanskem letovišču Lignano Sabbiadoro. Ob objavi je Žan zapisal, da sta svojo zvezo nekaj časa skrivala pred javnostjo, zdaj pa je napočil trenutek, da jo razkrijeta.

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"To sva midva. Od male skrivnosti do najlepše stvari. In ja, nič več skrivanja," je med drugim zapisal ob fotografiji. Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev, ki so novopečeni par zasuli s čestitkami in emotikoni srčkov.

Pod objavo se je zvrstilo veliko pozitivnih komentarjev in čestitk. Mnogi so zapisali, da sta videti čudovit par, drugi pa so priznali, da so na takšno potrditev čakali že nekaj časa.

Skupna fotografija je v le nekaj urah zbrala več tisoč všečkov, med komentarji pa so se oglasili tudi številni znanci in prijatelji para.