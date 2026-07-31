Očarala v obleki iz sanj, nihče ni mogel umakniti pogleda od nje

London je gostil enega najbolj pričakovanih dogodkov leta, premiero filma 'Spider-Man: Brand New Day'. V središču pozornosti je bila 29-letna Zendaya, ki se v filmu vrača kot MJ. Njen modni izbor za to priložnost je bila unikatna bela obleka, ki je takoj postala glavna tema vseh modnih portalov.
Poleg nje je stal Tom Holland, ki se v vlogi Petra Parkerja vrača že četrtič v samostojnem filmu, v tej vlogi pa smo ga lahko videli tudi v nekaterih drugih filmih iz Marvelovega vesolja. To je bila njuna prva velika turneja, odkar je Holland uradno potrdil, da sta s svetovno znano igralko zdaj tudi v zasebnem življenju mož in žena.
Očarala v obleki iz sanj
Obleka, ki jo je Zendaya nosila v Londonu, je bila prava lekcija iz tematskega oblačenja. Oblikovalka Tamara Ralph je ustvarila belo obleko z globokim izrezom in močno poudarjenim pasom. Ključni detajl, ki je povezal igralkino garderobo s filmsko tematiko, je bil vzorec srebrne pajkove mreže. Ta je bil natančno izvezen s kristali po celotni površini kreacije. Igralka je videz dopolnila z mehkimi valovitimi lasmi in minimalističnim ličenjem, s čimer je omogočila, da je obleka ostala v ospredju pozornosti vseh fotografov.
Tom Holland popestril svoj videz
Tom Holland je svojo klasično eleganco popestril z izborom barve, saj se je odločil za bordo rdeč komplet Anderson & Sheppard. Da bi poudaril pomen novega filma, je uporabil Pragnellovo broško v obliki pajka, kar je bila majhna, a učinkovita modna povezava s Spider-Manom.
Velik uspeh za film
Reakcije na film po ameriški premieri kažejo, da so gledalci in kritiki enotni – novi Spider-Man je velik uspeh, piše Tportal. Pohvalili so akcijske prizore, a še bolj izstopa preprosta in razumljiva zgodba. Peter Parker se mora znajti v svetu, kjer nihče ne pozna njegove identitete, kar ustvarja zanimiv teren za igralski razvoj Toma Hollanda, še dodajajo. Zendaya se vrača kot MJ, kritiki pa menijo, da njuna kemija ostaja eden najmočnejših adutov filma. Zaradi osredotočenosti na osnovne vrednote junaka so mnogi film že razglasili za najboljše nadaljevanje v tej seriji filmov.
Vir: tportal.hr
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