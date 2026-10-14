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Zendaya
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Zendaya razburila z gesto do prve dame: bi morala vstati?

S.B.
14. 10. 2026 04.00
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Majhen trenutek na pariškem tednu mode je sprožil veliko več razprav, kot bi si verjetno kdo mislil. Ko je do Zendaye pristopila francoska prva dama Brigitte Macron, jo je igralka prijazno pozdravila in ji segla v roko, a pri tem je še naprej sedela. Na družbenih omrežjih se je zato vnela razprava: bi morala Zendaya ob pozdravu vstati?

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Vse se je zgodilo na modni reviji Louis Vuitton v pariškem Louvru, kjer je bila Zendaya med zvezdniškimi gosti v prvi vrsti. Ko je do nje pristopila Brigitte Macron, sta si izmenjali nekaj besed in si segli v roko. Zendaya je bila pri tem ves čas na svojem sedežu. Prav ta podrobnost je hitro pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij.

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"Morala bi vstati"

Posnetek njunega srečanja je postal viralen, številni pa so Zendayi očitali pomanjkanje osnovnega bontona. "Zendaya, dekle, moraš vstati, ko te prva dama Francije pride pozdravit," je zapisal eden od uporabnikov. Drugi so menili, da bi bilo vstajanje ob takšnem pozdravu preprosto stvar spoštovanja in osnovne kulture.

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Nekateri so opozorili tudi, da Zendaya že nekaj trenutkov prej ni vstala, ko jo je pozdravil Bernard Arnault, izvršni direktor skupine LVMH, pod katero spada tudi Louis Vuitton. Zato so se pojavila ugibanja, ali je šlo preprosto za njen način vedenja ali pa se je v precej živahnem dogajanju v prvi vrsti znašla nekoliko nepripravljena.

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Drugi so stopili na Zendayino stran

A vsi niso videli težave. Del uporabnikov je opozoril, da zvezdnica Brigitte Macron ni ignorirala. Ko je ugotovila, da jo prva dama želi pozdraviti, ji je namenila nasmeh, jo pozdravila in ji segla v roko. Nekateri so zato menili, da je šlo predvsem za kratek in nepričakovan trenutek, ki si ne zasluži tako ostrih kritik.

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"Zakaj bi morala vstati?" se je spraševal eden od uporabnikov, drugi pa je poudaril, da Zendaya ni francoska državljanka niti diplomatka in zato ni razloga, da bi bilo treba njeno vedenje razumeti kot kršitev kakšnega posebnega protokola.

Zendaya na tednu mode v Parizu.
Zendaya na tednu mode v Parizu.FOTO: Profimedia

Kaj pa pravi bonton?

Prav tu se začne zanimivejši del zgodbe. V tradicionalnem bontonu velja vstajanje ob pozdravu za znak spoštovanja, še posebej kadar gre za starejšo osebo ali osebo z višjim družbenim oziroma službenim položajem. Tudi pri rokovanju je vstajanje pogosto razumljeno kot bolj vljudna gesta.

Toda sodobni bonton je precej bolj sproščen in veliko je odvisno od okoliščin. Modna revija, kjer so gostje že posedeni v prvi vrsti, je vendarle drugačno okolje kot uradno srečanje ali formalni sprejem.

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Poleg tega posnetek ne kaže, da bi Zendaya želela Brigitte Macron namenoma ignorirati. Ko je opazila, da jo ta pozdravlja, se je z njo prijazno pogovorila in ji segla v roko.

Zendaya
ZendayaFOTO: Profimedia

V središču pozornosti je bila sicer moda

Zendaya je na pariški modni reviji predstavljala eno najbolj opaznih zvezdniških imen. Kot ambasadorka Louis Vuittona je sedela v prvi vrsti, kjer so bili med drugimi tudi Emma Stone, Saoirse Ronan in Ana de Armas. Revija je predstavila kolekcijo za pomlad in poletje 2027 ter sklenila pariški teden mode.

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A namesto njene modne kombinacije je svet obšel prav nekajsekundni trenutek z Brigitte Macron. In zdaj sledi vprašanje, ki deli splet: bi vi ob takšnem pozdravu vstali ali menite, da Zendaya ni naredila popolnoma nič narobe?

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 Vir: Index.hr

Zendaya Brigitte Macron bonton pariški teden mode Louis Vuitton
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