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Zoe Buckman - ig
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Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga

N. Č.
03. 07. 2026 04.00
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Priznana britanska umetnica Zoe Buckman je po ločitvi od zvezdnika serije Prijatelji, Davida Schwimmerja, našla novo srečo v objemu uglednega ameriškega kirurga Justina Salimana.

Britanska multidisciplinarna umetnica Zoe Buckman se je zaročila z uglednim ameriškim ortopedom Justinom Salimanom. To novico je Buckmanova delila s svojimi sledilci na Instagramu, kjer je objavila serijo fotografij z njunega nedavnega potovanja po Veliki Britaniji.

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Med njimi je bila najbolj izrazita tista, na kateri Saliman kleči na enem kolenu in v roki drži škatlico z zaročnim prstanom. "Spoznati njega je bil odgovor na moje molitve, zdaj pa ne vem, kaj naj naredim s tolikšno mero hvaležnosti," je pod objavo zapisala Zoe.

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Pred njim je bila poročena z Davidom Schwimmerjem

Zoe Buckman in David Schwimmer sta bila poročena sedem let. Spoznala sta se v Londonu, v klubu Cuckoo Club, njuna zveza pa se je hitro razvila v zakonsko skupnost, ki je leta 2011 prinesla hčerko Cleo.

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Ločila sta se leta 2017, vendar njuno razmerje še vedno služi kot zgled, kako ohraniti dobre odnose po razvezi. Še leta 2020 sta denimo v New Yorku ramo ob rami podpirala gibanje Black Lives Matter. Po objavi o novi zaroki pa so uporabniki družbenih omrežij hitro opazili vizualno podobnost med Davidom in njenim novim izbrancem Justinom. "Bivši in bodoči mož sta kot brata," se je glasil eden izmed najbolj izstopajočih spletnih komentarjev.

David Schwimmer in Zoe Buckham
David Schwimmer in Zoe BuckhamFOTO: Reuters

Kdo je njen novi izbranec Justin Saliman?

Justin Saliman je ortopedski kirurg z zavidljivo biografijo. Študiral je na prestižnem Stanfordu, specializiral pa se je v Los Angelesu. Njegov prispevek medicini je viden skozi inovativno podjetje Ceterix Orthopaedics, ki ga je pozneje za približno 105 milijonov dolarjev prevzelo podjetje Smith & Nephew, piše Net.hr.

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Njegova osebna preteklost prav tako pritegne pozornost; bil je poročen z Bree Turner, kratko obdobje pa je hodil tudi s Sofio Vergaro. Razmerje s slednjo je postalo javno leta 2024, a sta ga končala v začetku leta 2025, piše Net.hr, več o tem pa si lahko preberete TUKAJ!

Zoe Buckman in Justin Saliman
Zoe Buckman in Justin SalimanFOTO: Profimedia
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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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