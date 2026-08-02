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endometrioza
Zdravje

Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?

L.G.
02. 08. 2026 04.00
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Ženske z določenimi ginekološkimi diagnozami bodo lahko v Črni gori po novem koristile do dva dni plačanega menstrualnega dopusta na mesec. Gre za eno prvih takšnih zakonskih ureditev v Evropi, ki odpira pomembno vprašanje: ali družba boleče menstruacije še vedno jemlje premalo resno?

Črnogorski parlament je sprejel spremembo zakona, ki ženskam z diagnosticirano sekundarno dismenorejo, torej bolečimi menstruacijami zaradi zdravstvenih stanj, kot so endometrioza, miomi, polipi ali sindrom policističnih jajčnikov, omogoča dva plačana dneva odsotnosti z dela mesečno.

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Ko menstruacija ni le nelagodje

Mnoge ženske ob menstruaciji občutijo krče in utrujenost, vendar močna bolečina ni nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot del vsakdana.

Kot pojasnjuje ameriška klinika Johns Hopkins Medicine, lahko nekatere ženske zaradi bolečin med menstruacijo težko opravljajo vsakodnevne dejavnosti, hodijo v službo ali šolo. Takšne težave so pogosto povezane z endometriozo, boleznijo, pri kateri tkivo, podobno maternični sluznici, raste zunaj maternice.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) endometrioza prizadene približno deset odstotkov žensk v rodni dobi oziroma okoli 190 milijonov žensk po svetu. Bolezen lahko povzroča hude menstrualne bolečine, močne krvavitve, kronične bolečine v medenici in težave z zanositvijo.

Nekatere ženske zaradi bolečin med menstruacijo težko opravljajo vsakodnevne dejavnosti, hodijo v službo ali šolo.
Nekatere ženske zaradi bolečin med menstruacijo težko opravljajo vsakodnevne dejavnosti, hodijo v službo ali šolo. FOTO: AdobeStock

Zakaj je črnogorska odločitev pomembna?

Zagovorniki menstrualnega dopusta poudarjajo, da ne gre za privilegij, ampak za priznanje zdravstvenega stanja, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja.

V obrazložitvi črnogorske zakonodaje so navedli, da želijo zmanjšati predsodke na delovnem mestu ter vzpostaviti ravnovesje med zdravjem žensk in njihovimi poklicnimi obveznostmi.

Prav stigmatizacija je eden največjih problemov. Številne ženske svoje težave skrivajo, ker se bojijo, da jih bodo sodelavci ali nadrejeni označili za manj sposobne ali manj zanesljive.

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Spanje, protibolečinske tablete in tišina?

Raziskave kažejo, da so boleče menstruacije pogosto podcenjene. Tudi v državah, kjer so menstrualni dopust že uvedli, se veliko žensk odloča, da ga ne bodo koristile zaradi strahu pred stigmo. O tem poročajo tako v Španiji kot na Japonskem, kjer imajo podobne ureditve že več let.

Španija je leta 2023 postala prva država Evropske unije, ki je uvedla posebno obliko bolniške odsotnosti za ženske z izjemno bolečimi menstruacijami. Sistem temelji na zdravniški presoji, stroške odsotnosti pa krije socialni sistem.

Kljub temu razprave še zdaleč ni konec. Kritiki opozarjajo, da bi lahko takšne politike nehote povečale diskriminacijo žensk na trgu dela, zagovorniki pa menijo, da je ignoriranje resničnih zdravstvenih težav še veliko večja težava.

Eden največjih izzivov endometrioze je pozna diagnoza.
Eden največjih izzivov endometrioze je pozna diagnoza.FOTO: iStock

Kdaj bolečine niso več normalne?

Strokovnjaki opozarjajo, da bi morala ženska obiskati ginekologa, če menstrualne bolečine:
- preprečujejo obisk službe ali šole,
- jo prisilijo v večdnevno ležanje,
- se z leti stopnjujejo,
- spremljajo zelo močne krvavitve,
- povzročajo bolečine tudi izven menstruacije.

Kot poudarja WHO, je eden največjih izzivov endometrioze prav pozna diagnoza. Od prvih simptomov do postavitve diagnoze lahko mine tudi več let, zato številne ženske predolgo živijo z bolečinami, ki jih okolica pogosto minimizira.

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Bi menstrualni dopust potrebovali tudi v Sloveniji?

Odgovor verjetno ni preprost. Toda črnogorska odločitev znova odpira razpravo o tem, kako resno jemljemo zdravje žensk. Morda ni najpomembnejše vprašanje, ali potrebujemo poseben dopust, temveč ali smo pripravljeni priznati, da nekatere menstruacije niso zgolj neprijetnost, ampak zdravstvena težava, ki lahko posameznici vsak mesec za nekaj dni povsem obrne življenje na glavo.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
menstruacija boleče menstruacije endometrioza ginekološke težave žensko zdravje
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KOMENTARJI (5)

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Artechh 02. 08. 2026 21.59
0 0
Katastrofa, to je 24 dni na leto dodatnega dopusta za kofetkanje
ODGOVORI
Artechh 02. 08. 2026 21.59
0 0
Ce je tok boleca lahko ze sedaj koristijo mavadno bolnisko
ODGOVORI
Pupa73 02. 08. 2026 21.41
1 0
Pravilno,večina verjetno ve kako je hoditi v službo z močnimi bolečinami,in kakšna je efektiva tiste dni.Je boljše da manjka dva dni in je potem spet uredu.Glede tega pa sem zelo vesel da nisem ženska
ODGOVORI
Uporabnik1543318 02. 08. 2026 21.41
1 0
Menopauza je veliko hujša kot menstruacija. Naj potem uvedejo še dopust za menopauzo😃
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Slash 02. 08. 2026 21.32
4 1
Bravo ! Še Črnogorci so pred nami !
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