Ukradla šov v obleki iz pajkove mreže

Zendaya je na premieri filma v Londonu znova navdušila v vintage obleki oblikovalca Johna Galliana. Gre za model iz leta 1997, ki vključuje specifične simbole, neposredno povezane z naslovnim junakom filma, Spider-Manom, piše Tportal.

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Zakaj je pritegnila pozornost?

Glavna atrakcija večera je bila drzna hrbtna stran obleke, na kateri je dominirala pajkova mreža, izdelana iz kovinskih detajlov. Igralka, ki redno posega po arhivskih kosih modnih hiš, kot je Giorgio Armani, s svojo ekipo postavlja visoke standarde za promocijske dogodke v svetu zabavne industrije, še dodajo.

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icon-expand Zendaya - hrbtna stran obleke FOTO: Profimedia

Vse o videzu Zendaye na londonski premieri novega filma

Pri izbiri te specifične Gallianove obleke je ključno vlogo igral motiv pajkove mreže, ki krasi celoten hrbet igralke. Detajl je ročno izdelan in vključuje drobne diamante, ki so vgrajeni v osrednjo figuro pajka, piše Tportal. Poleg pajka so po tkanini raztreseni tudi majhni obeski v obliki lune, zvezd, src in deteljic, kar obleki doda pridih unikatnosti.

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Gallianova vizija iz leta 1997 se je popolnoma skladala z idejo sodobne interpretacije stripovskega junaka, kar dokazuje brezčasnost njegovega oblikovanja. Law Roach, njen stilist, s tovrstnimi izbirami redno izkazuje svoje globoko spoštovanje do zgodovine mode in vrhunske izdelave.

icon-expand Zendaya FOTO: Profimedia

Posebnost obleke, ki navduši

Obleka je izdelana iz lahkotnih materialov, ki s kombinacijo barv poustvarjajo videz vesolja. Dizajn vključuje asimetrične volane na spodnjem delu krila, ki dodajo strukturo in volumen. Na robovih so opazne zlate zvezdice in rdeči kamenčki.

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