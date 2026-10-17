Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Potrebujete le dober par čevljev in udobna oblačila
Zdravje

Dan pred tekom: česa nikakor ne smete storiti

N. Č.
17. 10. 2026 04.00
0

Kaj jesti dan pred tekom, kako pomembna sta hidracija in spanec ter zakaj ni pametno preizkušati novih superg? Strokovnjaki razkrivajo najpogostejše napake tekačev.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Če se pripravljate na maraton, polmaraton ali rekreativni tek, je dan pred dogodkom pogosto prav tako pomemben kot tedni treninga pred njim. Številni tekači naredijo napake, ki lahko pokvarijo občutek med tekom ali celo vplivajo na rezultat. Strokovnjaki zato opozarjajo, da zadnji dan ni namenjen izboljševanju telesne pripravljenosti, temveč počitku, hidraciji in pripravi na nastop.

Zato bi moral vsak poskusiti s tekom
Preberi še
Zato bi moral vsak poskusiti s tekom

Ne preizkušajte novih superg

Eno najbolj znanih pravil med tekači se glasi: na dan tekme nič novega.

Če ste si kupili nove tekaške copate, jih raje prihranite za prihodnje treninge. Nov model lahko povzroči žulje, odrgnine ali nelagodje, ki ga med krajšimi sprehodi morda sploh ne opazite. Strokovnjaki priporočajo, da so superge pred pomembnim tekom že preizkušene na več treningih.

Pogovarjali smo se s Slovenko, ki je slavila zmago in to brez posebnih priprav
Preberi še
Pogovarjali smo se s Slovenko, ki je slavila zmago in to brez posebnih priprav

Ne pretiravajte s treningom

Veliko tekačev postane dan pred tekmo živčnih in skuša nadomestiti zamujene treninge. A strokovnjaki opozarjajo, da zadnji dan ni čas za dolge teke ali intenzivne vadbe.

Telesne pripravljenosti v enem dnevu ni mogoče izboljšati, lahko pa si nakopljete utrujene noge in zmanjšate možnost za dober nastop. Pred tekom so priporočljivi le lahek sprehod, kratko razgibavanje ali zelo sproščen tek.

ženska
ženskaFOTO: Adobe Stock

Izogibajte se težki hrani

Tudi večer pred tekom ni čas za kulinarično eksperimentiranje.

Po priporočilih strokovnjakov je bolje izbrati živila, ki jih telo že pozna, in se izogniti zelo mastni, težki ali začinjeni hrani. Na Mayo Clinic svetujejo predvsem živila z več ogljikovih hidratov, ki pomagajo napolniti zaloge energije pred dolgim naporom.

Prav tako ni priporočljivo preizkušati novih energijskih ploščic, gelov ali športnih napitkov tik pred dogodkom.

Nina ne more hoditi, zato Rebeka Dremelj vsako leto teče zanjo
Preberi še
Nina ne more hoditi, zato Rebeka Dremelj vsako leto teče zanjo

Ne pozabite na hidracijo

Hidracija se ne začne na startu, ampak že dan prej.

Strokovnjaki poudarjajo, da je enakomerno pitje tekočine dan pred tekom eden najpomembnejših korakov pri pripravi. Dobro hidrirano telo lažje uravnava telesno temperaturo in učinkoviteje deluje med naporom.

To pa ne pomeni, da morate zvečer popiti ogromne količine vode. Pomembnejše je redno pitje skozi ves dan.

Hidracija
HidracijaFOTO: AdobeStock

Poskrbite za kakovosten spanec

Čeprav marsikdo pred pomembno tekmo zaradi vznemirjenja slabše spi, to običajno ni razlog za paniko.

Pomembnejše od ene noči je, da ste v dneh pred dogodkom naspani in spočiti. Kljub temu strokovnjaki priporočajo, da si večer pred tekom zagotovite dovolj časa za počitek, se izognete poznemu spanju in zmanjšate stres.

Tudi vi pogosto zaspite na kavču? Telo vam morda sporoča nekaj pomembnega
Preberi še
Tudi vi pogosto zaspite na kavču? Telo vam morda sporoča nekaj pomembnega

Ne pozabite na praktične priprave

Zadnji večer pripravite oblačila, številko, športno uro, superge in vse, kar boste potrebovali zjutraj.

S tem se boste izognili nepotrebni nervozi in jutranjemu iskanju opreme. Strokovnjaki poudarjajo, da dobra organizacija zmanjša stres in vam omogoči, da se osredotočite na tek.

5 stvari, ki jih morate nujno narediti dan pred maratonom
Preberi še
5 stvari, ki jih morate nujno narediti dan pred maratonom

Najpomembnejše: ne poskušajte nadoknaditi zamujenega

Če ste kak trening izpustili ali niste povsem zadovoljni s pripravami, tega dan pred tekmo ne morete več popraviti. Najboljša strategija je, da zaupate opravljenemu delu, spočijete telo in na start pridete samozavestni. Zadnji dan je namenjen regeneraciji, ne dokazovanju.

Zakaj so skupinski treningi ključ do uspešnih priprav?
Preberi še
Zakaj so skupinski treningi ključ do uspešnih priprav?

 

Najpogostejše napake dan pred tekom
nakup novih superg,
naporen trening,
premalo tekočine,
težka večerja,
premalo spanca,
preizkušanje novih športnih dodatkov ali prehrane.
Mailing
Zadovoljna fit
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Mayo Clinic, Mayo Clinic Health System, Cleveland Clinic

tek maraton napake dan pred tekom dan pred maratonom
Prehrana

Ženske po 40. letu vse pogosteje dodajajo ta živila na jedilnik

Zdravje

Po 50. letu ga pogosto primanjkuje, znaki pa so zelo podobni utrujenosti

Zadovoljna.si 5 ključnih napak, ki jih delamo pri teku
Vizita.si 6 najslabših stvari, ki jih lahko naredite pred tekom
Moskisvet.com Vozniški izpit: 10 najpogostejših napak, zaradi katerih ga ne opravijo
Moskisvet.com Ogrevalne naprave in požarna varnost: stvari, ki jih jeseni pozabljamo preveriti
Moskisvet.com Te napake najpogosteje delajo tekači začetniki
Moskisvet.com 5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Vizita.si Najpogostejše napake, ki jih delamo pri hujšanju
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008