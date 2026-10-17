Dan pred tekom: česa nikakor ne smete storiti

Če se pripravljate na maraton, polmaraton ali rekreativni tek, je dan pred dogodkom pogosto prav tako pomemben kot tedni treninga pred njim. Številni tekači naredijo napake, ki lahko pokvarijo občutek med tekom ali celo vplivajo na rezultat. Strokovnjaki zato opozarjajo, da zadnji dan ni namenjen izboljševanju telesne pripravljenosti, temveč počitku, hidraciji in pripravi na nastop.

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Ne preizkušajte novih superg

Eno najbolj znanih pravil med tekači se glasi: na dan tekme nič novega. Če ste si kupili nove tekaške copate, jih raje prihranite za prihodnje treninge. Nov model lahko povzroči žulje, odrgnine ali nelagodje, ki ga med krajšimi sprehodi morda sploh ne opazite. Strokovnjaki priporočajo, da so superge pred pomembnim tekom že preizkušene na več treningih.

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Ne pretiravajte s treningom

Veliko tekačev postane dan pred tekmo živčnih in skuša nadomestiti zamujene treninge. A strokovnjaki opozarjajo, da zadnji dan ni čas za dolge teke ali intenzivne vadbe. Telesne pripravljenosti v enem dnevu ni mogoče izboljšati, lahko pa si nakopljete utrujene noge in zmanjšate možnost za dober nastop. Pred tekom so priporočljivi le lahek sprehod, kratko razgibavanje ali zelo sproščen tek.

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Izogibajte se težki hrani

Tudi večer pred tekom ni čas za kulinarično eksperimentiranje. Po priporočilih strokovnjakov je bolje izbrati živila, ki jih telo že pozna, in se izogniti zelo mastni, težki ali začinjeni hrani. Na Mayo Clinic svetujejo predvsem živila z več ogljikovih hidratov, ki pomagajo napolniti zaloge energije pred dolgim naporom. Prav tako ni priporočljivo preizkušati novih energijskih ploščic, gelov ali športnih napitkov tik pred dogodkom.

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Ne pozabite na hidracijo

Hidracija se ne začne na startu, ampak že dan prej. Strokovnjaki poudarjajo, da je enakomerno pitje tekočine dan pred tekom eden najpomembnejših korakov pri pripravi. Dobro hidrirano telo lažje uravnava telesno temperaturo in učinkoviteje deluje med naporom. To pa ne pomeni, da morate zvečer popiti ogromne količine vode. Pomembnejše je redno pitje skozi ves dan.

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Poskrbite za kakovosten spanec

Čeprav marsikdo pred pomembno tekmo zaradi vznemirjenja slabše spi, to običajno ni razlog za paniko. Pomembnejše od ene noči je, da ste v dneh pred dogodkom naspani in spočiti. Kljub temu strokovnjaki priporočajo, da si večer pred tekom zagotovite dovolj časa za počitek, se izognete poznemu spanju in zmanjšate stres.

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Ne pozabite na praktične priprave

Zadnji večer pripravite oblačila, številko, športno uro, superge in vse, kar boste potrebovali zjutraj. S tem se boste izognili nepotrebni nervozi in jutranjemu iskanju opreme. Strokovnjaki poudarjajo, da dobra organizacija zmanjša stres in vam omogoči, da se osredotočite na tek.

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Najpomembnejše: ne poskušajte nadoknaditi zamujenega

Če ste kak trening izpustili ali niste povsem zadovoljni s pripravami, tega dan pred tekmo ne morete več popraviti. Najboljša strategija je, da zaupate opravljenemu delu, spočijete telo in na start pridete samozavestni. Zadnji dan je namenjen regeneraciji, ne dokazovanju.

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Najpogostejše napake dan pred tekom nakup novih superg, naporen trening, premalo tekočine, težka večerja, premalo spanca, preizkušanje novih športnih dodatkov ali prehrane.

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