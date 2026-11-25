Igralka Zosia Mamet in njen mož Evan Jonigkeit sta se razšla po desetih letih zakona. Novico o ločitvi je za ameriško revijo People potrdil vir blizu para.

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Osemintridesetletna Mamet, najbolj znana po svoji vlogi v seriji Punce (Girls), in triinštiridesetletni Jonigkeit, ki nastopa v seriji The Hunting Wives, sta se poročila oktobra 2016 na zasebnem obredu. Pred poroko sta bila v zvezi tri leta.

icon-expand Zosia Mamet in Evan Jonigkeit FOTO: AP

Njuni predstavniki se še niso odzvali

Predstavniki obeh igralcev se na prošnje medijev za uradni komentar o razhodu še niso odzvali. Kljub temu, da sta zadnja leta uspešno usklajevala svoji igralski karieri in zasebno življenje, sta se zdaj odločila za konec skupne poti. V javnosti sta se nazadnje skupaj pojavljala na različnih družabnih in gledaliških dogodkih, vključno z broadwaysko premiero predstave Glengarry Glen Ross marca 2025.

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Zosia Mamet in Evan Jonigkeit sta se spoznala leta 2013, ko sta skupaj nastopala v gledališki predstavi Really, Really. V intervjuju za oddajo Today with Hoda and Jenna leta 2024 je igralka pojasnila, kako se je njuna zveza začela. Na začetku sta se odločila, da bosta romanco skrivala pred soigralci. Ključni razlogi za to odločitev so bili: želja po zasebnosti v začetni fazi razmerja, občutek, da gre za resno zvezo, ki bo trajala dlje časa, ter ohranjanje profesionalnega odnosa na delovnem mestu. "To je bilo nekaj, za kar sva čutila, da bo verjetno trajalo in postalo resno," je povedala Mametova. Kljub njunemu trudu, da bi zvezo ohranila v tajnosti, so njuni sodelavci hitro opazili, kaj se dogaja med njima, saj je bila njuna medsebojna naklonjenost očitna.

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Svoje razmerje sta sprva skrivala

Skrivanje zveze pred sodelavci v gledališču ni trajalo dolgo. Igralska zasedba je hitro prepoznala njuno zaljubljenost, čeprav sta Mametova in Jonigkeit to sprva odločno zanikala in se sklicevala na profesionalnost.

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Igralka je v intervjuju natančno opisala, kako je potekalo to obdobje skrivanja: "Torej sva si rekla: 'Naj ostane skrivnost, da bo samo za naju.' Toda medtem so vsi govorili: 'Vidva sta zaljubljena drug v drugega.' In res sva se morala pretvarjati: 'To je tako neprofesionalno! Midva bi... v redu, morda ti bi, ampak jaz ne bi!'". Po koncu predstave in ko je postalo jasno, da gre za stabilno razmerje, sta svojo zvezo tudi javno potrdila. Skupaj sta ostala tri leta, preden sta se odločila za poroko, pri čemer sta se redno pojavljala na premierah, kot je bila tista za film The Adam Project februarja 2022.

icon-expand Zosia Mamet FOTO: Reuters

Poročila sta se na zasebnem obredu

Poroka Zosie Mamet in Evana Jonigkeita je potekala 2. oktobra 2016 na posestvu Cedar Lakes Estate v dolini reke Hudson v New Yorku. Obred je bil zaseben, zaznamovalo pa ga je nekaj netradicionalnih odločitev: nevesta je namesto bele nosila črno poročno obleko, novico o poroki pa je na Instagramu sporočila s fotografijo dveh gumijastih račk, oblečenih v moško obleko in poročno obleko.

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Ob fotografiji je zapisala: "Na večnost in še en dan." V pogovoru za revijo Vogue je Mametova takrat poudarila, da pri načrtovanju poroke ni imela vnaprejšnjih pričakovanj, saj se je osredotočala predvsem na izbiro pravega partnerja in ne na sam dogodek, zaradi česar je z organizacijo začela povsem od začetka.

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Ni bilo znakov, da imata težave

Še pred kratkim v javnosti ni bilo znakov, da imata zakonca težave. Marca 2025 sta se skupaj udeležila premiere igre Glengarry Glen Ross na Broadwayu, oktobra 2025 pa je Mametova na Instagramu obeležila njuno deveto obletnico poroke. V objavi je označila svojega moža in zapisala: "Nihče me ne ljubi tako kot ti." Ob tem je dodala še voščilo: "Vse najboljše za obletnico, moj nebeški lepotec. Na še več skupne večnosti."

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Kljub tem javnim izkazom naklonjenosti v lanskem letu, je zdaj, novembra 2026, prišla potrditev, da sta se po dopolnjenih desetih letih zakona odločila za ločitev. Vzroki za razhod javnosti zaenkrat niso znani.

icon-expand Evan Jonigkeit in Zosia Mamet FOTO: Profimedia

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