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Drgnjenje med nogami
Zdravje

Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo

N. Č.
10. 07. 2026 04.00
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Drgnjenje med nogami je ena najpogostejših poletnih težav, s katero se soočamo ženske vseh starosti. V vročini, ko nosimo krila, obleke in kratke hlače, se notranji deli stegen hitreje segrejejo, potijo in drgnejo drug ob drugega, kar lahko povzroči boleče odrgnine. Gre za povsem običajen pojav, ki nima nobene povezave s telesno težo, temveč z anatomijo, kožo in poletnimi razmerami. Kako lahko to preprečimo?

Drgnjenje med nogami je povsem običajna poletna težava, ki prizadene ogromno žensk. Z nekaj preprostimi triki, pravilno izbiro oblačil in ustrezno nego kože lahko preprečimo nelagodje ter brez skrbi uživamo v vročih dneh. Ključ je v zaščiti kože, zmanjšanju trenja in pravočasni negi, ko se pojavijo odrgnine. Zdravstveni viri, kot sta Healthline in Mayo Clinic, potrjujejo, da gre za pogost in popolnoma normalen pojav, ki ga lahko učinkovito obvladamo.

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Drgnjenje stegen: zakaj se pojavi?

Drgnjenje med nogami nastane, ko se notranji deli stegen med hojo dotikajo in drgnejo drug ob drugega. Poleti se to dogaja pogosteje, ker se koža bolj poti, je bolj vlažna in občutljiva. Healthline poudarja, da kombinacija toplote, trenja in vlage povzroči rdečico, pekoč občutek in v hujših primerih celo boleče odrgnine, ki otežijo hojo in nošenje lahkotnih poletnih oblačil.

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Zakaj se toliko žensk sooča s tem v poletnih mesecih?

Drgnjenje med nogami je izjemno pogosto, ker je odvisno od naravne oblike telesa. Veliko žensk ima stegna, ki se med hojo dotikajo – kar je povsem normalno. Mayo Clinic pojasnjuje, da se težava okrepi zaradi višjih temperatur, potenja, daljših sprehodov in lahkotnih oblačil, ki ne nudijo zaščite med stegni. Tudi ženske, ki se sicer ne soočajo s trenjem, lahko v vročini občutijo nelagodje zaradi povečane vlage na koži.

Zaradi poletne garderobe pogosto prihaja do drgnjenja med nogami.
Zaradi poletne garderobe pogosto prihaja do drgnjenja med nogami. FOTO: Shutterstock

Zakaj nastanejo odrgnine?

Odrgnine so posledica kombinacije trenja, toplote in vlage. Ko se koža drgne, se povrhnjica postopoma poškoduje, kar povzroči rdečico, pekoč občutek, srbečico ali celo majhne ranice. Healthline navaja, da se lahko odrgnine pojavijo že po nekaj minutah hoje, še posebej v obdobjih visokih temperatur, ko je koža bolj občutljiva in manj odporna.

Kako lahko to preprečimo?

Najbolj učinkovita preventiva je zmanjšanje trenja in vlage med stegni. Pomaga že izbira oblačil, ki preprečujejo stik kože, kot so lahkotne kolesarske hlačke, tanjše podhlače ali drsne kratke hlače pod obleko. Mayo Clinic svetuje, da kožo ohranjamo suho, saj vlaga trenje še poveča. Nekatere ženske prisegajo na svilnate ali gladke materiale, ki zmanjšajo trenje in omogočajo lažje drsenje kože.

Rešitve in triki, ki delujejo

Veliko žensk uporablja tudi posebne balzame, kreme ali gele, ki ustvarijo zaščitni sloj med stegni. Healthline med učinkovitimi rešitvami navaja vazelin, zaščitne balzame proti drgnjenju in silikonske kreme, ki koži omogočajo, da drsi namesto da se drgne. Nekatere prisegajo na otroški puder ali antiperspirant, ki zmanjšata vlago. Pomagajo tudi tanke bombažne kratke hlače, ki jih nosimo pod obleko, saj popolnoma preprečijo stik kože.

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Kaj storiti, če imamo že odrgnjene noge?

Če so odrgnine že prisotne, je najpomembnejše, da koži omogočimo počitek. Mayo Clinic priporoča nežno čiščenje z mlačno vodo in nanos pomirjujoče kreme, ki pomaga obnoviti kožno bariero. Izogibati se je treba nadaljnjemu trenju, zato je smiselno nositi oblačila, ki ne dražijo kože. Če je koža zelo razdražena, lahko pomaga hladna obloga, ki zmanjša pekoč občutek. V primeru močnega vnetja ali bolečine je priporočljivo posvetovanje z zdravstvenim strokovnjakom.

Drgnjenje med nogami
Drgnjenje med nogamiFOTO: Shutterstock

Kako sanirati odrgnine?

Za hitrejše okrevanje je pomembno, da kožo ohranjamo čisto, suho in zaščiteno. Pomagajo kreme za obnovo kože, ki vsebujejo cink, panthenol ali aloe vero. Ko se koža začne celiti, je dobro nekaj dni izogibati se oblekam, ki povzročajo trenje, ter izbrati mehke, zračne materiale. Ko se odrgnine zacelijo, lahko ponovno uporabimo preventivne metode, da se težava ne ponovi.

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Vir: Healthline, Mayo Clinic

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