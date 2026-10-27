Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala

Ta teden se na Kanalu A znova vrtijo filmi o Spider-Manu s Tomom Hollandom v glavni vlogi. Med snemanjem teh filmov pa se ni rodila le nova različica kultnega superjunaka, temveč tudi ena najbolj priljubljenih hollywoodskih ljubezenskih zgodb. Danes sta Zendaya in Tom Holland eden najbolj občudovanih zvezdniških parov, čeprav sta svojo zvezo dolga leta uspešno skrivala pred javnostjo.

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Spoznala sta se med snemanjem Spider-Mana

Ljubezenska zgodba se je začela leta 2016, ko sta bila izbrana za film Spider-Man: Homecoming. Tom Holland je prevzel vlogo Petra Parkerja oziroma Spider-Mana, Zendaya pa je zaigrala MJ. Takrat sta bila še najstnika, pred njima pa je bila ena največjih filmskih franšiz na svetu.

icon-expand Zendaya in Tom Holland FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da je Zendaya pozneje razkrila, da jo je Tom pomiril že na avdiciji. V pogovoru za podkast Modern Love je povedala: "Prvič sem ga spoznala na avdiciji. Bila sem precej nervozna, on pa me je pomiril že s tem, da je bil preprosto prijazen človek." Pozneje je v enem izmed intervjujev dodala še: "To je moja oseba, ker ob njem nisem nervozna. Ob njem sem mirna."

Leta sta vztrajala, da sta le prijatelja

Že kmalu po začetku snemanja so se pojavile govorice, da med igralcema obstaja nekaj več kot le prijateljstvo. Oba sta govorice vztrajno zavračala. Leta 2017 je Zendaya za Variety dejala: "Odličen fant je. Dobesedno eden mojih najboljših prijateljev." Hkrati je pojasnila, da lahko le malokdo razume izkušnjo, ki sta jo skupaj doživljala med promocijo filma. Tudi Tom je o Zendayi vedno govoril z velikim občudovanjem. Za People je povedal: "Sva najboljša prijatelja. Res je odlična in neverjetna." Dodal je še, da mu je pomagala pri soočanju z nenadno svetovno slavo.

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Fotografija v avtomobilu je razkrila skrivnost

Po letih ugibanj je poleti 2021 sledil trenutek, ki je za vedno spremenil njun odnos z javnostjo. Paparaci so ju v Los Angelesu fotografirali med poljubom v avtomobilu, fotografije pa so v nekaj urah obkrožile svet.

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Pozneje je Tom priznal, da ga je objava fotografij močno zmotila. "Slaba stran slave je, da zasebnost ni več pod našim nadzorom in trenutek, za katerega misliš, da pripada dvema osebama, ki se imata radi, nenadoma deli ves svet," je povedal v intervjuju za revijo GQ. Zendaya je celotno izkušnjo opisala kot "čudno, zmedeno in vsiljivo", obenem pa poudarila: "Ko nekoga resnično ljubiš, si želiš, da bi bile določene stvari samo vajine."

icon-expand Zendaya in Tom Holland sta se spoznala med snemanjem filma Spider-Man: Vrnitev domov. FOTO: AP

Zakaj ju oboževalci tako obožujejo?

V času družbenih omrežij, ko številni zvezdniki delijo vsako podrobnost svojega življenja, sta se Zendaya in Tom odločila za povsem drugačen pristop. Svoje zasebnosti ne prodajata javnosti, intervjujev o zvezi dajeta zelo malo, a kadar govorita drug o drugem, to počneta z veliko spoštovanja.

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Prav zato ju številni oboževalci dojemajo kot enega najbolj pristnih hollywoodskih parov. Njuna zgodba se ni začela z bombastičnimi naslovnicami, ampak s prijateljstvom, ki se je počasi razvilo v nekaj več.

icon-expand Tom Holland skrbi, da Zendayo ob prihodu domov čaka zdrava večerja. FOTO: Profimedia

Skrivna poroka, o kateri se je govorilo več mesecev

Čeprav sta Zendaya in Tom Holland svojo zvezo dolga leta skrbno skrivala pred javnostjo, je njuno razmerje v zadnjem letu dobilo novo poglavje. Govorice o zaroki so se začele širiti v začetku leta 2025, ko je Zendaya na podelitvi zlatih globusov nosila vpadljiv diamantni prstan. Kmalu zatem so mediji poročali, da sta zvezdnika zaročena, pozneje pa so se pojavila še ugibanja o skrivni poroki. Več podrobnosti o skrivni poroki si lahko preberete TUKAJ!

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Drug drugega podpirata tudi pri karieri

Čeprav sodita med največje zvezdnike svoje generacije, drug drugega še vedno javno spodbujata. Tom je večkrat pohvalil Zendayino delo, Zendaya pa ga redno podpira pri njegovih projektih. V intervjuju letos je povedala, da je zanjo nekaj posebnega, da je lahko odraščala ob človeku, ki ga ljubi. "Imam občutek, da ga poznam dovolj dobro, da se ob njem počutim varno," je med drugim dejala.

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Od filmskega para do resnične ljubezni

Kar se je začelo kot sodelovanje pri enem največjih superjunaških filmov, se je razvilo v eno najbolj priljubljenih hollywoodskih romanc. In čeprav sta se leta trudila prepričati svet, da sta zgolj prijatelja, je življenje očitno imelo drugačne načrte.

icon-expand Tom Holland in Zendaya FOTO: Profimedia

Medtem ko se ta teden na Kanalu A ponovno vrtijo filmi o Spider-Manu, je težko spregledati, da se je med Tomom Hollandom in Zendayo rodilo nekaj, kar je trajalo tudi dolgo po tem, ko so kamere ugasnile.

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