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5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče

L.G.
22. 07. 2026 03.09
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Ko se pojavijo menstrualni krči, večina žensk najprej pomisli na termofor, čaj ali protibolečinsko tableto. A včasih lahko razliko naredi že nekaj povsem preprostega: način, kako sedimo, ležimo ali se gibamo.

Kot pojasnjuje Cleveland Clinic, menstrualni krči nastanejo zaradi krčenja maternice, pri čemer imajo pomembno vlogo prostaglandini, snovi, ki spodbujajo krčenje mišic. Višje kot so njihove ravni, močnejši so lahko krči. Zato je vse, kar telesu pomaga pri sproščanju mišic in izboljšanju prekrvavitve, dobrodošla pomoč.

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Zakaj lahko položaj telesa vpliva na bolečino?

Ko nas boli, pogosto nezavedno zavzamemo položaj, ki nam prinaša največ olajšanja. Po podatkih Healthline in Johns Hopkins Medicine lahko nežno raztezanje trebušnih, medeničnih in hrbtnih mišic zmanjša občutek napetosti ter ublaži nelagodje, povezano z menstruacijo.

Pomembno pa je vedeti, da ni univerzalne rešitve. Kar pomaga eni ženski, morda ne bo pomagalo drugi. Kljub temu strokovnjaki pogosto priporočajo naslednje položaje.

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1. Skrčen položaj na boku

To je položaj, ki ga mnoge ženske med menstruacijo zavzamejo povsem instinktivno.

Lezite na bok in pokrčite kolena proti prsnemu košu. Ta položaj pomaga sprostiti trebušne mišice in zmanjša pritisk na spodnji del hrbta. Poleg tega lahko zmanjša napetost v predelu medenice, ki jo številne ženske občutijo med najmočnejšimi krči.

Dodatni nasvet: med kolena položite mehko blazino, saj lahko to še dodatno razbremeni križ in boke.

Položaj otroka
Položaj otrokaFOTO: Adobe Stock

2. Položaj otroka

Gre za priljubljen jogijski položaj, ki ga pogosto priporočajo tudi fizioterapevti.

Pokleknite na tla, sedite na pete in zgornji del telesa počasi spustite naprej. Roke lahko iztegnete pred seboj ali jih položite ob telo.

Po mnenju strokovnjakov iz Healthline ta položaj nežno razteza spodnji del hrbta, sprošča medenično dno in pomaga zmanjšati občutek napetosti v trebuhu.

Že nekaj minut počasnega dihanja v tem položaju lahko prinese občutno olajšanje.

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3. Ležanje na hrbtu z dvignjenimi nogami

Če se med menstruacijo počutite napihnjene ali imate občutek težkih nog, preizkusite ta preprost trik.

Lezite na hrbet in noge naslonite na steno ali jih položite na stol tako, da so nekoliko višje od telesa.

Tak položaj pomaga pri sproščanju spodnjega dela hrbta in lahko izboljša občutek udobja med počitkom. Mnoge ženske poročajo tudi o manjšem občutku utrujenosti in napetosti v nogah.

Postavite se na vse štiri. Nato počasi izmenjujte usločen in zaokrožen položaj hrbta.
Postavite se na vse štiri. Nato počasi izmenjujte usločen in zaokrožen položaj hrbta. FOTO: Shutterstock

4. Mačka in krava

To je ena najbolj znanih jogijskih vaj za hrbtenico.

Postavite se na vse štiri. Nato počasi izmenjujte usločen in zaokrožen položaj hrbta. Gibanje naj bo počasno in usklajeno z dihanjem.

Kot navaja Yoga Journal, lahko takšna nežna mobilizacija hrbtenice zmanjša napetost v križu, ki pogosto spremlja menstrualne bolečine. Poleg tega spodbuja prekrvavitev in pomaga sprostiti trebušne mišice.

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5. Nežen zasuk trupa

Sedite na tla ali lezite na hrbet. Nato kolena počasi nagnite na eno stran, glavo pa obrnite na drugo.

Gre za blag raztezni položaj, ki sprošča mišice ob hrbtenici in pomaga zmanjšati občutek togosti. Pomembno je, da gibanja ne izvajate sunkovito. Če začutite bolečino, se vrnite v nevtralni položaj.

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Kaj še lahko pomaga?

Položaji telesa so lahko koristni, vendar pogosto delujejo najbolje v kombinaciji z drugimi ukrepi. Po priporočilih Mayo Clinic in NHS si lahko pomagate tudi z:
- toplimi obkladki ali termoforjem,
- zmerno telesno aktivnostjo,
- zadostno hidracijo,
- kakovostnim spanjem,
- omejevanjem alkohola in kajenja.

Tudi kratek sprehod lahko včasih naredi več kot večurno ležanje na kavču.

Položaji telesa so lahko koristni, vendar pogosto delujejo najbolje v kombinaciji z drugimi ukrepi.
Položaji telesa so lahko koristni, vendar pogosto delujejo najbolje v kombinaciji z drugimi ukrepi.FOTO: AdobeStock

Kdaj obiskati zdravnika?

Občasni menstrualni krči so pogosti, niso pa normalne močne bolečine, ki vam preprečujejo delo, šolo ali običajne dnevne aktivnosti.

Če se bolečine nenadoma poslabšajo, trajajo več dni ali jih spremljajo zelo močne krvavitve, je smiselno obiskati ginekologa. V ozadju so lahko tudi stanja, kot so endometrioza ali druge ginekološke težave.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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