Narodna Astrologija
Živila, ki bi jih morale jesti ženske po 40. letu

Dieta
Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Intervju
NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

To so najbolj vroče superge sezone!

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Oddaje
Vadba, ki je najboljša za kurjenje maščob

Lahko pojemo za enako kalorij zelenjave in beljakovin ter enako kalorij slaščic za iste učinke? Ali je razlika, če nekaj pojemo zjutraj ali pozno zvečer? Pomaga, če se odrečemo večerji? Kakšna vadba je za ženske najboljša za kurjenje maščob in za hujšanje? Kolikokrat tedensko bi morale telovaditi in koliko minut za najboljši učinek? Odgovarja strokovnjak Mario Sambolec.
Dieta
Kateri odtenki so top izbira za vašo barvo oči?

Ličila imajo za ženske velik pomen. Ko pa se je treba odločiti za primerno barvo šminke ali senčil, nastane dilema, kakšno barvo izbrati. Veste, kakšne so prave za vas?
Ličila
Živila, ki bi jih morale jesti po treningu

Prehrana po vadbi je izjemnega pomena, saj bomo s pravilno izbiro hitreje in lažje dosegli želene cilje in bolje izkoristili vse prednosti treninga. Kar že na začetku je dobro razčistiti, da je treba jesti, čeprav si morda želimo shujšati. Med telovadbo namreč porabljamo energijo, mišice za gorivo porabljajo glikogen in posledično nastajajo manjše mišične poškodbe. Telo mora tedaj nadomestiti porabljeno, za kar pa potrebujemo hrano. A ne samo hrano – zaužiti moramo prava živila. Športna trenerka Nuša Vukan svetuje, kaj, koliko in kdaj jesti po treningu.
Dieta
Razkrivamo najlepše pohodniške poti v Sloveniji

Zdi se, da mnoge v tem obdobju veliko bolj kot na najbolj priljubljene izletniške točke vleče na manj obljudene kraje, predvsem v objem narave. Na srečo je Slovenija zelena dežela, polna bolj ali manj skritih kotičkov, zato idej za vikend oddih skorajda ne more zmanjkati. Tokrat smo izbrali pet atraktivnih krajev, kjer se lahko nadihamo svežega zraka, umirimo v objemu gozdov ali sprehajamo v bližini morja. Sledijo si vse od Gorenjske, Notranjske pa do Primorske.
Potovanja
Slovenke si želijo polnejših prsi v velikosti B- in C-košarice

"Od kirurških posegov še vedno vodijo posegi na prsih. Povečava prsi je še vedno najpogostejši poseg, ga pa vedno pogosteje opravljamo skupaj z odstranitvijo odvečne kože na trebuhu, ki je posledica nosečnosti in porodov," pojasnjuje estetski kirurg Andrej Testen in pojasnjuje, da si večina njegovih pacientk želi polnejših prsi v velikosti B- in C-košarice.
Lepota
Mojstrica ličenja razkriva skrivnosti poletnega mejkapa

Končno smo dočakale poletje in se že veselimo brezskrbnih dopustniških dni (in noči), lepo zagorele polti, malce svetlejših in naravno posušenih las, morda celo prisrčnih poletnih pegic na nosu. Vroči meseci pa obenem prinašajo še potenje in lahko tudi razmazana ličila. A ni nujno tako, še posebej, če poznate trike poletnega ličenja. Na vprašanja, kakšna ličila so primerna za dnevni poletni mejkap, ko je vroče, ko se kopamo in potimo, kakšna naj bo podlaga, ali naj pod ličila nanesemo sončno kremo in kakšne so poletne trendi barve, odgovarja mojstrica ličenja Jasna Oklešen.
Zadovoljna
Top kavbojke za vse, ki imate postavo v obliki peščene ure

Postava v obliki peščene ure je najbolj hvaležna, saj ji pristaja prav vse. Tudi skoraj vsi modeli kavbojk!
Moda
Modna kombinacija, ki ne gre nikoli iz mode in je sinonim za eleganco

Kaj definira žensko eleganco? So to oblačila? Drža ženske? Samozavest, ki jo izraža? Gre za kombinacijo vsega, se strinjajo modni strokovnjaki in dodajajo, da ženska prefinjenost presega ceno oblačil, ki jih nosite, ali njihovo ekskluzivnost. Modni oblikovalci poudarjajo, da je za doseganje elegantne prefinjenosti najpomembnejši prefinjen okus in to, da ženska ve, kaj ji je všeč. Ne glede na to, ali gre za črno obleko v kombinaciji z visokimi petami ali modne dodatke, kot je elegantna torbica, obstajajo številni načini, kako poudariti ženstvenost.
Zadovoljna
Tjaša Kokalj Jerala razkrila svoje 'večne' modne kose

Ženske se zelo rade čustveno navežemo na modne kose, zlasti tiste, ki smo jih nosile v določenih in pomembnih trenutkih v življenju. Vsaka ima tako v svoji omari vsaj en kos, na katerega jo vežejo sentimentalni spomini in čustva, pa naj bodo to kavbojke iz srednje šole, poročni čevlji ali prva torbica, ki si jo je kupila povsem sama.
Zadovoljna
Vse, kar morate vedeti o 'anti-age' negi kože

Ko gre za nego kože, je na spletu toliko informacij in 'strokovnjakov', da je včasih res težko vedeti, kaj je res in kaj ne. Zlasti če je to področje, ki ga ne poznamo najbolje. Čeprav je nega kože nekaj, čemur bi morale določeno mero pozornosti namenjati tudi v dvajsetih letih, kot je ta še čvrsta in mladostna, pa jo pogosto začnemo 'opažati' šele, ko pridemo v trideseta leta. O tem, kdaj bi morale začeti anti-age rutino, na katere sestavine bi morale biti pozorne v boju proti staranju in kaj narediti, če naša koža katere od sestavin ne prenaša najbolje, smo se pogovarjali z Lauro Sardinšek, ki že vrsto let deluje na področju pomlajevalnih tretmajev in medicinske kozmetike. Ta je za naš portal odgovorila na najpogostejša vprašanja o anti-age negi kože.
Koža
Umetnica ličenja razkriva trik za dolgo obstojnost šminke

Stranke me večkrat vprašajo ali bo šminka obstojna ves dan in kako lahko same fiksirajo šminko ...
Lepota
Kako nositi pas glede na obliko postave?

Najlažji način, kako popestriti modni stajling, je seveda z uporabo modnih dodatkov. In eden izmed najbolj priljubljenih ta hip je zagotovo pas.
Zadovoljna
