Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Trači
3
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Horoskop znamenja
0
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
0
Prve sezone šova Na lovu je konec
Oddaje
0
Arhiv člankov
6 top idej za praznično vzdušjeV tem času, ko smo mogoče še bolj pod stresom, je še kako pomembno, da si doma znamo pričarati praznično vzdušje, ki nam bo vrnilo vedrino, optimizem in upanje, sočasno pa prebudilo najlepše spomine na otroško veselje. Zakaj si ne bi letos pričarali čudovitih trenutkov v zavetju lastnega doma in poskrbeli za ustvarjanje novih, mogoče še lepših trenutkov, ki jih zagotovo ne boste nikoli pozabili.
Novice
0
Pozabite na kuhano vino, to zimo pijemo kuhan ginČe smo v preteklih letih prisegali na kuhano vino, ga je že pred dvema letoma zamenjal kuhan gin, ki bo zelo priljubljen tudi letos. Ker bari in gostilne ostajajo zaprti, ga bomo v prihajajočih tednih kuhali kar sami doma. Recept za kuhan gin razkrivamo v nadaljevanju ...
Novice
0
Našli smo najlepše božične puloverjeNi decembra in praznikov brez toplega in mehkega puloverja z božičnim motivom. Zato smo v spletni trgovini ASOS poiskali nekaj to sezono najlepših modelov, med katerimi smo prepričani, da boste našle pravega zase!
Stilski nasvet
0
31 misli za lepše decembrske dniZa nami je leto številnih preizkušenj in izzivov, a tudi lepih trenutkov. Medsebojne podpore in ljubezni. Vse to se skriva v dejanjih in besedah ljudi, ki nas obkrožajo. Ki nam stojijo ob strani, ko nam je hudo, in se z nami veselijo, ko nam je lepo. Z nami ustvarjajo spomine, ki jih v srcu nosimo vse življenje in za vse to se jim premalokrat zahvalimo. Zato naj bo letošnji december posvečen prav temu – zahvalam. Pa naj bo to zahvala vašemu partnerju, ker vam vsako jutro skuha skodelico kave, najboljši prijateljici za vse preplesane noči, sestri, ki vam vedno stoji ob strani, ali pa dedku in babici.
Veseli december
0
To so najlepši decembrski nohtiZačel se je december, kar pomeni, da boste končno spet lahko oblekle svoj najljubši božični pulover, čar praznikov pa prenesle tudi na svoje nohte. O tem kakšne poslikave in barve nohtov bodo narekovale lepotne smernice to sezono, smo poklepetali s strokovnjakinjo za nohte Saško Fajfer, ki nam je zaupala, da brez klaisčne rdeče tudi letos ne bo šlo!
Lepota
0
Kaj pripraviti za božično večerjo?Zakorakali smo že v drugo polovico veselega decembra, kar pomeni, da je eden najlepših praznikov tik pred vrati. Duh božiča je hote ali nehote ’okužil’ tudi tiste, ki so s prazničnimi opravili odlašali do zadnjega. Če ste med njimi, potem ste zagotovo v velikem stresu, v kolikor pa ste pridno sledili našim nasvetom in ste pravočasno poskrbeli za praznični dekor, darila, voščilnice in organizacijo družinskih ter prijateljskih srečanj in izletov, so ti dnevi za vas pravi balzam za dušo. Čas je, da se sprostite, prepustite praznični evforiji in preprosto uživate v družbi najbližjih ter v pripravah na najpomembnejši večer v letu. Da bo božični večer resnično popoln in boste svojim gostom postregli z najokusnejšimi prazničnimi dobrotami, smo v nadaljevanju za vas pripravili nekaj nasvetov in predlogov za popolno božično večerjo.
Novice
Novo leto v Ljubljani? Poskusite nekaj novega ...Prihaja novo leto in najpogostejše vprašanje, ki ga te dni slišimo je zagotovo, kje bomo preživeli najdaljšo noč v letu. Če se še nedolgo nazaj s tem niste obremenjevali, pa zdaj verjetno že mrzlično iščete odgovor na vprašanje. Stari pregovor pravi, da takšno kot bo novo leto, bo vse leto, zato si letos privoščite le najboljše, predvsem pa sledite svojim željam … V nadaljevanju razkrivamo nekaj predlogov, kje preživeti novoletno noč in ustvariti nove nepozabne trenutke, ki na koncu štejejo največ. Zaključite leto po svojem okusu. Zaključite ga veličastno!
Veseli december
Super ideje za darila, ki bodo razveselila vsakoZačel se je najbolj čarobni mesec v letu, ki ga, poleg številnih zabav in praznovanj, zaznamujejo tudi darila. Če se tudi ve vsako leto soočate s težavo, kaj podariti vašim prijateljicam, smo za vas pripravili nekaj idej za darila, ki bi se jih razveselila vsaka pripadnica nežnejšega spola.
Stilski nasvet
0
Tako lahko uživate kot prave boginjeVam ob misli na potepanja s prijateljicami ali z vašimi najdražjimi zatrepeta srce? Ali komaj čakate na nekaj dela prostih dni, da boste spakirale kovčke, odmislile rutino vsakdana in se odpravile na lepše? Potem ste kot grška boginja lova, živali in narave, Artemida, in verjetno že tuhtate, kam bi lahko odpotovale. Naj vam olajšamo delo.
Potovanja
NAGRADNA IGRA: Praznično obdarovanje na Zadovoljna.siZa nami je zelo pestro leto, ki so ga zaznamovali številni dogodki v svetiu zabave, praznovali smo 10. obletnico delovanja in dočakali povsem novo spletno stran Zadovoljna.si! In ker ste nas ves ta čas pridno spremljali, smo se odločili, da vas za konec leta razveselimo s prav posebno nagradno igro!
Veseli december
0
Vse življenje že napačno nanašate parfumVonj ima izjemen vpliv na čustva, ki jih vzbujamo v drugih ljudeh. Privlačnost in zapeljivost s pravim izborom parfuma, lahko postaneta neustavljivi, zato je nepogrešljiv spremljevalec tako moških kot žensk, ki dajo nekaj nase. Razkriva osebnost in spregovori tudi v tišini. Nikoli popolnoma ne zbledi in z njim postanejo nepozabni trenutki še bolj dragoceni. Kapljica parfuma ima izjemno moč, da obudi spomine na osebe, občutke, doživetja. Vsa lepota dišav se skriva v lično izbrani embalaži, ki skupaj v simbiozi ustvarjajo parfum, ki je najbolj priljubljeno darilo, še posebej v prazničnem času. Podarite ga tudi sebi in s pravim izborom boste očarali in začarali vse okoli vas.
Veseli december
Super ideje za okrasitev domaČas nezadržno beži in skoraj smo že na polovici decembra. Tudi če niste med tistimi, ki se že novembra neskončno veselijo praznikov, vas je sedaj zagotovo že zajela praznična evforija, sploh ob pogledu na čudovito okrašena mestna središča in izložbe v trgovinah ter ob poslušanju razigranih božičnih pesmi, ki jih lahko slišite po radiu. Če iz izkušenj preteklih let veste, kako kaotičen in stresen je lahko veseli december zaradi obilice opravkov, imate verjetno – tudi s pomočjo naših nasvetov – tiste nujne oziroma priporočljive 'sladke' opravke letos že za seboj. Če ste pridno sledili našim nasvetom, je polovica decembrskega dela že za vami in ste lahko popolnoma brezskrbni. V teh dneh pa je čas za okraševanje doma, kuhanje, peko ter seveda za popolne užitke v krogu najbližjih.
Novice