Kaj pripraviti za božično večerjo? Zakorakali smo že v drugo polovico veselega decembra, kar pomeni, da je eden najlepših praznikov tik pred vrati. Duh božiča je hote ali nehote ’okužil’ tudi tiste, ki so s prazničnimi opravili odlašali do zadnjega. Če ste med njimi, potem ste zagotovo v velikem stresu, v kolikor pa ste pridno sledili našim nasvetom in ste pravočasno poskrbeli za praznični dekor, darila, voščilnice in organizacijo družinskih ter prijateljskih srečanj in izletov, so ti dnevi za vas pravi balzam za dušo. Čas je, da se sprostite, prepustite praznični evforiji in preprosto uživate v družbi najbližjih ter v pripravah na najpomembnejši večer v letu. Da bo božični večer resnično popoln in boste svojim gostom postregli z najokusnejšimi prazničnimi dobrotami, smo v nadaljevanju za vas pripravili nekaj nasvetov in predlogov za popolno božično večerjo.