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Žan Zore - ig
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Končno sta razkrila skrivnost: priljubljena Slovenca potrdila, da sta par

N. Č.
13. 08. 2026 08.56
7

Po tednih ugibanj in namigov na družbenih omrežjih sta Tamara Talundžić in Žan Zore zdaj tudi uradno potrdila, da sta par. Na Instagramu sta namreč objavila skupno fotografijo, s katero sta navdušila svoje sledilce.

Tamara Talundžić in Žan Zore sta na Instagramu delila romantično fotografijo, na kateri pozirata med dopustom v italijanskem letovišču Lignano Sabbiadoro. Ob objavi je Žan zapisal, da sta svojo zvezo nekaj časa skrivala pred javnostjo, zdaj pa je napočil trenutek, da jo razkrijeta.

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"To sva midva. Od male skrivnosti do najlepše stvari. In ja, nič več skrivanja," je med drugim zapisal ob fotografiji. Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev, ki so novopečeni par zasuli s čestitkami in emotikoni srčkov.

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Sledilci navdušeni nad razkritjem

Pod objavo se je zvrstilo veliko pozitivnih komentarjev in čestitk. Mnogi so zapisali, da sta videti čudovit par, drugi pa so priznali, da so na takšno potrditev čakali že nekaj časa.

Skupna fotografija je v le nekaj urah zbrala več tisoč všečkov, med komentarji pa so se oglasili tudi številni znanci in prijatelji para.

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Romantičen trenutek, ki je požel veliko pozornosti

Na fotografiji, ki sta jo delila s sledilci, si par izmenjuje poljub sredi ulice, prizor pa deluje kot trenutek iz romantičnega filma. Prav zaradi iskrenosti in spontanosti je objava hitro zaokrožila med njunimi sledilci.

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Čeprav sta bila o svojem zasebnem življenju doslej precej zadržana, sta s to objavo jasno pokazala, da svoje sreče ne želita več skrivati. Razkritje je navdušilo številne oboževalce, ki so novico sprejeli z odprtimi rokami in paru zaželeli veliko sreče na skupni poti.

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KOMENTARJI (7)

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kacakacon 13. 08. 2026 12.24
0 0
prežvečeno
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YouRangMyLord 13. 08. 2026 11.00
2 0
najbolj creepy modela iz resničnostnega šova Kmetije, iz različnih sezon.. Svoji k svojim... Manjka materiala za članke, poletje je..... :)
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pingvinislo5 13. 08. 2026 10.51
4 0
2x kdo?!
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pingvinislo5 13. 08. 2026 10.53
3 0
sem pogledal IG...model, infuenserka, life style, 5x je bla na 2000m. CV je precej dolg. ampak ta njen CV je tko, kot da bi jaz rekel, da sem vojak, ker igram Call of Duty.
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YouRangMyLord 13. 08. 2026 10.59
2 0
pozabil si dodati, da se je svaljkala po resničnostnih šovih. npr., Kmetija, ipd. Kratka, "kisle kumarice" sezona material .....
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športnik66 13. 08. 2026 10.41
5 0
A to sta znana Slovenca? Zvezdnika? Kaj pa v življenju delata? Zanju res še nikoli slišal. Povsem nepomembna osebka. A sta oba na socialni podpori?
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alien number 9 13. 08. 2026 10.07
2 0
kdo pa sta to???
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