Vse, kar morate vedeti o 'anti-age' negi kože Ko gre za nego kože, je na spletu toliko informacij in 'strokovnjakov', da je včasih res težko vedeti, kaj je res in kaj ne. Zlasti če je to področje, ki ga ne poznamo najbolje. Čeprav je nega kože nekaj, čemur bi morale določeno mero pozornosti namenjati tudi v dvajsetih letih, kot je ta še čvrsta in mladostna, pa jo pogosto začnemo 'opažati' šele, ko pridemo v trideseta leta. O tem, kdaj bi morale začeti anti-age rutino, na katere sestavine bi morale biti pozorne v boju proti staranju in kaj narediti, če naša koža katere od sestavin ne prenaša najbolje, smo se pogovarjali z Lauro Sardinšek, ki že vrsto let deluje na področju pomlajevalnih tretmajev in medicinske kozmetike. Ta je za naš portal odgovorila na najpogostejša vprašanja o anti-age negi kože.

